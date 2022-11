Lichtershow kehrt in Kurpark zurück

Blick in den Odenwald: Einigkeit zwischen Gewerkschaften und Landrat - Moritz Promny will wieder für die FDP in den Landtag

Odenwaldkreis 04.11.2022 - 08:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach 2021 wird der Kurpark von Bad König in der Adventszeit erneut in ein Lichtermeer getaucht. Archivfoto: Manfred Giebenhain

Comeback: Die »Christmas Lights« von Bad König sind zurück. Auf das Debüt in der letzten Adventszeit präsentiert die ortsansässige Eventagentur Peripherique in einem Teil des Kurparks zum zweiten Mal ein begehbares Lichterspektakel. Der, wie es heißt, »leuchtende Zauber der Vorweihnachtszeit« beginnt am Freitag, 18. November, und kann jeden Tag von 17 bis 21 Uhr besucht werden. Die verschiedenen Stationen mit ihren kreativen Lichtinstallationen sind rund um den großen See angelegt.

Auch dieses Mal bietet sich als Wegbegleiter durch den Parkabschnitt die Märchenfigur Krabautz an, die an Audiostationen die illuminierten Szenen zu einem neuen, zusammenhängenden Wintermärchen erzählt. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass nicht nur Familien, Paare und Weihnachtsliebhaber, sondern auch Personen willkommen sind, die auf der Suche sind nach außergewöhnlichen Fotomotiven.

Der Zugang erfolgt wieder über einen kleinen Weihnachtsmarkt, der zugleich das Ende des Rundgangs markiert. Dieser ist täglich von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Auf der Livebühne wird ein Unterhaltungsprogramm geboten. Einzelheiten zum Ticketerwerb und dem musikalischen Begleitprogramm stehen im Internet unter christmas-lights.de und https://www.shop-of-the-forest.de.

Positionierung: Der massenhafte Arbeitsplatzverlust durch die Verkleinerung beziehungsweise die Schließung der Erbacher Industriebetriebe Bosch-Rexroth und Rowenta war Thema des jährlichen Meinungsaustauschs zwischen Landrat Frank Matiaske (SPD) und Vertretern der Gewerkschaften. Wie der DGB in Darmstadt meldet, drehte das Gespräch sich auch um die Themen Fachkräftesicherung, Gesundheitsversorgung, Mobilität und bezahlbares Wohnen im ländlichen Raum.

DGB-Kreisvorsitzender Harald Staier (Höchst) und Matiaske werden mit den Worten »Unser gemeinsames Ziel ist es, die Zukunftsfähigkeit des Odenwaldkreises zu sichern, die Entwicklungspotentiale der Region zu entfalten und Lebensqualität der Menschen im Landkreis weiter zu verbessern« zitiert. Um das Überleben des kleinsten Landkreises in Hessen zu garantieren, sei eine »ordentliche Finanzausstattung (?) durch das Land Hessen« dringend geboten.

In Anbetracht des Stellenabbaus müsse es auch in Zukunft anstelle von Billigjobs tariflich entlohnte Arbeitsplätze geben; insbesondere, um junge Menschen zum Verbleib in der Region zu motivieren oder sich hierhin zu orientieren. In der Schulpolitik befürchten die Interessenvertreter ein weiteres »Ausbluten der beruflichen Bildung durch eine Konzentration wichtiger Ausbildungsgänge auf die städtischen Ballungsräume«.

Übereinstimmung bestand auch im Bekenntnis zum Gesundheitszentrum in Erbach: »Die kreiseigene Klinik ist das Rückgrat der medizinischen Versorgung der Menschen in unserem Landkreis.« Das übergeordnete politische Ziel, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, bedeute für den Odenwaldkreis: Ausbau der Odenwaldbahn; beispielsweise durch Kreuzungsweichen an den Stationen Mühltal und Oberzent-Hetzbach.

Fortsetzung: Nach der wiederholten Nominierung ihrer bisherigen Vertreter im Hessischen Landtag haben nach der SPD und CDU auch die Odenwälder Freidemokraten den Landtagsabgeordneten Moritz Promny (Michelstadt) zum Direktkandidaten im Wahlkreis Odenwald benannt. Die Wahl zum Hessischen Landtag findet im Herbst 2023 statt.

Der 42 Jahre alte Jurist ist seit Januar 2019 Mitglied des Landtags; auf kommunaler Ebene gehört er auch dem Kreistag des Odenwaldkreises und der Stadtverordnetenversammlung von Michelstadt an. Promny ist Generalsekretär der hessischen FDP und Mitglied des Bundesvorstands. Ersatzkandidat ist André Bechtold aus Oberzent.

pgi