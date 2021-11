Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Licht und Schatten im Zugverkehr

Westfrankenbahn: Wann ist ein Zug »pünktlich«?

93 Prozent der Züge der Maintalbahn sind derzeit pünktlich. Foto: Ernst Bäppler

Eine mit »Licht und Schatten« beginnende Überschrift kündigt in der jüngsten Ausgabe an, dass nicht nur über die Sonnenseite des Bahnbetriebs berichtet wird.

Dieser ist natürlich auch ein Kapitel gewidmet. In ihm wird die zu 100 Prozent barrierefreie Flotte mit großzügigen Mehrzweckabteilen und kostenlosem WLAN hervorgehoben. Aber schon beim Kapitel »Pünktlichkeitsauswertungen« kommt es darauf an, ab man das Glas als »halb voll« oder »halb leer« ansieht: 93 Prozent der Züge auf der Maintalbahn waren in den Sommermonaten pünktlich, im Madonnenländchen 97 Prozent.

Sechs heikle Minuten

Das klingt zunächst gut, hat aber einen Haken: Als »pünktlich« gilt bei der Westfrankenbahn auch noch ein Zug mit bis zu 5:59 Minuten Verspätung. Kommt er knapp sechs Minuten später an einem Knotenbahnhof an, wartet der Anschlusszug möglicherweise nicht mehr.

Es gibt allerdings auch Dinge, die nicht im »WFB-Report« stehen. So verliert dieser kein Wort darüber, wann die Personenunterführung im Bahnhof Miltenberg endlich wieder genutzt werden kann. Zum Bauprojekt Bahnhof Miltenberg heißt es, zwar seien die Bahnsteigerneuerungen abgeschlossen. Im Verzug befinde man sich aber bei der Sanierung der Bahnsteigunterführung. Diese konnte aufgrund nicht absehbar gewesener Altlasten (Asbest) und Baumängel nicht rechtzeitig zum Schulbeginn geöffnet werden.

Einen Ausblick auf den neuen, ab 12. Dezember geltenden Jahresfahrplan 2021/2022 sucht man im jüngsten WFB-Report ebenfalls vergebens. In die elektronische Fahrplanauskunft ist der neue Fahrplan, der keine grundsätzlichen Änderungen aufweist, allerdings schon eingearbeitet.

Wie sowohl der Fahrgastbeirat der Westfrankenbahn als auch der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Kreisverband Aschaffenburg - Miltenberg festgestellt haben, ist ein seit Inkrafttreten des Verkehrsvertrags vor zwei Jahren bestehender Mangel auch im neuen Fahrplan nicht beseitigt: Entgegen dem im Verkehrsvertrag fixierten Grundsatz, dass die Regionalbahnzüge zwischen Miltenberg und Aschaffenburg auch am Wochenende stündlich verkehren sollen, klafft samstags- und sonntagsabends zwischen 18.17 Uhr und 20.17 Uhr ab Miltenberg eine Lücke, was VCD-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Fahn (Erlenbach) im Hinblick auf den starken Wochenendverkehr bemängelt.

Auch Ulrich Klein (Hausen), der Vorsitzende des Fahrgastbeirats der Westfrankenbahn, kann nicht nachvollziehen, warum ausgerechtet um 19.17 Uhr in Miltenberg kein Zug mainabwärts startet, obwohl es um diese Zeit eine starke Nachfrage bei Besuchern von Abendveranstaltungen in Aschaffenburg und im Wochenend-Rückreiseverkehr geben dürfte.

