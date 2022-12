Licht der Hoffnung in der Amorbacher Abteikirche

Das Fürstenhaus zu Leiningen und sein stimmungsvolles Vorweihnachtsgeschenk

Amorbach 06.12.2022 - 13:31 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit Advents- und Weihnachtsweisen trifft das Bläserensemble der Stadtkapelle genau den richtigen Ton. Zart und harmonisch stimmt die Schola der Abteikirche aus dem Chorraum das "Maria durch ein Dornwald ging" an. Zu sehen waren die Sängerinnen und Sänger des St.Gangolf-Chors nicht gut, ihr Gesang von der Orgel-Empore aber war beeindruckend.

Kaum ein Platz blieb frei in der traditionell kalten Kirche - immerhin war die Temperatur heuer gut erträglich -, als eine gute Stunde lang fast zwei Dutzend Programmpunkte flott und attraktiv aufeinander folgten. Dass kein Zwischenbeifall erklang, verkürzte die Aufführung, sorgte aber vor allem für ein geschlossenes Gesamtbild und schuf eine intensive Stimmung in der Vorweihnachtszeit.

Ein Besucher sprach den zahlreichen Besuchern sicher aus dem Herzen, als er am Ausgang diese Stunde als »ein Licht der Hoffnung in schweren Zeiten« bezeichnete. Ganz sicher auch ein Hoffnungszeichen für Menschen in Ländern, in denen die Zeiten ganz besonders schwer sind. Rund 60 Akteure sorgten dafür, dass der Satz des Theaterdirektors aus Goethes »Faust 1« heute noch so gilt wie 1808: »Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen«.

Im dichten, abwechslungsreichen Programm fand in der Abteikirche tatsächlich jeder das, was ihm oder ihr besonders gefiel. Das konnte schon der festliche Einstieg von Fabian Morawetz und Timo Imhof mit John Stanleys »Trumpet Voluntary« sein, feierlich und sieghaft von der Empore intoniert und kongenial auf der Stumm-Orgel von Alexander Huhn begleitet. Der Organist bewährte sich auch immer wieder, wenn er die Besucher bei den elf Advents- und Weihnachtsliedern sensibel auf der Orgel unterstützte, dabei Mut zu durchaus innovativer Registrierung zeigte und jede störende Süßlichkeit oder gar Pathos von »Weihnachtsrennern« vermied. So konnte sich auch der Gesang der Besucher von »Wir sagen euch an ?« bis »O du fröhliche ?« durchaus hören lassen.

Festliche Bläser, schöne Stimmen

Festlicher Bläserklang schuf genau die Stimmung, die man mit dem Fest verbindet. Aus dem Chorraum entzündeten sechs Männer, eine Frau und zwei Jugendliche des Bläserensembles der Stadtkapelle Amorbach unter der Leitung von Udo Gockert mit ihren Auftritten so manches helle Licht im Kirchenschiff, auf der Empore rechts vor dem Altarraum zelebrierte Eberhard Geiger mit den Parforcehornbläsern der Kreisjägervereinigung Wertheim genau den Sound, der in unvergleichlicher Weise Jubel, Kraft und Feierlichkeit vereint.

Aber was wäre so ein Konzert ohne schöne Stimmen im harmonischen Zusammenklang? Die Schola der Abteikirche, ein gutes Dutzend Sängerinnen und Sänger, geleitet von Astrid Bernius, entführte schon bei ihrem ersten Auftritt vor dem Altar bei »Maria durch ein Dornwald ging« zart und harmonisch die Besucher mit dem Satz von Peter Broeren in die Weihnachtszeit des 16. Jahrhunderts - ein Zeitsprung, der bewies, wie gut traditionelle Melodien Jahrhunderte überdauern und dass sie heute noch so wirkungsmächtig sind wie vor mehr als einem halben Jahrtausend.

Ein besonderer Höhepunkt, wie so oft bis zur letzten Aufführung vor Corona, im Jahr 2019: Die schönen, intensiven Stimmen der rund zwei Dutzend Frauen und Männer des Chors St. Gangolf unter der Leitung von Simone Grimm, die sich von der Empore aus wie ein sanfter Tonteppich über die Zuhörer im Kirchenschiff legten. So innig, so eindrucksvoll hat man den biblischen Bericht von der Verkündigung Gabriels an die Jungfrau Maria nicht oft gehört und man konnte es genießen, wenn es - in einer gängigen Fassung - hieß: »Der Engel Gabriel vom Himmel kam, seine Flügel wie Schnee, seine Augen wie Flammen«.

Zu Weihnachten darf man sich ja traditionell etwas wünschen: Dass durch die Spenden eine angemessene Summe für die gemeinnützige Fürst-zu-Leiningen-Stiftung zusammenkam, ist zu hoffen. Und man sollte auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass im Jahr 2023 wieder die hochrangigen Abteikonzerte anlaufen und der Klang der wunderbaren Stumm-Orgel die Menschen verzaubern kann. Immerhin wurde am Sonntag ein Licht der Hoffnung angezündet.