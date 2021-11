Lesung in Obernburg über das Leben mit Trauer

Bärbel Schäfer rezitiert in der Kochsmühle aus ihrem Buch über Themen wie Tod, Krisen und Glaube

Obernburg 15.11.2021

Bärbel Schäfer liest in der Obernburger Kochsmühle von persönlichen Schicksalsschlägen vor.

Die aus Funk und Fernsehen bekannte Bremer Moderatorin, Journalistin und Autorin Bärbel Schäfer erzählt in ihrem Buch von persönlichen Schicksalsschlägen und der Suche nach Halt. Gespannt vor Vorfreude verstummten die Besucher der Kochsmühle, als die Uhr die Startzeit der Lesung anzeigte. Pünktlich nahm Bärbel Schäfer an dem Lesetischchen auf der Bühne Platz. »Wir begeben uns heute auf eine Reise zu den unsichtbaren Narben. Ich denke, viele von uns müssen mit Trauer leben,« leitete die Autorin in das Thema des Abends ein.

Schäfer las Textausschnitte, die vor dem Hintergrund ihrer Auseinandersetzung mit verschiedenen Religionen und eben von Ereignissen wie den Verkehrsunfällen, bei denen ihr Lebenspartner und ihr Bruder ums Leben kamen, entstanden sind. Die Autorin beschrieb Orte der Erinnerung oder wie sich Schmerz anfühlt.

Unter der Überschrift »Ausnahmezustand« erläutert sie, dass der Alltag trotz Krisen weitergehen muss, auch wenn der Schmerz einen plötzlich, »wie ein Tsunami« überkommt. In »Nieselregentod« sinniert Schäfer über die Holzkreuze an Autobahnen, die sie bisher hinterfragt hatte. Sie schildert ihre Suche nach einer Kraftquelle, einer »Lebensleitplanke« und ihre Auseinandersetzung mit Religion.

Die Anleitungen zum Glücklich-Sein, die ihr ein Rhabbi, ein Imam und ein Pastor gaben, beinhalteten schließlich dieselben Tipps. Das aufmerksam den Worten lauschende Publikum lachte zwischendurch als Reaktion auf eine gelungene komische Beschreibung einer Situation kurz auf, hörte ansonsten aber still und gebannt zu. Die Autorin erzählte, wie sie mehrere hundert Meter einem fremden Mann in der Stadt folgt, weil er das gleiche Parfum trägt wie ihr verstorbener Bruder, von Erinnerungsfetzen wie dem Streit um die Fernbedienung und der Sehnsucht noch einmal die verlorene Person zu umarmen und ihr zu zeigen, dass man sie liebt.

Die Bedeutung von Erinnern, das die Verstorbenen am Leben hält, schreibt sie in »Trostpflaster mit Pirat«. »Irgendwie metallisch« handelt davon, dass ein Pappkarton mit der blutigen Kleidung des Bruders per Postweg ankommt und der Geruch einprägsam ist. In »Aus der Zeit gefallen« philosophiert Schäfer über die Angst der Menschen vor der Sterblichkeit und über die Vision eines ewigen Lebens. Wie sie in Fotoalben nach Antworten sucht, gibt »Halbe Gesichter« wider. In vielen Textausschnitten tauchen Erinnerungen dazu auf, wie sie in der Intensivklinik langsam Abschied von ihrem herzkranken Vater nahm.

»Obwohl es ein unangenehmes und trauriges Thema ist, war es recht locker«, meinte eine Besucherin. »Wer Bärbel Schäfer ein wenig kennt, weiß, dass ihr Lebensweg sie immer wieder mit Leid konfrontiert hat. Umso bemerkenswerter finde ich es, wenn ein Mensch sich hierhin setzt und die Menschen daran teilhaben lässt«, kommentierte sie ihre Sichtweise auf die persönliche Lesung. Zum Schluss signierte Schäfer verkaufte Exemplare ihres Buches.