Leser geben Tipps für Wanderungen im Kreis Miltenberg

Ein Rundkurs: Tipp von Heinz Siegler, Eschau

Liebe Main-Echo-Redaktion,

Ihrem Aufruf zur Nachbereitung der Sommerserie »Über Stock und Stein« kommen wir deswegen gerne nach, weil uns von den Wanderungen, die wir im zweiten Coronasommer gemacht haben, eine ganz besonders gut gefiel. Wir wollen sie als Tipp für einen sonnigen Herbsttag weitergeben.Die schöne, abwechslungsreiche und empfehlenswerte Rundwanderung beginnt am Wanderparkplatz Beuchner Berg in Amorbach. Zum Parkplatz kommt man, wenn man am Ortsausgang Richtung Kirchzell links in Richtung Beuchen abbiegt.

Vom Parkplatz hat man einen herrlichen Blick auf Amorbach. Das Wegzeichen »liegende blaue Raute« führt hinauf zur Schwenders Kapelle und weiter nach Beuchen (458 Meter), das man schon von weitem auf der Höhe liegen sieht. Im idyllischen, landwirtschaftlich geprägten Weiler kann man die für den kleinen Ort erstaunlich große und schöne Kirche (1923-25) besuchen. Von Beuchen aus führt der Nibelungensteig auf einem Weg, der den Namen Steig verdient, steil hinunter zur Zittenfelder Quelle, eine von den Quellen, wo der Sage nach Hagen den Drachentöter Siegfried ermordet haben soll. Von hier aus hat man einen weiten Blick auf das Morretal. Das blaue Andreaskreuz führt zurück zum Parkplatz.

Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald Karte 11 (Fränkischer Odenwald) ca. 3h

Wir haben uns immer sehr über die Beiträge »Über Stock uns Stein« gefreut und hoffen, dass das Thema Wandern nach der jetzt vorrangigen Wahlinfo und -berichterstattung immer wieder mal aufgegriffen wird.

Heinz Siegler, Eschau