Lernen beim Sternekoch - Stefan Marquard zu Besuch an Erlenbacher Schule

Ak­ti­on "Ster­ne­küche macht Schu­le"

Erlenbach a.Main 16.11.2022 - 13:40 Uhr 3 Min.

Die Köche des heutigen Tages holen Kräuter aus dem schuleigenen Garten. Sternekoch Stefan Marquard zeigt seinem "Team Lamm", wie man der Soße letzten Schliff verleiht.

Stefan Marquard gibt Tipps, überlässt das eigentliche Kochen aber den Schülern. »Die machen das super«, sagt er und zeigt seinen berühmten »Daumen-nach-oben«, den man auch von seinen Werbeplakaten und TV-Auftritten kennt.

Bewerbung für Aktion

Für die Aktion, die als Präventionsprojekt für gesunde Ernährung an Kitas und Schulen schon seit 2015 Erfolg hat, mussten sich die beiden Schüler bewerben. Kreativ und überzeugend sollte das Motivationsschreiben sein. Lennart, dessen Vater selbst Koch ist, hat aus dem Kochlöffel seines Vaters eine Schriftrolle gebastelt, aus der sich das Motivationsschreiben entrollt. Linus wiederum hat aus Küchenkräutern und einem Pappdeckel eine Mini-Pizza geformt, eine eigene Pizzaschachtel gebaut, die Papp-Pizza hineingelegt und die Schachtel mit seinem Konterfei und dem Spruch »Linus rocks the kitchen« verziert.

Rund ein dutzend Schüler und mehrere Mitarbeiter des Mensa-Personals erweitern heute ihre Kochkünste. »Stefan Marquard hat eine ganz spezielle Art, Essen zu aktivieren«, erzählt Mensa-Betreiberin Annette Becker. »Wir haben schon gestern die Kichererbsen in eine spezielle Marinade aus Zucker und Salz im Mischverhältnis fünf zu eins eingelegt. So sparen wir Garzeit und die Vitamine bleiben im Essen enthalten.«

Marquard trainiert das Küchenteam auch in puncto Arbeitsabläufe und dem Anrichten von Speisen. Ziel des Projekts: Es soll schmecken und gesund sein. »Das schließt sich nicht aus«, weiß Chemielehrerin Anja Ühlein, die die AG Schulgarten leitet. Die Kräuter, die heute in den Töpfen landen, stammen aus den schuleigenen Hochbeeten, um die sich die Schüler während der Schulzeit und auch in den Ferien kümmern. Dies überzeugt auch Gisbert Frühauf, der als Vertreter der Regionaldirektion München der Krankenkasse Knappschaft mit vor Ort ist. Die Knappschaft fördert das Projekt. »Dieses Jahr hatten wir in Bayern schon acht Veranstaltungen. Rund 25 haben wir bundesweit pro Jahr«, erzählt Frühauf. Wenn Stefan Marquard mit den Schülern in Bayern und Baden-Württemberg kochte, ist Frühauf immer mit dabei.

Der überzeugte Vegetarier konnte sich in den letzten Jahren einige Rezepte des Sternekochs abgucken. Heute hat Frühauf allerdings kaum die Möglichkeit, dem Koch über die Schulter zu schauen. Marquard ist besonders gefragt. Zwei Fernsehsender und andere Medienvertreter belagern den Träger des Michelinsterns, der sich vor allem durch seinen Youtube-Kanal, seine Kochbücher und die Sendung »Kocharena« auf Vox einen Namen gemacht hat.

Von Kameras begleitet

Den Weg in die Küche versperren Riesen-Kameras. Das Mensateam muss sich seinen Weg zwischen Stativen und Mikrofonen bahnen. Vor der Essensausgabe interviewt ein Journalist zwei Schülerinnen. Im Raum liegt ein Duft von Falaffeln, orientalischem Lamm und Kräuterquark. Heute kochen Marquard und sein Team arabische Spezialitäten. Die Aktion ist Teil einer Projektwoche, die sich kritisch mit der Fußball-WM in Katar auseinandersetzt. Lamm, Fladenbrot und Falaffeln sind regionaltypisch gewürzt. Dabei lässt Marquard der Kreativität der Schüler freien Lauf. »Die bekommen von mir nur kurze Anweisungen und entscheiden dann selbst, welche Gewürze passen könnten.« Zuvor teilt der Koch die Schüler und Mensaköche in Teams ein. Lennart und Linus bilden gemeinsam das »Team Lamm«. »In der Soße sind Paprika, Tomaten und Karotten. Dazu Wasser, Zwiebeln und Kreuzkümmel«, erklärt Lennart einem Kameramann.

Am meisten Spaß macht es Lennart, zu lernen, wie man richtig mit den Küchenmessern umgeht, Karotten professionell schneidet oder Gurken ausschabt. Pünktlich um 12.15 Uhr - Marquard ist dafür bekannt, die prognostizierte Servierzeit nie zu überschreiten - wird schließlich aufgetischt.

JULIA PREISSER & PAIKJA BRENNER

Hintergrund: Projektwoche Katar Mit der Projektwoche am HSG Erlenbach drücken sich Schule und Mensa deutlich gegen die Situation in Katar aus. Die Menschenrechtsverletzungen und Tode der Menschen aufgrund grauenhafter Arbeitsbedingungen seien nicht zu tolerieren. Schließlich setzen Mensa und Schule ein Statement, indem sie die Mensa bunt gestalteten, was Toleranz, Vielfalt und Gleichberechtigung ausdrücken soll. Die Botschaft: Egal welche Herkunft, jeder Mensch ist an dieser Schule und in der Mensa willkommen. Nicht nur die Deko soll bunt sein, auch das Essen wird in allen möglichen Farben serviert. So bunt, dass die Mensa-Angestellten augenzwinkernd darauf hinweisen, dass es trotzdem noch essbar sei. Auch die Schüler dürfen ihre Abneigung gegenüber der Ungerechtigkeit ausdrücken, indem sie sich bunt anziehen. Das sei jedoch jedem selbst überlassen, so das Mensateam. Auch andere Veranstaltungen, wie eine Podiumsdiskussion zum Thema stehen auf der Agenda.