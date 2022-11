Leistungsprüfungen in Musik wecken Motivation

Musik als Therapie gegen den Coronafrust

Elf junge Musikerinnen und Musiker aus sieben Musikvereinen des Landkreises Miltenberg konnten sich am Samstag über das Leistungsabzeichen des Musikverbands Untermain in Silber oder Gold freuen. Drei von ihnen sprachen mit unserem Mitarbeiter Heinz Linduschka über ihre Motivation, die anspruchsvolle Prüfung anzugehen, und darüber, welche Rolle die Musik in ihrem Leben spielt.

Annemarie Schlosser ist 14 Jahre alt, kommt aus Bürgstadt und spielt schon seit neun Jahren Querflöte. Den D2-Kurs mit dem Leistungsabzeichen in Silber kann sie "für den musischen Zweig am JBG Miltenberg gut gebrauchen". Wichtig für sie war auch der Kontakt mit den Musikerinnen und Musikern an den drei Tagen im Oktober und November: "Ein besonderes Erlebnis war es dabei den älteren Spieler/-innen der D3-Prüfung zuzuhören, da es ein Ansporn ist, nicht mit dem Instrument aufzuhören, um selbst dieses Niveau zu erreichen." Wöchentlich übt sie knapp drei Stunden, spielt im Musikverein Bürgstadt und in einem Schülerorchester mit. Die Coronazwangspause hat sie als durchaus problematisch erlebt: "Wir haben im Musikverein nicht mehr proben können, weshalb das Musizieren oft zu kurz gekommen ist. Und es gab es keine Auftritte, wodurch man kein motivierendes Ziel mehr hatte zu üben." Um so mehr freut sie sich, dass mit diesem Prüfungslehrgang hoffentlich diese schwierige Zeit ein Ende gefunden hat.

Jonas Reis aus Kleinwallstadt ist 18 Jahre alt, spielt seit zehn Jahren Waldhorn und hat schon im letzten Jahr die D2-Prüfung erfolgreich abgelegt. Diesmal ging es um das Leistungsabzeichen in Gold. Seine Motivation: "Ich wollte dieses Abzeichen machen, weil ich nicht nach dem Silbernen aufhören wollte und weil ich es eine gute Möglichkeit finde, einzuordnen, auf welchem Stand ich aktuell musikalisch bin." Von Rückschlägen lässt er sich nicht entmutigen: " Natürlich gab es bei mir auch mal frustrierende Momente, wenn etwas nicht so geklappt hat, wie man es wollte, jedoch wurde ich auch da motiviert, weiter zu machen und nicht die Nerven zu verlieren." Sein Rezept gegen die Corona-Einschränkungen: "Ich war froh darüber, dass ich über Videoanrufe Unterricht nehmen konnte. Außerdem hatte ich versucht, mehr zu Hause zu üben." Pro Woche übt er im Schnitt rund zehn Stunden, räumt aber lächelnd ein: "Es gibt es auch da immer wieder Tage, an denen ich entweder durch die Schule keine Zeit habe oder mich nicht dazu motivieren kann. Bei der Theorie gehöre ich leider zu der etwas fauleren Sorte." Die D-Prüfungen hat er "alle in guter Erinnerung behalten".

Paula Langeheine ist 22 Jahre alt, wohnt in Eichelsbach und spielt schon seit 17 Jahren Querflöte. Ihre weiteren Instrumente - ohne Leistungsprüfung - sind Saxophon und Klarinette. Ihre Motivation nach dem Bronze- und dem Silberabzeichen jetzt den goldenen Leistungsnachweis anzugehen: "Ich habe meine Musikkollegen, die das goldene Abzeichen bereits erlangt haben, immer bewundert und mir war bewusst, dass ich es auch machen möchte. Außerdem wollte ich mich musikalisch sowohl in der Theorie als auch in der Praxis weiterbilden." Über die diesjährige Vorbereitung und Prüfung ist sie voll des Lobes: "Heuer bestand die Gruppe der Goldprüflinge nur aus Personen, die sich bereits aus dem Verbandsjugendorchester des Musikverbandes Untermain kennen. Die Atmosphäre in der Gruppe war sehr locker und entspannt. Man merkt, dass wir alle ein gemeinsames Ziel verfolgen und uns gegenseitig unterstützen. So haben wir uns häufig auch außerhalb der Vorbereitungskurse getroffen, gemeinsam gelernt und geprobt." Vor der Prüfung am vergangenen Samstag hat sie ihre Probenzeit deutlich intensiviert - in Theorie und Praxis. Auch wenn sie nicht klagt, merkt man, dass auch sie unter Corona gelitten hat: "Ich muss sagen, dass in den zwei Jahren der Pandemie kaum, beziehungsweise nur erschwert Zusammenspiel in Verbänden und Vereinen möglich war. Und auch ich konnte das Spielen im Verbund während dieser Zeit wenig üben. Da wir in der praktischen Prüfung ein Stück mit Klavierbegleitung spielen mussten und ich dies schon lange nicht mehr gemacht habe, ist mir das doch während der Vorbereitung etwas schwerer gefallen." Das Ergebnis zeigt, dass es geklappt hat und dass sie wie alle elf erfolgreichen Musikerinnen und Musiker optimistisch und mit neuem Schwung auf viele Auftritte vor Publikum hoffen. hlin