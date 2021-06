Sa­nie­rung der Haupt­stra­ße - Leidersbacher Lebensnerv lahm gelegt

Wie Gewerbetreibende im »Grund« mit der Dauerbaustelle umgehen

Leidersbach 23.06.2021 - 12:47 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Über Flurwege haben Autofahrer die Möglichkeit, die Baustelle im "Grund" zu umfahren. De Umleitung ist nur inoffiziell. Sperrung der Ortsdurchfahrt in Leidersbach: Die Baustelle im Bereich der Getränkehandlung Pawlik. Jörg Frieß muss auf dem dreieinhalb Kilometer langen Weg zu seiner Arztpraxis mit dem Pedelec durch die Baustelle.

»Diejenigen Kunden, die noch kommen, kaufen mehr ein als sonst«, sagt Thomas Pawlik vom gleichnamigen Getränkemarkt, »andere sehen wir gar nicht mehr«. Umsatzeinbußen seien da, doch nach einer Woche noch nicht quantifizierbar, zumal das Wetter die Zahlen zusätzlich drücke. Er will den Getränkemarkt trotzdem offenhalten. »Irgendwie werden wir über die Runden kommen und auch keine Mitarbeiter entlassen«, hofft er. Besonders stark hat ihn getroffen, dass der Schleichweg über den Bauhof vergangene Woche gesperrt wurde. Er zeigt jedoch Verständnis dafür, dass die Behörden so entschieden haben, nachdem zahlreiche Auswärtige, »die nur durchfahren und hier gar nichts verloren haben« die Abkürzung nutzten.

Das war tatsächlich der Grund dafür, dass die Baustellenzufahrt über den Bauhof gesperrt wurde, bestätigt Ordnungsamtsleiter Robert Reichert. Die Durchfahrt Einheimischer sei zunächst geduldet worden, doch nachdem das ausufernd auch von Auswärtigen genutzt wurde und sogar mal ein Lkw stecken geblieben war, hätten Polizei und Straßenbauamt der Gemeinde geraten, komplett zu sperren.

»Es ging so nicht mehr weiter, der Bauhof war blockiert und die Bauarbeiten wurden behindert«, sagt er. Reichert weist darauf hin, dass die offizielle Umleitung in beiden Richtungen über Hausen, Kleinwallstadt und Sulzbach führe. Die kürzeren Umfahrungen, insbesondere der Schotterweg, seien allenfalls für Ortskundige. Er selbst ist aufs Fahrrad umgestiegen, um sein Auto vor Schäden auf dem Weg zu bewahren.

Mit dem Rad zur Praxis

Auch Hausarzt Jörg Frieß fährt die 3,5 Kilometer zur Praxis mit dem Rad, seit Dezember mit einem Pedelec. »Damit sind die Berge in Leidersbach kein Problem«, meint er. Er nutzt es sogar für Hausbesuche im Seniorenheim Sulzbach. »Für Hausbesuche in Elsenfeld muss ich mit dem Auto fahren«, erklärt er, wie er sich nun eingerichtet hat, »dann fahre ich zurück nach Hause, tausche das Auto gegen das Fahrrad und fahre mit dem Fahrrad weiter, um die Hausbesuche, die auf dem Weg in die Praxis liegen, zu erledigen«. Beschwerden seiner Patienten hat er noch nicht gehört, doch auch für sie sei es eine Herausforderung, seine Praxis zu erreichen.

Immobilienmaklerin Ursula Brunn ist direkt betroffen, da sie in Leidersbach ihren Firmensitz hat und täglich von Roßbach dorthin fahren muss. »Was die Gemeinde da gemacht hat, ist eine Katastrophe«, findet sie, »die Infrastruktur wird massiv darunter leiden«. Sie prophezeit, dass einige Geschäfte die auf drei Jahre angelegte Baustelle nicht überleben werden. »Der Bürgermeister hat uns versprochen, dass eine Umfahrung gebaut wird«, mahnt sie an, doch das Einbahnstraßensystem für die Einheimischen sei nicht akzeptabel. Richtung Roßbach gehe es noch, weil der Weg geteert sei, doch in Richtung Sulzbach handele es sich um einen Schotterweg. »Ich bin nur 15 Stundenkilometer gefahren, trotzdem war mein frisch gewaschenes Auto hinterher völlig verstaubt«, erzählt sie. Der Weg sei voller Schlaglöcher, »absolut unzumutbar«. Es bleibe ihr somit nur die offizielle Umleitung, was zusätzliche fünf Kilometer und ungefähr einen Zeitaufwand von einer halben Stunde bedeute. Roßbach sei abgeschnitten, klagt sie, noch schlimmer werde es, wenn auch in Hofstetten gebaut werde.

Umsätze eingebrochen

»Die Umsätze sind eingebrochen«, sagt Stefan Hengster, »vorher schon und seitdem die Ampel weg ist noch tiefer«. Er schätzt den Umsatzverlust im Nahkauf auf etwa 30 Prozent, Genaueres kann er noch nicht sagen. »Ich hoffe, dass unsere Kunden uns weiter unterstützen werden«. Letztlich sei der Markt immer erreichbar, weshalb er ihn auf jeden Fall weiter geöffnet halten will. Abzuwarten bleibe, was passiere, wenn die Baustelle verlegt und so die Zufahrt von der anderen Seite unmöglich sei.

»Es geht eigentlich für uns, wir sind in Elsenfeld und können von beiden Seiten nach Leidersbach hineinfahren - wir sind froh, dass die Straße gemacht wird, denn es war katastrophal die letzten zehn Jahre«, antwortet Elektrotechniker Michael Stegmann auf die Frage, wie weit sein Betrieb durch die Baustelle eingeschränkt ist. Die Gemeinde bemühe sich, es erträglich zu machen, findet er, sieht aber eine deutlich größere Problematik für Gastronomen und Einkaufsmärkte in Leidersbach.

In Nachbarorte ausweichen?

Bäcker Helmut Knippel überlegt bereits, dass Hauptgeschäft vorübergehend zu schließen und auf die Filialen in Sulzbach und Hausen auszuweichen. Es liegt nun an den Kunden. »Wir bemühen uns, so lange wie möglich offenzuhalten«, verspricht er, denn ihm ist wohl bewusst, dass es schwierig ist, ein einmal geschlossenes Geschäft wieder neu zu eröffnen. Sein Problem: der Umweg von circa fünf Kilometern ist schlicht zu weit. »Soweit fährt niemand wegen ein paar Brötchen«, meint er, »das würde ich auch nicht machen«. Immerhin hat er noch die Postagentur in Leidersbach. So lange die Ampel und der Schleichweg über den Bauhof noch existierten, sei es einigermaßen gegangen. Nun muss er abwarten, wie sich die Kunden verhalten.

Ohne dem Bürgermeister, dem Gemeinderat oder gar den ausführenden Firmen einen Vorwurf machen zu wollen, meint Thomas Pawlik, er habe das Gefühl, dass die Belange der Gewerbetreibenden nicht wirklich interessierten. Die für Einheimische gedachte, nicht offizielle Umleitung über den Schotterweg sei schlicht »eine Katastrophe«. Hausarzt Frieß, selber Gemeinderat, betont, wer glaube, bei solch einem Großprojekt gäbe es fix und fertige Lösungen von Anfang an, liege schlicht falsch. Natürlich sei es eine große Belastungsprobe für ganz Leidersbach, doch es gebe keine Alternative. Verbesserungen seien nur schrittweise über »learning by doing« möglich.

Andrea Hammerl

Hintergrund: Vollsperrung in Roßbach Die Vollsperrung in Roßbach ist von Seiten des Landratsamtes zunächst bis Jahresende angeordnet, teilt Sprecherin Susanne Seidel mit, die Arbeiten würden aber auf jeden Fall auch noch im nächsten Jahr andauern. Sie betont wie der Leidersbacher Ordnungsamtsleiter Robert Reichert, dass die Umleitungen überörtlich über Sulzbach beziehungsweise Hausen angeordnet wurden, "da es keine ordnungsgemäße innerörtliche Umleitung gibt". Eine Umleitung über Schotterpisten sei vom Landratsamt keineswegs angeordnet worden, allerdings nutzten Ortskundige Abkürzungen und darunter wohl auch die geschotterten Wege.