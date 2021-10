Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Leidersbacher CSU-Räte informieren mit Flugblattaktion über Rücktrittsgründe

Flyer in alle Briefkästen

Vier CSU-Räte haben den Gemeinderat verlassen. Jetzt informieren sie in einem Flugblatt über die Gründe.

Hintergrund für die ungewöhnliche Aktion ist, dass eine Veröffentlichung des Textes im Amtsblatt vom Bürgermeister abgelehnt worden war.

Auslöser für den Rücktritt ist - so die offizielle Darstellung - ein Zwist mit Bürgermeister Michael Schüßler (CWG). Es geht um den Treuhandvertrag, den Schüßler ohne den nötigen Gemeinderatsbeschluss mit der Diözese geschlossen hat. Die politische Gemeinde sagt in dem Treuhandvertrag die Kostenübernahme für die Kindergartenerweiterung zu. Die Rechtsaufsicht des Landkreises hat nach einer Anfrage der CSU festgestellt, dass Schüßler für diesen Schritt ein Votum des Gemeinderats gebraucht hätte. Die vier CSU-Räte, die ihren Rücktritt angekündigt haben, werfen dem Bürgermeister »mangelnde Einsicht« vor und sehen ihren Schritt als »letztes verfügbares Mittel, um weiteren Schaden für die Gemeinde zu vermeiden«. Der Entschluss sei »schweren Herzens« von den Räten gefasst worden, »da wir ein anderes demokratisches Verständnis von Zusammenarbeit einer Verwaltung mit den gewählten Vertretern der Bürgerinnen und Bürger haben«.

Nach dem CSU-Austritt des 2. Bürgermeisters Andreas Hein und dem Rücktritt der vier CSU-Räte, ist aktuell nur noch Christian Schuck für die Christsozialen im Gremium. Die Gemeinde schreibt jetzt alle möglichen Nachrücker der Reihe nach an. »Obwohl wir aus der Zeitung wissen, wer nicht will, müssen wir so vorgehen«, erklärt Robert Reichert von der Gemeindeverwaltung. Man habe sich bei der Rechtsaufsicht des Landratsamtes über das korrekte Vorgehen informiert. Der Gemeindeverwaltung liegt die Zusage von Markus Weiß (CSU) vor. Dieser sollte bereits für Andreas Hein (vormals CSU) nachrücken, bevor Hein einen Rücktritt vom Rücktritt machte.

Auch bei der Christlichen Wählergemeinschaft CWG ist die Nachrückerfrage offenbar nicht ganz einfach. Gesucht wird ein Nachfolger für Ralf Diener, ehemals Fraktionschef der Gruppierung, die den Bürgermeister stellt. Der erste Kandidat, Christoph Bachmann, habe abgelehnt, so die Info aus dem Rathaus. Derzeit laufe die Anfrage bei Michaela Markert. Das Nachrücker-Potenzial bei der CWG ist relativ groß, so dass sie demnächst wieder in Fraktionsstärke (3 Personen) vertreten sein dürfte.

Nach Informationen unserer Redaktion wird die CSU nicht alle vier Plätze, die jetzt verloren gegangen sind, mit Nachrückern besetzen können, Fraktionsstatus sollte sie aber wieder erreichen.

Hier geht' zum Artikel "Turbulenezn in Leidersbach" mit der Rücktrittserklärung im Wortlaut.

