Um­fang­rei­che Sa­nie­rungs­plä­ne hat der Lei­ders­ba­cher Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am Di­ens­tag im Orts­teil Ebers­bach in die We­ge ge­lei­tet. Vor al­lem die Sa­nie­rung von sie­ben Orts­stra­ßen im Voll­aus­bau be­rei­tet Kopf­zer­b­re­chen, denn hier wird mit ei­ner In­ves­ti­ti­ons­sum­me von acht bis zehn Mil­lio­nen Eu­ro ge­rech­net.