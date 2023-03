Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Leidersbach: Parkraumkonzept für problematische Stellen

Gemeinderat: Thema wird zunächst in einem Arbeitskreis und unter Bürgerbeteiligung vorberaten

Leidersbach 08.03.2023 - 17:13 Uhr < 1 Min.

Seitens staatlicher Behörden werde ein solches Konzept zur Regulierung des ruhenden Verkehrs und zur Reduzierung der Geschwindigkeit positiv beurteilt, wenn Gemeinderat und Verwaltung das Konzept mittragen. Seitens des Landratsamtes wird dazu empfohlen, eine Art Bürgerforum abzuhalten, um Akzeptanz zu schaffen und mögliche Problemstellen zu beleuchten.

Bürgermeister Michael Schüßler erläuterte anhand einzelner Stellen die Problematik, mehrheitlich vertrat das Gremium sodann die Meinung, dass das Parkraumkonzept nicht an der gesamten Kreisstraße, sondern nur an einzelnen problematischen Stellen erstellt werden soll. Das Thema wird nach dem Willen der Räte vor einem finalen Beschluss zunächst in einem Arbeitskreis und unter Bürgerbeteiligung (eventuell Bürgerforum) vorberaten.

