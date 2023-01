Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Lehrermangel: Lösungen gesucht

Klingenberg a.Main 24.01.2023 - 18:36 Uhr < 1 Min.

Der Kreisverband Obernburg des bayerischen Lehrerverbandes (BLLV) will am kommenden Freitag, 27. Januar, bei einer Podiumsdiskussion mit dem Titel »Hinterm Horizont geht's weiter« über mögliche Lösungen zum Problem Lehrermangel und über Perspektiven für eine zukunftsfähige Schule sprechen. Die Veranstaltung findet in der Paradeismühle im Klingenberger Stadtteil Röllfeld (Röllbacher Straße 85) statt und beginnt um 16 Uhr.

In der Diskussionsrunde stellen sich ausgesprochene Kenner der Schulsituation und der Besonderheiten der Situation am Bayerischen Untermain den Fragen des Moderators Felix Behl und des Publikums. Angekündigt sind Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverbandes, Helmut Schmid, Vorsitzender des Unterfränkischen Lehrerinnen und Lehrerverbandes, sowie Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf und der leitenden Schulamtsdirektor Ulrich Wohlmut.

kü