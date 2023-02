Lego-Fans überrennen Obernburger Römermuseum

Rund 150 Besucher bauen am Sonntag das Colosseum nach - Warm Up für größere Aktion ab Ostern

Obernburg 21.02.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Simon und Herbert Beckmann bauen gemeinsam das Fundament auf. Dafür nutzen sie eine digitalisierte Anleitung. Ein Teilstück ist schon fertig und sieht aus wie in der Bauanleitung beschrieben.

»Wir sind überrannt worden«, berichtet Museumsleiter Eric Erfurth über die Colosseum-Aktion am Sonntag. Um 14 Uhr, als es losging, seien schon circa 50 Leute vor der Tür gestanden. »Es kommt sehr gut an, wir sind alle sehr zufrieden.« Wie überrascht das Museums-Team vom Ansturm war, zeigt sich auch daran, dass irgendwann die Kuchen- und Kreppel-Vorräte aufgebraucht waren.

Herausforderung für Tüftler

Das Colosseum ist eine Herausforderung für die jungen Tüftler. Immerhin gibt es dafür eine Anleitung, die mehrere hundert Seiten umfasst. »Das Schwierige ist, das so aufzuteilen, dass jeder ein bisschen was bauen kann«, erklärt Erfurth. Damit alle mal drankommen, wurden die Kinder auf verschiedene Tische aufgeteilt, an denen sie immer rund 30 Minuten arbeiten. Auf einem Teppich daneben spielen kleinere Kinder mit Playmobil-Römern. Und in einer anderen Ecke probieren Eltern ein antikes Rundmühlen-Spiel aus. Der neunjährige Simon aus Obernburg, der am Fundament des Colosseums arbeitet, umschreibt die Atmosphäre so: »Es ist auch etwas laut.«

Simon spielt daheim eigentlich eher mit Playmobil, ist jetzt aber Feuer und Flamme für das Fundament des Colosseums: »Weil man dann irgendwann sieht, was man zusammen schaffen kann. Das ist was Besonderes.« Etwas knobeln muss der Neunjährige an den runden Außenteilen des Fundaments allerdings schon.

Hilfe vom Profi

Aber Simon bekommt Hilfe vom Profi. Ihm gegenüber sitzt nämlich Herbert Beckmann, der von Beruf Ingenieur ist. »Ich organisiere das mit und pass auf, dass die Steine alle richtig gesetzt werden«, sagt der Kleinheubacher. Hinter dem Lego-Fundament auf dem Tisch steht ein Laptop, auf dem die digitalisierte Anleitung einsehbar ist. Beckmann hat früher selbst mit Lego gespielt und findet, die Aktion läuft sehr gut. »Wir wussten ja gar nicht, ob zwei Leute kommen, oder 20, oder 100.« Er zeigt sich beeindruckt von der Zahl der Besucher.

Eine davon ist Veronika Vogel. Die Eisenbacherin ist mit ihrem Sohn Hannes (12) gekommen. »Er lernt Latein, ist sehr begeistert vom römischen Reich und von Lego.« Vogel wiederum ist selbst begeistert, wie viel im Saal los ist. Sie hat sich auch schon die Ausstellung im Römermuseum angeschaut und einen Kaffee getrunken. »Ich genieß einfach so ein bisschen die Zeit«, sagt sie.

Ben (links) und Hannes sind eifrig dabei, einen Teil der Tribüne aufzubauen.

Derweil arbeitet ihr Sohn Hannes zusammen mit dem gleichaltrigen Ben aus Obernburg an einem Teilstück der Tribüne. Ben ist hochkonzentriert bei der Sache: »Man muss besonders darauf achten, dass man ein Teil nicht falsch setzt, ansonsten ist der Gesamteindruck ruiniert.« Auf einem Stuhl in der Nähe sitzt Ruth Ballweg aus dem Eichenbühler Ortsteil Pfohlbach. Sie begleitet ihre Nichte und ihren Neffen und findet die Aktion gut, »weil man natürlich so ein großes Bauwerk nicht einfach zuhause bauen kann«.

Erwachsener Lego-Tüftler

Auch erwachsene Lego-Tüftler lässt das Projekt nicht kalt. So zum Beispiel Martin Kolb, der extra aus Seligenstadt (Kreis Offenbach) angereist ist. Er ist Mitglied beim südhessischen Verein »Born2Brick«. Für ihn sei es immer interessant zu sehen, was andere so machen. »Vor allem die Kinder spricht das an, sie können was basteln und in die Hand nehmen«, sagt er. Das sei etwas ganz anderes, als sich einfach nur Ausstellungen hinter Glasscheiben anzuschauen.

So soll das Modell einmal aussehen, wenn es fertig ist.

Auch für Museumsleiter Erfurth ist das Lego-Projekt ein »niedrigschwelliger, spielerischer Zugang«. Bei der Aktion lernten die Kinder viel über römische Architektur. Und sie könnten ebenfalls andere Angebote ausprobieren, wie etwa die Kinderrallye durchs Museum. Oder sie könnten sich mal als römischer Soldat verkleiden. Helm und Rüstung liegen bereit.

Das Colosseum soll am kommenden Sonntag, 26. Februar, sowie am Sonntag, 5. März, jeweils von 14 bis 17 Uhr weitergebaut werden. Erfurth hat die Hoffnung, dass viele der Besucher auch zur großen Mitmachaktion der Römerstadt kommen werden. »Denen habe ich allen ein Prospekt gegeben und sie haben gesagt, dass sie wiederkommen«, berichtet der glückliche Museumsleiter.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Baustelle Römerstadt In der Zeit zwischen dem 9. April und dem 29. Mai dieses Jahres gibt es eine Mitmach-Ausstellung im Obernburger Römermuseum: Aus 100.000 Lego-Steinen soll eine Römerstadt entstehen. In einem Flyer des Museums heißt es, das Projekt sei etwas für »Lego-Fans in jedem Lebensalter«. Der Bau sei in 373 Einzelmodule unterteilt. Zum Beispiel gelte es, das Kastelltor oder einen Töpferofen zu bauen, erklärt Museumsleiter Eric Erfurth. Das Modell der Stadt sei nicht kaufbar, es sei entwickelt worden von dem Schweizer Verein Swiss Lego Users Group. Die Römerstadt ist inspiriert von dem Legionslager Vindonissa im schweizerischen Kanton Aargau, heißt es im Prospekt weiter. »Die Römerstadt geht jetzt in Deutschland auf Tour«, sagt Erfurth. »Da habe ich als erstes Römermuseum die Hand gehoben.« In Deutschland wird die Ausstellung betreut von der Lego User Group eduLUG. Diese Gruppe ist laut Webseite ein Zusammenschluss von Hochschulprofessoren, Lehrern und Lego-Modellbauern, die daran arbeiten, das Potenzial von Lego-Produkten für die Bildung zu nutzen. Die Öffnungszeiten des Römermuseums während der Sonderausstellung sind von Dienstag bis Sonntag und feiertags von 14 bis 17 Uhr. Frühs besteht die Möglichkeit für Schulklassen, beim Projekt mitzumachen. Im Rahmen der Mitmach-Ausstellung soll auch das fertige Lego-Colosseum präsentiert werden. (juh)