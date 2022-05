LED-Anzeige warnt bei Obernburg vor Stau auf B 469

Hintergrund: dreistufiges Schaltkonzept der Stauwarnanlage

Im Regelbetrieb bei normalem Verkehrsaufkommen bleiben die LED-Anzeigen und die Gelbblinker in Stufe 0 aus. Bei einer höheren Verkehrsdichte und steigender Rückstaugefahr wird die Stufe 1 aktiviert. In der Stufe 1 wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt. Beim Auftreten eines Staus auf der Verzögerungspur der AS Obernburg Mitte wird die Stufe 2 aktiv. In Stufe 2 werden neben der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 80 km/h auch das Stausymbol in den LED-Anzeigen angezeigt. Zusätzlich werden die Gelbblinker geschaltet, um die Verkehrsteilnehmer frühzeitig auf die Gefahrensituation hinzuweisen. rah