Infoveranstaltung zu nachhaltiger Ernährung im Bürgerzentrum Elsenfeld

Lecker essen in Kita und Schule

Elsenfeld 24.11.2022 - 11:27 Uhr 3 Min.

Viele kleine Individuen in Kitas und Schulen sprichwörtlich und real an einen Tisch zu bringen, bezeichnet Referentin Karolin Höhl als eine große Herausforderung. In ihrem Vortrag im Bürgerzentrum Elsenfeld empfiehlt sie: "Lebensmittel fühlen, riechen, schmecken lasssen."

Rolf Stockum (Prädikat Mensch) und Karolin Höhl (Dr. Rainer Wild-Stiftung Heidelberg) waren sich einig: Essen wird in der Kindheit gelernt. Steht zuhause selten Obst auf dem Tisch, lernen die Kinder es nicht kennen und es kann in Summe zu einer »milieuspezifischen Adipositas führen, so Höhl. Bieten Kitas und Schulen gekochtes Essen nach guten Grundlagen (zum Beispiel den DEG-Qualitätsstandards) an, hat der Nachwuchs bessere Chancen auf gesunde Ernährung. Was in der Theorie gut klingt, ist harte Arbeit. »Zuhause wird Esskultur vorgelebt«, erklärte Höhl. In Kita und Schule gibt es anderes Essen und andere Regeln.

Vorbildrolle des Personals

»Das pädagogische Personal hat eine große Vorbildrolle, auch am Tisch«, betonte Silke Buhleier (Leitung evangelischer Kindergarten Erlenbach) aus der Praxis. Ihre Kita ist »täschchenfrei«, wass bedeutet, dass kein Kind eine Tasche mit Essen mitbringen muss. Jede Mahlzeit wird vor Ort in der »frischen Küche« von Irina Böse zubereitet - zusammen mit den Kindern von der Essensauswahl übers Servieren bis hin zum Abwischen der Tische. Die Schlemmerstube ist Erlebnisraum inklusive Guckfenster in die Küche.

Vorschläge, wie man neue Gerichte an die Kinder bringen kann, kommen von den Referenten zahlreich: Probierschüsseln auf den Tisch stellen oder gleich in der Schlange in der Mensa verteilen, Zutaten der Gerichte ausstellen, befühlen lassen, riechen, bei Anzucht und Zubereiten helfen lassen und Komponenten einzeln anbieten, sonst kommen Getrenntesser in die Bredouille.

Essen ansprechend präsentieren

Fachberaterin Iris Burger stellte unter dem Fachbegriff Nudging (deutsch: stupsen) Marketingstrategien für gesundes Essen vor: Ein durchsichtiger Eimer für Essensreste brachte in einer Schulmensa zwei Drittel Essensreste weniger. Oder gesundes Essen optisch ins Rampenlicht stellen, »Power Bowl« nennen, Stempel für mutige Probierer anbieten. Übrigens: Das Wort »gesund« setzt beim Essen sowohl Kinder als auch Erwachsene unter Druck und führt zu Irritation. Auch ein Kind, das Obst isst, kann Schnupfen bekommen, aber das vitaminreiche Obst hilft der »Körperpolizei«, damit das Kind schneller wieder gesund wird.

»Das Sozialleben findet viel am Esstisch statt«, resümiert Susanne Walter, Leiterin der Elsenfelder Kita Rasselbande, nach den Vorträgen im Foyer, bei Probiergläschen aus der Küche des ICO-Betreibers Mainsite unter der Leitung von Julia Berthold, die Kitas und Schulen in Elsenfeld und Erlenbach beliefert. Nachhaltige und regionale Küche bieten sie an. Auch der Fokus der anderen Aussteller, wie das Julius-Echter-Gymnasium mit dem Prädikat »gute gesunde Schule«. Die Montessorischule in Soden beispielswerise nimmt am Projekt »Ackerdemie« teil. Die AOK, die die Neuanlage von Schulgärten unterstützt, übernimmt die Kosten und Schulungen für die Betreuung des Gartens. Saatgut bekommt die Schule geschickt, hegen und pflegen müssen die Kinder die Pflanzen selbst. Den Bezug zum Essen und die Wertschätzung ändert sich, wenn es selbst gezogen ist.

Kalkulation beachten

Passen alle Voraussetzungen, werden die Kinder laut Karolin Höhl »nicht nur satt, sondern auch glücklich«. Dass dabei allerdings auch die wirtschaftliche Kalkulation eine bedeutende Rolle spielt, kam in der abschließenden Diskussion ebenfalls zur Sprache. »Wir nehmen lieber die Kartoffel aus dem Nachbarort als die Biokartoffel vom Bodensee, aber wenn es einmal die Woche Fleisch gibt, dann muss es bio sein«, resümiert Küchenleiterin Irina Böse von der evangelischen Kita Erlenbach, die alle Mahlzeiten in einem All-Inklusiv-Konzept anbietet. Ob sie ihren Preis von monatlich 100 Euro pro Kind halten könne, wisse sie nach dem ersten Jahr noch nicht.

Lisa Rüd

Rezept: Linsen-Bolognese (nicht nur) für Kinder Rezepte für Kinder gibt es beispielsweise unter www.fitkid-aktion.de, der Internetseite von "IN FORM" - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Hier können auch Speisepläne nach den DGE-Qualitätsstandards geprüft werden. Ein beliebtes vegetarisches Gericht für Kinder ist Möhren-Tomaten-Linsen-Bolognese mit Parmesan und Vollkornnudeln (für zehn Kinder von 1 bis 3 Jahren). Zutaten: 140 g Zwiebeln (frisch, geschält); 35 ml Rapsöl; 600 g Tomaten; 800 g Möhren; 270 g Erbsen (grün, TK); 108 g Linsen (rot, getrocknet); 80 g Parmesan (mindestens 30 Prozent Fett i. Tr.); Jodsalz; Pfeffer; Kräuter der Provence (frisch oder TK). Zubereitung: Für die Möhrenbolognese Zwiebeln und Möhren in Würfel schneiden und in Öl andünsten, bis das Gemüse bissfest ist. Tomaten würfeln und mit den roten Linsen und den TK-Erbsen hinzufügen und etwa zehn Minuten köcheln lassen. Die Soße mit Salz, Pfeffer und gehackten Kräutern abschmecken. Die Nudeln in leicht gesalzenem Wasser bissfest garen. Parmesan reiben. Nudeln mit Soße und geriebenem Parmesan servieren. lir