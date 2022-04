Lebensmittelversorgung erst einmal gesichert

Landwirtschaft: Digitale Gesprächsrunde der CSU-Arbeitsgruppe "Landwirtschaft im Fokus" - Teil 3

Miltenberg 13.04.2022

Weizenähren wachsen auf einem Feld der Agrargenossenschaft Ranzig. Getreideexperten beobachten derzeit kräftige Preisaufschläge zum Beispiel bei Weizen, Mais und Ölsaaten wie Raps.

Ist unsere Lebensmittelversorgung gesichert? Das ist eine Frage, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kaum jemand in Deutschland stellte, die nun aber viele Menschen umtreibt. Wie sehr das Thema einigen auf den Nägeln brennt, aber noch nicht flächendeckend in der Bevölkerung angekommen ist, zeigte der engagierte, aber überschaubare Teilnehmerkreis. 60 Personen hatten sich ursprünglich angemeldet, anwesend waren dann 44, darunter etliche Landwirte und Lokalpolitiker sowie interessierte Bürger. Knapp zwei Stunden lang hörten sie zu und diskutierten mit Politikern, Bauernverbands- und Wirtschaftsvertretern.

"Die globale Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung in Deutschland", leitete Moderator Christian Schreck, Vorsitzender des AK Umwelt, die Videokonferenz ein. Seit dem Krieg in der Ukraine stehe die Landwirtschaft zwangsläufig im Fokus, es geht es nun um Lieferketten, Ernährungssouveränität der EU, Stilllegungsflächen, Dünge- und Pflanzenschutzmittel.

Weitere Ernteausfälle befürchtet

Landtagsabgeordneter Berthold Rüth prophezeite Ernteausfälle bei Raps und Sonnenblumen, sowie vor allem beim Weizen, da ein Drittel der weltweiten Weizenproduktion aus der Ukraine stamme. Etliche Bauern befänden sich im Krieg und könnten nicht aussäen. Hinzukämen möglicherweise auch Ausfälle aus Russland, das sei "noch unklar", möglicherweise gebe es hier ein Embargo. "Auch wir in Deutschland werden es zu spüren bekommen", meinte er, "aber wir können uns 400 Euro pro Tonne Weizen leisten, schlimmer wird es für ärmere Länder." Er prognostizierte weitere Ausfälle bei Mehl und Öl, wie sie jetzt schon zu sehen seien - allerdings seien sie aktuell definitiv nur auf Hamsterkäufe zurückzuführen. "Wir kommen wahrscheinlich mit einem blauen Auge davon, aber Deutschland hat auch eine globale Verantwortung", betonte er.

Martin Schöffel, Vorsitzender des Arbeitskreises Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, kritisierte die Bundesregierung, die es am dringend notwendigen Signal an Landwirtschaft und Nahrungsmittelmarkt fehlen lasse. Und das, obwohl die EU den Weg frei gemacht habe, so dass auch ökologische Vorrangflächen wieder in die Nahrungsmittelproduktion genommen werden könnten. "Die Bundesregierung will das aber nicht umsetzen", monierte Schöffel, "es macht überhaupt keinen Sinn, Flächen aus der Produktion herauszunehmen - hier geht Ideologie vor Menschenverstand." Er hob die Kompetenzen der bayerischen Landwirte hervor, die beides könnten - Lebensmittel produzieren und ökologische Ziele umsetzen. Selbstbegrünung sei dagegen das falsche Signal, hier könne es zu Austrocknung und Verarmung der Böden kommen.

"Die Märkte sind nervös"

Unterfrankens BBV-Präsident Stefan Köhler betonte, die Lebensmittelversorgung in Deutschland sei durch die Vorjahresernte gesichert - auf jeden Fall bis Jahresende. "Aber die Märkte sind nervös", sagte er und prognostizierte eine neue Flüchtlingswelle, wenn die Getreidepreise für ärmere Länder unerschwinglich werden. "Vielleicht ist das ja ein Anliegen von Putin, Europa durch eine neue Flüchtlingswelle zu destabilisieren", vermutete er. Er verwies auf die Schwarzmeerregion, aus der Dünger und Pflanzenschutzmittel kämen - sowie ein Großteil der gentechnikfrei erzeugten Futtermittel, aktuell gebe es in Spanien bereits Probleme, Futtermittel für Schweine zu bekommen. Vor dem Hintergrund sei das Verhalten von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir nicht nachvollziehbar, restriktiv mit den ökologischen Vorrangflächen umzugehen, statt sie für den Anbau freizugeben. Es brauche eine schnelle Entscheidung, es müsse jetzt gesät werden. Deutschland sei "einer Ideologie folgend gutgläubig in die Globalisierung geschlittert" und dadurch nun in einer schwierigen Situation, aus der das Beste gemacht werden müsse.

Der Idee, weniger Futtermittel zu produzieren und die Flächen für die menschliche Ernährung zu nutzen, erteilten mehrere Redner eine Absage. Unter anderem, weil die Tierhalter in die Kreislaufwirtschaft eingebunden seien, es viele Koppelprodukte gebe und nicht alle Flächen zum Beispiel für Backweizen geeignet seien.

Jörg Migende von der BayWa Weihenstephan forderte für die Energieversorgung eine Vorrangstellung der Landwirtschaft mitsamt vor- und nachgelagerter Produktion. Wenn es zu einer Notfallversorgung mit Gas komme, müsste direkt nach Bürgern und Notfallinfrastruktur die Landwirtschaft versorgt werden, um die Nahrungsmittelproduktion zu sichern. Als besonders kritische Bereiche nannte Migende Molkereien und Getreidetrocknung.

Diskussion über Vorrangflächen

In der anschließenden Diskussion wollte ein Zuhörer wissen, wie groß denn die Ökologischen Vorrangflächen in Deutschland seien? "250.000 Hektar, was ungefähr 1,5 Millionen Tonnen Getreide entspricht", antwortete Köhler. "Das wäre ein wichtiges Signal an die Märkte", ergänzte Migende. Viel mehr allerdings auch nicht, wie seine Zahlen zeigten. Denn von den 32,8 Millionen Hektar Getreideanbau in der Ukraine muss mit dem Ausfall von etwa zehn bis 17 Millionen Hektar gerechnet werden. EU-weit gibt es demgegenüber nur insgesamt vier Millionen Hektar Ökoflächen. Lydia Hock fragte, wie in die Medien beziehungsweise "an die Menschen" gebracht werden könne, dass die Hamsterkäufe nicht notwendig, sondern kontraproduktiv seien, "damit das Panikrad aufhört"?

Landwirt Matthias Ulmer fand drastische Worte für die deutsche Agrarpolitik der vergangenen Jahre, die von der Propaganda "Streichelzoo und Krautgarten" und dem Kampf gegen den Klimawandel dominiert worden sei. "Das schlägt jetzt zurück", sagte er, "während wir unsere Ressourcen begrenzt haben, wurden andernorts Flächen aus der Brache genommen und Deutschland abgekoppelt." Ein Landwirt, der Gülle fuhr oder Pflanzenschutzmittel ausbrachte, sei ein rotes Tuch gewesen. Ulmer appellierte an alle, sich nun auf nationale Möglichkeiten zurückzubesinnen, der Landwirtschaft wieder die Anerkennung zu geben, die sie verdiene und so aus der Krise herauszufinden. Immer wieder tauchte in der Diskussion die Forderung auf, endlich ideologiefrei zu diskutieren und pragmatische Lösungen zu suchen.

