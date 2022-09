Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Lebensmittel und mehr fürs Ahrtal

Oldtimerfreunde »Home of Oldies« starten Spendentransport am Sonntag

Röllbach 16.09.2022 - 12:19 Uhr 1 Min.

Lothar Herold (links) und sein Freund Matthias Hummel beim Sortieren der gespendeten Lebensmittel. Am Anwesen in Röllbach stapeln sich bereits rund 800 Kilogramm Lebensmittel und Hygieneartikel, angefangen von Zwiebeln, Kartoffeln und Nudeln über Cola, Wasser bis hin zu Küchentollen und Toilettenpapier.

Viele in ihrer Existenz bedroht

Lothar Herold betont, dass er und seine Freunde aus der Oldtimer-, Triker- und Motorbiker-Szene mit der Aktion verhindern wollen, dass die Menschen im Ahrtal in Vergessenheit geraten. »Über die Menschen ist so viel Leid hereingebrochen und sie haben bei dieser Katastrophe oft nicht nur Angehörige, sondern auch ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Viele haben keine Elementarversicherung, ihre Existenz ist bedroht.«

Herold kritisiert, Spendengelder würden oft durch die Politik blockiert. »Die liegen dann auf irgendwelchen Konten herum und werden aus verschiedenen Gründen nicht ausgezahlt. Das hilft den Leuten im Katastrophengebiet wenig.«

Über Facebook haben die Herolds zu Spenden aufgerufen. Es gibt dort eine Spendenliste mit Dingen, die am notwendigsten benötigt werden. Gebraucht werden hauptsächlich unverderbliche Lebensmittel wie H-Milch, Stilles Wasser, Säfte, Nudeln, Reis, löslicher Bohnenkaffee, Zucker, Mehl, Kohlrabi, Tomaten, Essiggurken, Brechbohnen im Glas oder in der Dose, Paprika, Nutella, Kartoffeln, Zwiebel, Möhren, Äpfel und Bananen. Für die Kinder werden Schokolade, Plätzchen, Müsliriegel und Gummibärchen gesammelt. Auch Hygieneartikel wie Toilettenpapier oder Küchenrollen können abgegeben werden.

Spenden bis Sonntag willkommen

Die Spenden können noch bis Sonntagmorgen bei den Herolds in Röllbach in der Röllfelder Straße 19 abgegeben werden. Am Sonntag ab 11 Uhr werden die Lebensmittel-Spenden auf einen Anhänger nebst Zugfahrzeug verladen.

Jimmy Burgess aus Hösbach, ein Freund von Lothar Herold, wird die Spenden direkt ins Ahrtal bringen und dort eigenhändig an besonders Bedürftige verteilen. Schon seit einem Jahr fährt Burgess regelmäßig Spenden ins Ahrtal. Auch Lothar Herold und sein Freund Matthias Hummel aus Biebergemünd fahren im Laufe der nächsten Woche ins Ahrtal um bei der Verteilung zu helfen und sich ein Bild von der Situation dort zu machen.

Die Oldtimerfreunde »Home of Oldies« gibt es seit sechs Jahren. Alle haben eines gemeinsam: Oldtimer, Trikes oder Motorrad fahren. Rund 1700 Freunde von »Home of Oldies« gibt es in der Region von Frankfurt, Würzburg und Heilbronn.

Lothar Herold freut sich, dass schon so viele Spenden abgegeben wurden. Er würde sich aber noch mehr freuen, wenn sich noch einige Kurzentschlossene bis Sonntag aufmachen würden, um unverderbliche Lebensmittel nach Röllbach zu bringen.

IAlle Infos auf Facebook oder unter Tel. 0170/7762039

Martin Roos