Lebendiger Treffpunkt für Jung und Alt in Mömlingen

Adam-Otto-Vogel-Haus bei Mümlingtalfest eröffnet

Mömlingen 25.09.2022 - 13:31 Uhr < 1 Min.

Bei der Einweihung des Adam-Otto-Vogelhauses dürfen sich die Kinder und Jugendlichen in alte Handwerkskunst wie das Brotbacken einführen lassen.

3000 Helferstunden

Bürgermeister Siegfried Scholtka dankte in seiner Ansprache vor geladenen Gästen allen Beteiligten - den Handwerkern, Planern und vor allen Dingen den ehrenamtlichen Helfern, die in über 3000 Arbeitsstunden bei der Sanierung mit angepackt hatten. Er wies darauf hin, dass das geschichtsträchtige Gebäude ein Treffpunkt für Jung und Alt sein wird, in dem viele Angebote bereitgehalten werden.

Jutta Weber, Geschäftsführerin des Geo-Naturparks Odenwald, lobte das Engagement Mömlingens für seine Beiträge zur Kulturgeschichte und zur Pflege der Natur. »Sie leisten Gigantisches«, fasste sie zusammen. Die Planung für die Gestaltung und die Bauleitung hatte das Architekturbüro Schuler, Schickling und Rössel aus dem Großostheimer Ortsteil Pflaumheim übernommen. Thomas Schuler freute sich über die gute Zusammenarbeit und schilderte die Baugeschichte. Sein Fazit: »Es hat richtig Spaß gemacht.«

Mömlinger Heimatbuch

Für den Heimat- und Geschichtsverein stellte Werner Schmitt das 273 Seiten starke neu aufgelegte Buch von Adam Otto Vogel vor, in dem dieser die Historie Mömlingens zusammengetragen hatte. Schmitt überreichte Bürgermeister Scholtka den Ehrenbürgerbrief, den der Verfasser Vogel im Jahr 1955 von der Kommune überreicht bekommen hatte, und wünschte: »Er möge in dem Haus einen würdigen Platz finden.«

Nachdem Pfarrer Ernst Haas den kirchlichen Segen erteilt hatte, gab es Gelegenheit zum Rundgang mit Führung und anschließend eine Lesung aus Vogels Werk im Obergeschoss. Am Gebäude gab es Vorführungen und Angebote zum Mitmachen beim Brotbacken, Korbflechten und anderen Handwerkskünsten.