Leben im Alter? Möglichst selbstständig, aber bitte nicht allein

Gesellschaft: Viele Zuhörer bei der Veranstaltung des Seniorenbeirats Niedernberg »Wohnen im Alter - Möglichkeiten und Perspektiven«

Niedernberg 19.09.2022 - 15:50 Uhr 2 Min.

Großes Interesse gab es beim Vortrag "Wohnen im Alter - Möglichkeiten und Perspektiven" mit dem Referenten Joachim Roth

Wohnen und Leben sei Dreh- und Angelpunkt einer älter werdenden Gesellschaft und der Problemlösung komme eine zunehmende Bedeutung, so Timo Wöll, Seniorenbeauftragter der Gemeinde. Lyn Wehrheim und Burkard Schwarz vom Seniorenbeirat nannten die Probleme, die es zu lösen gelte und wünschten sich eine bedarfsgerechte Wohnberatung, denn die Ansprüche der älteren Generation seien vielfältig. Das Verbindende ist bei allen Wohnvarianten die Angst vor der Einsamkeit.

Drei Wohnformen

Schwarz nannte drei Wohnformen für altersgerechtes Wohnen: im eigenen Hause barrierefrei, in einer Wohngemeinschaft oder in Pflege- und Seniorenheimen. Hier müsse die Wohnberatung ansetzen, erklärte Roth. Sie unterstütze Ältere und Menschen mit Behinderung dabei, ihre Wohnung auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen, damit sie selbstständig, selbstbestimmend und langfristig dort leben können.

Von einer individuellen Beratung können auch die Menschen profitieren, die in viel zu großen Wohnungen, deren Unterhalt sie eigentlich nicht bewerkstelligen können. Durch Aufgabe dieser Wohnungen oder deren Umbau könnten junge Familien die freiwerdenden Wohnungen beziehen und somit im Ort bleiben, ältere Menschen wechseln in kleinere, barrierefreie Einheiten. Auf den nicht genutzten Scheunen- oder Grundstücksflächen oder in Baulücken könnten neue Wohnmöglichkeiten entstehen. Dazu müssten im Ortskern Schlüsselprojekte mit den Zielen Hausgemeinschaften für Senioren oder Generationenwohnen entwickelt werden.

Laut Roth komme der Gemeinde die Aufgabe zu, diese neuen Wohnformen zu ermöglichen, Nachbarschaftshilfen aufzubauen, die vorhandenen Angebote zu vernetzen, um so ein nachhaltiges Quartierkonzept aufzubauen. Das müsse auf drei Pfeilern aufbauen: bedarfsgerechte Wohnangebote, eine generationsgerechte räumliche Infrastruktur, die eine Versorgung gewährleistet und Mobilität ermöglicht. Bedürftige Menschen sollten eine ortsnahe Unterstützung und Pflege bekommen, was auch Nachbarschaftshilfe einschließe.

Kleine Begegnungsstätten

Dritter Pfeiler sind die sozialen Netzwerke mit einem Angebot an Veranstaltungen, Gemeinschaftsflächen oder Treffpunkten. »Für gesellschaftliche Zusammenkünfte müssen das keine großen Flächen sein. Mehrere kleine Begegnungsstätten etwa in Privathäusern oder leerstehenden Geschäften seien manchmal vollkommen ausreichend«, erklärte der Referent.

In der anschließenden Debatte wurden weitere Aspekte für Wohnen im Alter genannt. Wichtig für die Betroffenen sei es, eine Umgebung zu schaffen, die den Menschen in fußläufiger Entfernung ein soziales Umfeld, kommunale Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten biete, nannte Lyn Wehrheim die Wünsche für das Wohnumfeld für Senioren. Das sei im Neubaugebiet Tafeläcker II vorhanden. Im Altort seien viele Straßen mit Rollator/Rollstuhl nicht befahrbar.

Barrierefreie Hauptstraße

In diesem Zusammenhang wünschte sich Ulrike Wilz eine barrierefreie Hauptstraße. Für Architekt Rainer Dietrich ist es wichtig, den Altort nicht verwaisen zu lassen. Dort gebe es viele Entwicklungsmöglichkeiten. Bürgermeister Jürgen Reinhard betonte, dass Interessierte benötigt werden, die bereit seien, ihr Anwesen in der Ortsmitte zu entwickeln, weil es so nicht mehr benötigt werde. Da könne dann ein individuelles Wohnkonzept umgesetzt werden. Zum Baugebiet Tafeläcker II seien lediglich Gespräche mit den Grundstückseigentümern geführt worden. Um alternative Wohnformen dort zu ermöglichen, müsste die Gemeinde oder ein Investor erst einmal über die Fläche verfügen.

Reinhold Oefelein plädierte dafür, den Grundstücksbesitzern Modelle für die Integration älterer Menschen in dem Gebiet vorzuschlagen. Karl-Heinz Maas wies darauf hin, ein Gesamtkonzept auszuarbeiten, das stufenweise abgearbeitet werde.

Christel Ney

Zwischenruf Bei dem Thema "Wohnen im Alter" über Möglichkeiten und Perspektiven referierte Joachim Roth über mittel- wie langfristige altersgerechte Wohnformen und die zunehmende Bedeutung von Betreuungs- und Pflegeangeboten für Niedernberg. 40 Personen zeigten Interesse am Thema und waren in die Hans-Herrmann-Halle gekommen. Verwunderlich war es, dass neben dem Bürgermeister lediglich ein Gemeinderatsmitglied und eine frühere Gemeinderätin anwesend war. Interessiert es den Gemeinderat überhaupt nicht, was sich Senioren im Ort wünschen, welche Probleme die ältere Generation hat und dass diese sich Vorschläge zur Lösung ihrer Probleme von den Politikern erwarten? Alternative Wohnformen betreffen in den meisten Fällen den Bebauungsplan, verlangen auch mal variable Lösungen und benötigen damit die Zustimmung des Gemeinderates. Dazu wäre es sicherlich gut, wenn sich dieser die Beweggründe für neue Wohnformen angehört hätte und wie diese zu realisieren seien. Aber die fehlten bei diesem doch wichtigen und brennenden Thema. Christel Ney