Leben für die Freiheit - Tod auf der Guillotine

Geschichte: Neue internationale Publikationen zu Adam Lux - Obernburger Frühdemokrat wird europaweit gewürdigt

30.09.2022 - 19:07 Uhr 4 Min.

Anonymer zeitgenössischer Scherenschnitt von Adam Lux mit dem Motto »Vitam impendere vero - Sein Leben dem Wahren widmen«. Covergrafik der Illustratorin Catrin Welz-Stein zu der Pariser Ausgabe des Lux-Dramas von Stefan Zweig, 2021. Reproduktionen: Eric Erfurth

Mittlerweile schätzt man das außergewöhnliche Schicksal von Adam Lux auch international mit bemerkenswerten Publikationen in Frankreich und Italien. Die internationale Wertschätzung zu Leben und Wirken des Adam Lux spiegelt sich auch in aktuellen deutschen Publikationsprojekten.

Johannes Adam Lux wurde am 27. Dezember 1765 in einfachen Verhältnissen in Obernburg am Main geboren. Der Bäckerssohn durchlebt eine außergewöhnliche Biografie. Sein mit knapp 28 Jahren kurz bemessener Lebensweg führt aus den Traditionen des bereits im Niedergang begriffenen alten deutschen Reiches direkt in die Verheißungen und Brüche der Neuzeit. In Lux' Leben verdichtet sich der Wandel in Gesellschaft und Politik am Ende des 18. Jahrhunderts.

Obernburg, Mainz, Paris

Die Lebensstationen von Adam Lux sind die kurmainzische Kleinstadt Obernburg am Main, die kurfürstliche Residenz Mainz sowie die Metropole der Weltgeschichte Paris.

Nach der Schulzeit in Obernburg und Aschaffenburg bezieht der weitgehend mittellose, aber hochbegabte Lux im Jahr 1782 die Landesuniversität in Mainz. Er studiert Philosophie, die in Mainz in diesen Jahren vom fortschrittlichen und freiheitlichen Geist der Aufklärung geprägt ist. 1784 schließt Lux sein Studium mit einer Promotion zum Thema »Enthusiasmus« ab.

Wie viele junge Gelehrte seiner Zeit muss Lux sich nach dem Studium als Hauslehrer bei einer höher gestellten Bürgerfamilie verdingen. Er unterrichtet die Söhne der wohlhabenden und hoch angesehenen Mainzer Bürgerfamilie Dumont. Dabei erfährt er einen außerordentlichen sozialen Aufstieg. Im Hause Dumont lernt er die um einige Jahre ältere Sabine Reuter, die Schwester seiner Dienstherrin, kennen und lieben. Das Paar heiratet im Mai 1786 und bezieht ein Hofgut, die Donnermühle, bei Kostheim nahe Mainz.

Lux gelingt es als Philosoph und Bauer die These »Zurück zur Natur« seines philosophischen Vorbildes Jean-Jacques Rousseau mit Leben zu füllen. Mit seiner Frau und zwei Töchtern führt er vor den Toren von Mainz ein weitgehend sorgenfreies und selbstbestimmtes Leben.

Revolution freudig begrüßt

Im Herbst 1792 beendet die Französische Revolution jäh das Kostheimer Idyll. Die Franzosen nehmen zum Schutz ihrer jungen Republik vor den deutschen Fürsten die Festung Mainz und auch die Stadt Frankfurt ein. Lux begrüßt diese Entwicklung freudig. Er stimmt voll mit den Zielen der Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit überein. Ausdrücklich verknüpft er sein persönliches Schicksal mit dem politischen Erfolg der Franzosen.

An der Gründung der Mainzer Republik, des ersten demokratischen Staates auf deutschem Boden, im Frühjahr 1793 unter der Protektion der Franzosen ist Lux aktiv beteiligt. Unter dem militärischen Druck der deutschen Fürsten beschließt die Mainzer Republik die Reunion mit dem mächtigen französischen Vorbild.

Lux wird, in die Delegation gewählt, die den Beschluss nach Paris überbringen soll. Im März 1793 reist er ins Zentrum des politischen Weltgeschehens. Die Begeisterung für demokratische Ideen in Mainz jedoch endet für Adam Lux im Scheitern an den Machtverhältnissen in Paris - mit einem politisch motivierten Freitod, den er als Fanal inszeniert.

Das Schicksal des Adam Lux hat einen starken Nachhall in Geistesgeschichte und Literatur. Zu dessen bedeutendsten Zeugnissen zählt das in den 1920er Jahren entstandene Drama des weltbekannten Schriftstellers Stefan Zweig »Adam Lux. Zehn Bilder aus dem Leben eines deutschen Revolutionärs«.

Im vergangenen Jahr ist in Paris, wo Lux' Leben unter der Guillotine endete, eine französische Ausgabe dieses Stückes von Stefan Zweig erschienen. Der Verlag »Éditions Payot & Rivages« präsentiert es in seiner Reihe »Petite Biblio Payot Classiques« neben zahlreichen anderen Werken von Stefan Zweig. Der Pariser Historiker Antoine de Baecque begleitet den Text mit einem Vorwort. Ausführlich widmet er sich den Geschehnissen in Paris im Sommer 1793, als Adam Lux beginnt, gegen die Schreckensherrschaft der Revolutionäre um Robespierre und Marat öffentlich zu protestieren.

Lux ist hierbei insbesondere von dem tödlichen Attentat der jungen Charlotte Corday auf den Revolutionsführer Marat fasziniert. Er bewundert ihre gelassene Haltung wenige Tage später bei ihrer Hinrichtung und preist sie in einer Flugschrift. Mit dieser Reaktion auf das Attentat wird er Akteur in einem bedeutenden Ereignis der französischen Geschichte, das sich bis heute in zahlreichen Bildern und Texten widerspiegelt.

Biografische Studie über Lux

Auf eine Vielzahl von zeitgenössischen philosophischen und literarischen Texten des 18. Jahrhunderts gründet die ausführliche biografische Studie über Adam Lux, die der 34-jährige italienische Geisteswissenschaftler David Matteini im Jahr 2020 vorlegt. Sein über 300 Seiten umfassendes Werk ist in Pisa im Verlag Pacini Editore unter dem Titel »Entusiasmo e rivoluzione. Il caso Adam Lux« erschienen.

Ausgehend von Adam Lux' Dissertationsschrift über den Enthusiasmus schildert Matteini, der als Literaturprofessor an der Universität Siena lehrt, die geistesgeschichtlichen Hintergründe von dessen aufsehenerregender Biografie. Detailliert setzt er sich mit der intellektuellen Entwicklung von Lux an der Universität in Mainz und im dortigen Jakobinerklub auseinander.

Die Ideale und Gedanken, die Lux dort prägten, habe er dann, so schildert es Matteini, in den Revolutionsereignissen in Paris direkt in die politische Aktion umgesetzt. In materialreichen Exkursen mit ausgiebigen Zitaten aus Werken der europäischen Geistesgeschichte stellt Matteini Lux' Denken, Fühlen und Leben als Phänomen der Epoche dar. Insbesondere sieht er eine starke Verknüpfung von Lux' Geisteswelt zu der zeitgenössischen Strömung der Frühromantik.

Sammelschrift der Uni Trier

Die internationale Wertschätzung zu Leben und Wirken des Adam Lux spiegelt sich auch in aktuellen deutschen Publikationsprojekten. Im Auftrag des Landtages von Rheinland-Pfalz entsteht an der Universität Trier eine Sammelschrift mit dem Arbeitstitel »Demokratiebiographien«. Diese soll biografische Beiträge zu Persönlichkeiten des Landes enthalten, die sich früh für die demokratische Entwicklung in Deutschland einsetzten. Neben Karl Marx und Friedrich Wilhelm Raiffeisen wird hier auch Adam Lux mit einem Artikel vertreten sein.

ERIC ERFURTH

Hintergrund: Buchreihe Frühe Demokraten Stefan Zweigs Drama »Adam Lux - Zehn Bilder aus dem Leben eines deutschen Revolutionärs«, das der Oberburger Verleger Eric Erfurth in seinem Logo-Verlag neu auflegte, gab den Anstoß zur kleinen Buchreihe »Frühe Demokraten«. Der Autor und promovierte Historiker Jörg Schweigard hat mit Felix Anton Blau und Friedrich Lehne zwei weitere Protagonisten der Mainzer Republik porträtiert und zeigt darin, dass im Kreis Miltenberg und im Odenwald die Gedanken von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit und der revolutionäre Funke bei den Untertanen des Fürstbistums Mainz kluge und mutige Unterstützer fanden. Der Mainzer Frühdemokrat und Theologe Felix Anton Blau, geboren 1754 in Walldürn im Odenwald, wollte die Ideale der Französischen Revolution mit Religion und Moral vereinen. Der »sanfte Jakobiner« und einflussreiche Vertreter der Mainzer Republik jedoch wurde Opfer herrschaftlicher Gewalt. Blau starb geschwächt von Misshandlung und Haft, im Jahr 1798. Der Publizist Friedrich Lehne, geboren 1771 in Gernsheim am Rhein, war einer der bedeutenden Frühdemokraten in Deutschland. Schon als Student wurde Lehne 1792/93 ein herausragender Protagonist der Mainzer Republik und kämpfte später unter dem Banner des Frühliberalismus für soziale Gerechtigkeit und Pressefreiheit. Der Pubilzist starb 1836. Lehne, der auch mit Goethe Briefe wechselte, verkörperte bis zur Zeit des frühen Vormärz den Geist der liberalen Demokratie - sein politisches Leben stellt ein wichtiges Kapitel in der großen Chronik der Freiheit dar. ()

