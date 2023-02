Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Layla und der geile Keiler: Aktive des Carnevalclubs Kirchzell in Hochform

Mit 66 plus zwei Jahren fangen Schluddebouhne erst richtig an

40 Jahre auf der Faschingsbühne: Die Flippers. Hingucker: Christian Schenk als "Layla". Tief im Ozean: Die CCK-Prinzessböhnchen auf der Fastnachtsbühne in Kirchzell.

Unter den Beifallstürmen der zahlreich erschienenen Fastnachtsnarren eröffnete Präsident Ralf "Stubi" Stubert die Sitzung unter dem Motto "Jubel, Trubel, Narretei - 66 Jahr +2" - plus zwei deshalb, weil die närrische Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt hatte ausfallen müssen. Umso erfreuter war "Stubi", den bis auf den letzten Platz gefüllten Saal mit seiner Büttenrede in Stimmung zu bringen.

Goldiger Hühnerhaufen

Unter Schludde-Heil-Rufen zogen nun die "Schludde-Zwerge" auf die Bühne der Turnhalle und begeisterten das Publikum mit einer Choreographie zum Lied "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad". Dies kommentierte Stubi mit den Worten: "Ein goldiger Hühnerhaufen." Die Nachwuchskraft Lilly Walter widmete in der Bütt ihren Vortrag der Narrenkappe: »Mit der Kapp ist Frohsein Pflicht«, fand die junge Karnevalistin.

Die Prinzessböhnchen des CCK bevölkerten mit einer Darbietung unter dem Titel "Tief im Ozean" auf die Bühne. Zu sehen waren fantasievoll gestaltete Tintenfische, die mithilfe LED- beleuchteter Regenschirmen dargestellt wurden. Dazu kamen ein paar kleine Fische und Korallen sowie ein großer Haifisch mit Sonnenbrille, der die Fischlein gelegentlich ein bisschen erschreckte. Auch hier wurde die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins deutlich.

Vize-Präsident Christian Schenk nahm die Begrüßung der Karnevalsabordnungen vor und berichtete, dass die befreundeten Vereine mit 109 Narren angereist waren. Der Wirt vom Gasthof Hirsch, Bernhard »Hirschi« Zipp, wusste in der Bütt zu berichten, dass es in Amorbach auch schöne und kluge Menschen gebe - komme aber beides zusammen, müsse das ein Kirchzeller sein. So ging es lustig weiter - nicht immer ganz hasenrein - , aber das Publikum belohnte den Redner mit tosendem Applaus und mehreren Raketen.

Goldene Rollator-Girls

Im Anschluss kam die Jugendgarde des CCK auf die Bühne - und die überzeugte mit einer exakten Choreografie des dargebotenen Marschtanzes. Bemerkenswert ist, dass in der Truppe neben den Mädchen auch drei Jungs das Tanzbein schwingen. Nach der Ehrung verdienter Karnevalisten stürmten die Elferratsfrauen die Bühne mit Rollatoren und Stöcken und gaben eine unerwartet laszive Vorstellung unter dem Motto »Golden Girls aus der Seniorenresidenz Frikadelli«. Ein Gastspiel in der Bütt gab der Höpfinger Wolfgang König mit seinem Programm "Ein Umschüler«, das begeistert begrüßt wurde.

Bühne frei hieß es für Stargast »Layla frisch vom Index« (alias Christian Schenk), doch zuerst musste der "geile Keiler" von Ordnungskräften von der Bühne eskortiert werden. Weiter ging's mit einem Marschtanz, der wiederum durch eine perfekte Choreografie zu überzeugen wusste. Nach Büttenreden von Andreas Schuster, Thilo Hartig und den Stargästen "Die Flippers" sowie der Schautanzgruppe Diamanten beschloss »Andrea Berg« den Abend zu später Stunde mit einer exklusiven Vorstellung. Präsident Stubi war dann auch fix und fertig, hatte er sich in dieser Rolle doch tänzerisch völlig verausgabt.

Fazit: Der Kirchzeller Fasching präsentierte sich nach zwei Jahren Corona-Zwangspause als eine rundum tolle Sache mit Herzblut und vorbildlicher Ehrenamtsarbeit. Weiter so!

Dieter Heilemann

Narrenbarometer: Carnevalclub Kirchzell Parole: "Jubel, Trubel, Narretei - 66 Jahr plus 2" Obernarren: Vorstandstrio Roland Schwab, Christian Schenk, Florian Keller Muss Kopf hinhalten: Präsident Ralph "Stubi" Stubert Ganzer Stolz: CCK-Tanzgruppen und Büttenredner-Eigengewächse Termine: 16. Februar,19.33 Uhr Altweiberfaselnacht mit DJ im Vereinsheim; 18. Februar,14.30 Uhr Kinderfaselnacht im Vereinsheim; 19. Februar,11 Uhr Faselnachtstreiben am Vereinsheim.