Laxe Corona-Zugangskontrolle in Helios-Klinik Erlenbach?

Zwei Besucher kommen ohne Überprüfung hinein

Der Haupteingang der Klinik ist derzeit nur noch während den Dienststunden geöffnet, danach Eingang nur über die Notaufnahme

Den Besuchereinlass mit Impfkontrolle oder Kontrolle der Tests hätten die Mitarbeiter der Notaufnahme machen sollen, was diese aber nicht machten. So kam sie ohne Kontrolle in das Krankenhaus, was sie in einem Telefonat mit unserem Medienhaus sehr aufregte. Sie wollte damit auf eine Lücke bei der Überprüfung aufmerksam machen, die dringend geschlossen werden müsse. Ausdrücklich betont sie, dass ihr Mann in der Klinik gut gepflegt und behandelt werde, aber die Besucherregelung sei doch »sehr gefährlich« dort.

Ein weiterer Leser besuchte die Klinik am darauffolgenden Donnerstag, allerdings tagsüber. Im Eingangsbereich wurde auf die Maskenpflicht hingewiesen, diese auch kontrolliert. Zu diesem Zeitpunkt sei die Rezeption besetzt gewesen, aber niemand sei aufgefordert worden, die Unterlagen zum Nachweis der 3G-Regel vorzuzeigen, jeder mit Maske habe das Krankenhaus betreten können. Er konnte auch ohne Kontrolle in die Notaufnahme.

»Keine Lehren gezogen«

Eine Rückfrage von ihm beim Personal habe ergeben, dass es keine Anweisung seitens der Klinikleitung gäbe, die entsprechenden Nachweise auch tatsächlich zu kontrollieren. Es gebe lediglich den Hinweis, dass die Dokumente mitzuführen seien. Er könne das nicht verstehen, da das Krankenhaus schon einmal ein Hotspot gewesen sei, aber »offensichtlich daraus keine Lehren gezogen wurden«. Er verweist darauf, dass mittlerweile in fast jedem Restaurant Impfdokument mit dem Personalausweis abgeglichen werden, aber in einem so sensiblen Bereich wie in einem Krankenhaus nicht. Er habe beim Gesundheitsamt niemanden erreicht und sich deshalb an das Main-Echo gewandt.

Unser Medienhaus hat bei der Klinikleitung nachgefragt. Sandra Kern, in der Klinik für die Unternehmenskommunikation zuständig, teilte mit, dass alle Personen, die die Räumlichkeiten betreten, bereits seit Pandemieausbruch kontrolliert würden. Anfangs sei dies mittels Fragebogen geschehen, mittlerweile anhand von Testergebnissen oder Impf- beziehungsweise Genesungsnachweisen.

Bei Notaufnahme klingeln

»Den Vorwurf, dass es seitens der Klinikleitung keine Anweisung zur Kontrolle gäbe, weisen wir entschieden zurück«, schreibt Kern in ihrer Antwort. Der Eingangsbereich sei abgesperrt und mit Hinweisen beschildert, die um eine vorherige Anmeldung bei der Rezeption bitten. Zu den regulären Arbeitszeiten erfolge die Nachweis-Kontrolle über die Hauptrezeption. Besucher, die außerhalb der regulären Dienstzeiten der Rezeption für Patientenbesuche in die Klinik kommen, werden dazu aufgefordert, sich bei der Zentralen Notaufnahme anzumelden. Deren Zugang sei aber nicht mehr frei zugänglich, sondern werde mit einer Klingel reguliert, worüber auch die Erstabfrage erfolge.

Mit steigenden Infektionszahlen seien die Einlasskontrollen nun erneut verschärft und um einen zusätzlichen Kontrollpunkt erweitert worden, der neben dem Vorweisen des entsprechenden Nachweises auch das Zeigen des Personalausweises verlange. Sowohl das Personal der zentralen Notaufnahme als auch das der Rezeption sei bemüht, sämtlichen Anforderungen und Regularien gerecht zu werden. »Wir appellieren an dieser Stelle jedoch auch noch einmal nachdrücklich an alle Besucher, sich bei Betreten der Klinik, auch bei erhöhtem Personenaufkommen, entsprechend auszuweisen«, teilt Kern abschließend mit.

