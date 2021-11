Launiger Abend mit dem Mann auf der Bank

Peter Reimer in der Amorbacher Zehntscheuer

Der Mann auf der Bank: Peter Reimer in der Zehntscheuer Amorbach.

Reimers virtuoser Umgang mit der Gitarre war schon immer ein Genuss, das Programm ist aber anspruchsvoller geworden, obwohl - oder vielleicht gerade weil - der Anteil an Eigenkompositionen mittlerweile den überwiegenden Teil des Abends bestimmt. Seine ganz eigene Musik mit Anleihen aus vielen Stilrichtungen, die mit ihren ausgefeilten Arrangements, teils mit Looper, teils ohne, das Konzert zu einem besonderen Erlebnis machen.

Ganz nebenbei erzählt Peter Reimer dann auch noch etwas zum Hintergrund, erklärt, dass die Gitarre in der heutigen Form erst seit dem 19. Jahrhundert existiert und demonstriert, wie die Spielweise auf dem Instrument durch unterschiedliche Stimmung der Seiten variiert und weiterentwickelt werden kann. So hatten am Samstag die leider nur 45 zugelassenen Gäste und auch der Künstler selbst sichtlich Spaß an einem Abend, wie er in diesen Tagen leider nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass die Zuhörer in der Zehntscheuer ganze zweieinhalb Stunden auf höchstem Niveau unterhalten wurden und dann beseelt mit einer CD des Künstlers (ein Weihnachtsgeschenk von Peter Reimer für alle Anwesenden) nach Hause gingen. Ein würdiger Abschluss für das vorzeitige und unfreiwillige Ende der Herbstsaison des Kulturkreises Zehntscheuer.

Mike Bauersachs