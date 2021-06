Laudenbachs Südspitze aufwerten

Umweltbeauftragter schlägt Baumallee vor

Laudenbach 17.06.2021 - 15:08 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach den Wünschen des Umweltbeauftragten der Gemeinde soll die Südspitze des Ortes endlich attraktiver gestaltet werden, eventuell mit einer Baumallee

Seine Bilanz hatte Breitenbach in drei Bereiche gliederte: Was war gut, was schlecht und was ist verbesserungswürdig? Positiv nannte er das Anlegen der Blühwiesen, die Mispelbekämpfung an den Bäumen und die Beschilderung der Waldwege. Nicht optimal ausgeführt worden seien die Mulcharbeiten, da dadurch auch Schäden an jüngeren Bäumen entstanden seien.

Als weiteren Aktionsbereich neben der Südspitze nannte er, dass man überlegen sollte, was mit dem verlandeten Teich am Grabenweg noch zu retten sei und ob neue Biotope angelegt werden könnten.

Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund LAUDENBACH. Nach den Vorberatungen in der letzten Gemeinderatsitzung hat das Gremium in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig die vorgelegte Satzung 2021 einschließlich Haushaltsplan 2021 mit den beigefügten Anlagen einstimmig verabschiedet. Dieser schließt mit 3560000 Euro im Verwaltungshaushalt und 2,75 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen dürfen keine aufgenommen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 1,3 Millionen Euro festgesetzt. Erhöht wurden die Hebesätze, die die Gemeinde als Basis für Gemeindesteuern künftig berechnet. Die Grundsteuer wird künftig mit 280 Prozent, die Gewerbesteuer mit 320 Prozent angesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Zahlung der Ausgaben beträgt 300.000 Euro. Die Rücklagen der Gemeinde betrugen zu Beginn des Jahres 188000 Euro und werden sich zum Ende des Jahres um 100000 Euro reduzieren. Die Satzung tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. LAUDENBACH. Weitere Themen wurden beraten Wandertafel. Mit Mehrheit wurde die Aufstellung einer Wegeanfangtafel für den Wanderweg L1, die "Brunnthal-Wanderung" durch den Verein Odenwaldclub in Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark mit Kosten von 1200 Euro beschlossen. Für die Qualitätswanderwege des Odenwaldclub sind diese Schilder zwingend vorgeschrieben, ihre Anschaffung im Rahmen der Nachzertifizierung angemahnt. Die Gesamtkosten für die Tafel können durch Fördergelder um 40 Prozent reduziert werden. Der Geo-Naturpark erstellt das Layout, lässt das Schild fertigen und stellt es auf. Der Odenwaldclub liefert mit der Gemeinde den Text und die Fotos. Als Standort wurde der Naturparkplatz "Laudenauer Tal" vorgeschlagen. Den Aufstellungsort kritisierte Walter Eck (CSU) und wies daraufhin, dass es mehrere Wanderwege im Ort gebe und das Thema debattiert werden sollte. Solange sollte mit der Aufstellung der Tafel gewartet werden. Als Gegenargument wurde im Gremium außerdem aufgeführt, dass bei der schwierigen Haushaltssituation auf solche Ausgaben verzichtet werden sollte. Gartenwasserzähler. Bisher gab es keine Regelung im Ort, wie das im Garten verbrauchte Leitungswasser bei der Berechnung der Kanaleinleitungsgebühren berücksichtigt werden kann. Jetzt hat die Verwaltung einen Antrag ausgearbeitet, der die Vorgaben für die Sondererfassung des Gartenwassers detailliert auflistet, damit sie bei der Gebührenrechnung berücksichtigt werden können. Sämtliche technische Vorgaben der Trinkwasserverordnung müssen dabei eigehalten werden. Der Abzug ist nur möglich, wenn diese Wassermengen nachweislich nicht dem öffentlichen Kanalnetz zugeführt werden. Schwimmbecken dürfen nicht über die Gartenwasserleitung befüllt und müssen in den Kanal entleert werden. Außerdem darf sich die Gartenwasser-Entnahmestelle nicht in der Nähe von Kanaleinläufen befinden. Der Antrag ist mit Kosten verbunden. Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt 169 Euro. Bei Ablehnung oder Rücknahme des Antrags während oder nach der Bearbeitung ist eine Gebühr von 90,95 Euro zu zahlen. Bei zwei Gegenstimmen wurde der Ausführung des Antragsformulars zugestimmt. Nichtöffentliche Sitzung. In der nichtöffentlichen Sitzung wurde ein Beschluss in Verbindung mit der Neuerrichtung des Kindergartens aufgehoben und einer neuer gefasst. hjf