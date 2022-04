Laudenbacher Osternachtsingen als Kulturerbe geadelt

Brauch ist »einmalig«

Laudenbach 11.04.2022 - 15:29 Uhr 2 Min.

In der Neuausgabe von Valentin Pfeifers "Spessartvolk" findet sich dieses Foto der Faulbacher Osternachtsänger auf den 20er Jahren. Eschau 2021, S.82. Im Jahr 2019 konnten die Laudenbacher Osternachtsinger vor der Corona-Zwangspause den alten Brauch noch pflegen. Im Jahr 2019 konnten die Laudenbacher Osternachtsinger vor der Corona-Zwangspause den alten Brauch noch pflegen.

Große Freude herrschte vor zwei Jahren in der 1400-Einwohner Gemeinde Laudenbach. Da erfuhren der Heimat- und Geschichtsverein (HGV) mit seinem Vorsitzenden Horst Eilbacher und Bürgermeister Stefan Distler, dass das Laudenbacher Osternachtsingen in das bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wird. Der sehr aktive HGV hatte die aufwändige Bewerbung am 2019 beim bayerischen Staatsministerium für Finanzen und für Heimat eingereicht und die zuständige Kommission von der Einmaligkeit und Besonderheit des Brauchs überzeugt. Junge Männer zwischen 16 und 30 Jahren ziehen mit dreistimmigem Gesang und mit Instrumenten, die »Raschpeln« oder »Ratschen« genannt werden, in den Nächten von Karfreitag auf Ostersamstag und Ostersonntag durch den Ort. Diese Tradition ist über 100 Jahre alt, erste Belege gehen zurück aufs Jahr 1908.

Das Ostersingen gibt es deutschlandweit und auch beispielsweise in Österreich in vielen Variationen, aber Horst Eilbacher weiß nach intensiven Recherchen für die Bewerbung genau, was das Besondere an der Laudenbacher Tradition ist: »Der bei uns traditionelle dreistimmige Männerchorsatz ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben einen Passions- und einen Auferstehungsgesang. Auch der scheint, über die alle die Jahre betrachtet, einmalig.« Auch das Nachtsingen ist eine Besonderheit, berichtet Bürgermeister Distler, dessen Sohn bei den Ostersängern mitmacht. »Jetzt wird schon fleißig geprobt«, sagt der Bürgermeister.

Spannende Details und anschauliche Beispiele dieser durch die Aufnahme in das Immaterielle Kulturerbe »geadelten« Tradition werden am Ostermontag um 14 Uhr vor dem Rathaus in Laudenbach zu hören und erleben sein, wenn der HGV und die Gemeinde die große Wertschätzung des Brauchs öffentlich feiern. Dann werden auch wieder rund junge Männer die acht bis zehn Kilometer durch Laudenbach in den zwei Nächten mit Singen und »Raschpeln« hinter sich haben und beim Blick auf das Sammelergebnis genau wissen, wie groß die Freude und die Freigiebigkeit der Einwohner heuer war. Bürgermeister Distler lässt an seiner Wertschätzung keinen Zweifel: »Das ist Kulturgut und keine Lärmbelästigung oder Ruhestörung.«

Und auch Horst Eilbacher ist positiv, schließlich weiß er, dass das Osternachtsingen in weit über 100 Jahren nur wenige Male ausgefallen ist: Nach Kriegsende 1945 von 2020 bis 2021 wegen Corona. Eilbacher ist aber auch Realist und weiß, dass alte Traditionen es schwer haben. Er nennt die »Auflösung der dörflichen Milieus« und den »Autoritätsverlust der Kirchen« als Gründe. Er vermutet, dass »die Osternachtsänger nicht mehr überall gern gehört« werden. Sein dennoch positives Resümee: »Das Prädikat 'Immaterielles Kulturerbe' ist eine unschätzbar wertvolle Aufwertung unserer Kulturform. Es fördert die Bereitschaft, diese Tradition zu erhalten, zu pflegen - sowohl in der Einwohnerschaft als auch bei den jungen Leuten. Das ist unsere Hoffnung, unsere Motivation.« Der schöne Beweis dafür soll heuer wieder geliefert werden. Am Karfreitag und am Karsamstag wollen rund 15 junge Männer zwischen 16 und 30 Jahren gegen 19.30 Uhr losziehen und - so hoffen sie - am kommenden Morgen gegen 6 Uhr fertig sein. Dann sollte auch der dreistimmige Chorsatz erklingen: »Erstanden ist Herr Jesu Christ, der aller Welt Erlöser ist. Alleluja, das ist das Ave Maria, Maria.«

