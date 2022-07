Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Laudenbacher haben viel Redebedarf

Bürgerversammlung: Über Kita und Wassergebühren

Laudenbach 04.07.2022 - 11:59 Uhr 2 Min.

Die Erweiterung und der Umbau der katholischen Kindertagesstätte Karolusheim beschäftigen die Laudenbacher.

Dieses derzeit wichtigste Projekt der Gemeinde stellte Bürgermeister Stefan Distler vor. Nach dem Abriss des Pfarrhauses wird demnach der neue Trakt für zwei Krippengruppen, Büro, pädagogische Küche und Mehrzweckraum errichtet. Gerade bei der Gestaltung der Außenanlage tue sich die Gemeinde schwer. Durch Baumaßnahmen werde der Platz, der den Kindern zur Verfügung stehe, immer weniger. Trotzdem werde immer wieder eine Lösung gefunden. Allein 1,6 Millionen Euro vom 1,9 Millionen starken diesjährigen Vermögenshaushalt entfielen auf den Bau der Kindertagesstätte, so der Bürgermeister weiter.

Kämmerin Sabine Geutner, die einige Zahlen der Gemeinde vorstellte, erklärte auf Fragen von Heribert Hock weiter, dass sich die Erweiterung des Kindergartens derzeit auf knapp 3,62 Millionen Euro belaufe. Davon entfielen rund 1,36 Millionen Euro auf die Kommune, 975.000 Euro auf die Diözese und etwa 1,28 Millionen Euro seien an Fördermittel durch die Regierung zu erwarten. Eine Nachverhandlung mit der Kirche sei angedacht.

»Es geht hier um unsere Kinder«

»Ich finde es ein bisschen schade. Es geht hier um unsere Kinder, sie sind die Zukunft. Da sollten wir nicht sparen. Hier sind viele ältere Männer, zu denen ich mich auch zählen, die vielleicht nicht daran denken«, kommentierte Peter Vonderlinden die Diskussion um die hohen Baukosten. Daniel Gruß entgegnete daraufhin, dass die Gemeinde schon im Blick habe, Familien und verschiedene Interessen zu fördern.

Es sei Tatsache, dass »sehr sehr viel Geld« in die Kindertagesstätte fließe, meldete sich Christine Ahner zu Wort und führte weiter aus, dass es für die Senioren keine Barrierefreiheit im Feuerwehrhaus gebe. Um einen Antrag auf Förderung im Seniorenbereich zu bekommen, erst einmal Geld mitgebracht werden müsse und Kinder alles bekämen und der Rest nichts.

Bürgermeister Stefan Distler erklärte schließlich, dass der Kindergarten Laudenbach »sehr beanspruche«. Aber die Kommune gewillt sei bis zur Grenze ihre Pflichtaufgaben anzugehen und zu erfüllen, um die Eigenständigkeit, Gemeinschaft und das Dorfleben zu erhalten. Zu den drei großen Pflichtaufgaben gehören demnach die Kindertagesstätte, die Wasserversorgung und die Schulsituation.

Absage an Churfranken

Viel zu reden gab es auch über die Vermarktung des neuen Baugebietes, die Erhöhung der Wasserpreise und Grundsteuer oder den Schuldenstand der Gemeinde. Außerdem stellte Altbürgermeister Alfred Zenger einen Antrag an die Bürgerversammlung zur Empfehlung an den Gemeinderat, über die Mitgliedschaft im Verein »Churfranken« zu beraten. Laut Zenger sollte der »erhebliche Jahresbeitrag von 3000 Euro« gespart oder an die Laudenbacher Vereine, die aktive Jugendarbeit betrieben, verteilt werden. Bei der Bezeichnung »Churfranken« handele es sich um ein Markenlogo, insbesondere für die Weinvermarktung ohne geschichtlichen Hintergrund. Laudenbach habe hierzu keinerlei Bezug und keinen ersichtlichen Nutzen, hieß es weiter im Antrag, dem die Teilnehmer einstimmig zustimmten.

Weiter hatte Zenger im Vorfeld schriftlich einen Fragenkatalog mit sieben Fragen eingereicht, die Bürgermeister Distler nacheinander beantwortete. Neben dem Altbürgermeister meldeten sich vor allem Heribert Hock und Alfons Hain zu Wort. Hain war beim Thema Wassergebühren zwischenzeitlich so in Fahrt geraten, dass er dem Bürgermeister mehrfach ins Wort fiel und dieser ihn schlussendlich kurz maßregelte sowie zu einer ordentlichen Diskussion aufrief.

Jennifer Lässig

Zahlen und Fakten: Gemeinde Laudenbach In der Gemeinde Laudenbach leben derzeit 1502 Einwohner, 59 mehr als im Vorjahr. 2021 wurden zwei Ehen geschlossen und drei Sterbefälle verzeichnet. 180 Personen zogen vergangenes Jahr nach Laudenbach und 125 verließen es. Zum Jahresende liegt die Verschuldung bei knapp 1,67 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1149 Euro entspricht (Landesdurchschnitt 593 Euro).