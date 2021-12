Laudenbach trägt Kostenanteil für Kita Karolusheim

Laudenbach. Der Laudenbacher Gemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung am Dienstag noch mit folgenden Themen. Fußgängerüberweg: Bernd Klein (FW) informierte beim Tagesordnungspunkt "Anfragen" darüber, dass sich die Leitung der Kindertagesstätte Karolusheim für einen Fußgängerüberweg/Zebrastreifen im Bereich der Odenwaldstraße ausspreche, um künftig gefährliche Verkehrssituationen reduzieren zu können. Bürgermeister Stefan Distler entgegnete, dass die Möglichkeiten dafür geprüft würden. Parksituation: Marcus Weiß (DU) kritisierte ebenfalls beim Tagesordnungspunkt "Anfragen" die vielen am Straßenrand parkenden Fahrzeuge in der Miltenberger Straße, nach der Ortseinfahrt aus Miltenberg/Kleinheubach kommend Richtung Laudenbacher Ortsmitte. Auftragsvergaben: Wie Beate Schüßler-Weiß von der Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach bekanntgab, sei in nichtöffentlicher Sitzung vom Dienstag, 16. November, der Auftrag zur Beschaffung der Feinwerktechnik für die Wasserversorgung zum Angebotspreis von 22.571 Euro erteilt. Ebenfalls wurde in gleicher, nicht-öffentlicher Sitzung dem Austausch der Zähler im Tiefbehälter und im Wasserschacht am Sommerberg zugestimmt. Sowohl für die Feinwerktechnik als auch für die Zähler sollen Haushaltsmittel verbindlich im Etat 2022 aufgenommen werden. mab