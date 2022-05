Laudenbach: Keine neuen Schulden geplant

Finanzen: Gemeinderat verabschiedet Etat über 5,31 Millionen Euro

Laudenbach 04.05.2022 - 11:45 Uhr 2 Min.

Kämmerin Sabine Geutner erläuterte dem Gremium anhand einer kleinen Präsentation kurz die Eckdaten des rund 5,31 Millionen starken Zahlenwerkes. So schließt der Verwaltungshaushalt mit knapp 3,34 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt mit rund 1,97 Millionen Euro. Für das laufende Finanzjahr sind weder eine Kreditaufnahme noch eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Somit sinkt der Schuldenstand bis zum Ende des Jahres auf knapp 1,67 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1149 Euro entspricht. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen liegt bei 593 Euro pro Kopf.

»Wir werden erst einmal auf dem Schuldenstand bleiben, da die reguläre Tilgung erst ab 2024 anläuft. Dann steigen die Raten auf fast 100.000 Euro«, ging die Kämmerin ins Detail. Für 2022 sind 31.900 Euro an Tilgungen im Haushalt vorgesehen. Die Laudenbacher Anteile an den Krediten der Verwaltungsgemeinschaft in Höhe von rund 463.061 Euro und des Schulverbandes in Höhe von knapp 599.265 Euro mitgerechnet, beträgt die Gesamtverschuldung etwa 2,73 Millionen Euro (rund 1881 Euro pro Kopf).

Die geplante Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt beträgt 31.345 Euro. Nach der Negativzuführung im vergangenen Jahr, also einer Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 371.430 Euro, sei die Zuführungsrate laut Sabine Geutner »nicht sehr gut«. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt sei sehr wichtig, um Investitionen zu finanzieren.

Steuer-Hebesätze steigen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 300.000 Euro festgesetzt. Die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sind jeweils bei 360 von Hundert angesetzt. 2021 lagen die Hebesätze der Grundsteuern noch bei 280 Prozentpunkten und der Hebesatz der Gewerbesteuer bei 320 Prozentpunkten.

Investieren möchte Laudenbach vor allem in die Erneuerung und den Umbau der Kindertagesstätte Karolusheim. Dafür hat die Gemeinde 1,6 Millionen Euro im Vermögenshaushalt vorgesehen. Weiter fließen beispielsweise 70.000 Euro in die Wasserversorgung, 60.000 Euro in den Funk und die Sirenen der Feuerwehr und 58.000 Euro in die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel. Für die Finanzierung der Investitionen sind unter anderem Zuschüsse und Zuwendungen von rund 1,03 Millionen Euro und eine Rücklagenentnahme von 912.555 Euro eingeplant.

"Stark von den Steuern und Zuweisungen abhängig"

Im Verwaltungshaushalt machen Steuern und allgemeine Zuweisungen mit rund 2,05 Millionen Euro den größten Brocken bei den Einnahmen aus. Davon entfallen 380.000 Euro auf die Gewerbesteuer. Der festgelegte Einkommenssteueranteil liegt bei 864.000 Euro und die Schlüsselzuweisung wird voraussichtlich bei 513.000 Euro liegen. »Laudenbach ist ganz stark von den Steuern und Zuweisungen abhängig, um seine Leistungsfähigkeit zu gestalten«, so die Kämmerin.

Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes schlagen die Personalkosten mit 360.430 Euro, der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 841.800 Euro, sonstige Finanzausgaben mit knapp 1,06 Millionen Euro und Zuweisungen und Zuschüsse mit rund 1,08 Millionen Euro zu Buche. Darin enthalten sind die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft in Höhe von 393.000 Euro und die Kreisumlage mit 575.000 Euro.

Bürgermeister Stefan Distler (DU) bedankte sich bei der Kämmerin für den »super anschaulich dargestellten und aufbereiteten« Haushalt. Auch Michael Breitenbach (DU) beschrieb Sabine Geutners Präsentation als »einfach, verständlich und überschaubar«. Andrea Discher-Bayer (CSU) schloss sich dem Lob an und bat gleichzeitig um die Präsentation für sich und ihre Ratskollegen.

Jennifer Lässig