Lars Reichows "Ich" sorgt für Begeisterung in Obernburg

Kabarettist mit neuem Programm in der Kochsmühle

Obernburg 03.10.2022 - 14:06 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lars Reichow löste mit seinem Programm "Ich" in der Kochsmühle Jubelstürme aus. Foto: Heinz Linduschka

Reichow bot in seinem 14. Soloprogramm in 30 Bühnenjahren die längst zu seinem Markenzeichen gewordene Mischung aus witzigen und höchst unterhaltsamen Momenten, die das Publikum in Obernburg hörbar genoss, auch mal aus Comedyelementen mit Mut zum Kalauer, zelebrierte dann aber manch bitter erste und höchst nachdenkenswerte Passagen über Missstände und moralische Abgründe. Wer Dieter Hüsch als Altmeister der Kabarettbühnen bis heute verehrt, konnte dessen Stimme in der dritten und letzten Zugabe durchaus mithören - schließlich stand Reichow bei seiner ersten Tournee als 18-Jähriger zusammen mit Hüsch auf der Bühne. Am Samstag rief er in der Art eines Bußpredigers die Zuhörer auf, mit der Unterstützung der leidenden und kämpfenden Menschen in der Ukraine nicht nachzulassen und nicht zu vergessen, wo die Schuldigen und wo die Opfer zu finden sind. Da war kein Platz mehr für eines der Lieder zum brillanten Keyboardspiel, die sonst auch bei "Ich" zu den Höhepunkten zählen - inhaltlich und formal mit der enormen stimmlichen Variation im Ausdruck.

"Ich" hat der Kabarettist als Titel gewählt und tatsächlich spielen persönliche Erfahrungen und Erlebnisse immer wieder eine große Rolle - zur Auflockerung, sowie als Beleg für die Authentizität des anspruchsvollen Programms. Reichow weiß, wovon er spricht und spiegelt immer wieder die großen Katastrophen des Weltgeschehens im individuellen Mikrokosmos des Alltags. Er kritisiert nicht nur Politikerverhalten wie den "schlumpfig-grinsenden Scholz", der als Kennzeichen "die Raute im Gesicht" trage, oder Lauterbach mit seinem "Talkshowdirektmandat". Er lobt Politiker für ihre Haltung, selbst wenn die aktuell nicht mehr so ganz auf Höhenflug sind wie der Wirtschaftsminister Habeck. Vor drastischen Ausdrücken scheut er nicht zurück, nicht aus Sorge, damit die Sprache der Populisten zu sprechen, die ihm wie die AfD als "querdenkende Meute" zutiefst zuwider sind. Liz Truss residiert bei ihm als "das kleine, stämmige Trüffelschweinchen" in Downing Street 10, die Kinder Elisabeths II. zählen für ihn eher nicht zu den guten Erinnerungen an die Gestorbene, von denen sei nämlich "eins blöder als das andere".

Ein alter Spontispruch von 1968 lautete: "Das Private ist politisch, das Politische ist privat." Dieses Credo zelebriert Reichow in "Ich" höchst unterhaltsam und höchst überzeugend. Ob er beleidigt wäre, wenn einem die Szenen und Passagen, die mindestens vordergründig privat wirken, am besten im Gedächtnis geblieben wären? Eher wohl nicht, denn er selbst hatte beim Schreiben dieser Szenen und Passagen vermutlich genau so viel Spaß wie beim Präsentieren auf der Bühne. Mainz und sein neuer Reichtum dank Biontec wird in Erinnerung bleiben wie die komische, ja skurrile Szene des Hosenkaufs, der wie ein Ehekrieg zelebriert wird, auch wenn die Siegerin schnell feststeht. Dann folgt die kleine Rache des gedemütigten Mannes, wenn er sein "Teamwork" mit seiner Frau als das von "Merker und Macher" charakterisiert. Er kann als "Merker" die Arbeit der "Macherin" zuschieben - nicht ohne das als gerechte und funktionierende Aufgabenteilung darzustellen, bei der er die "ein bisschen wichtiger Rolle" spielt.

Zweifeln und Fragen gehören zu "Ich" untrennbar wie im Lied "Ist das genug, komm ich damit in den Himmel?" oder in einem Leitmotiv des Programms in Frageform: "Was ist los mit diesem Land?" Optimismus und Kritik sind bei Reichow enge Nachbarn. Da hört man das überzeugte "Die Idee Gott ist toll!" und das Bekenntnis "Eine Welt ohne Christen ist mir auch nicht geheuer", gefolgt von harter Kritik an Papst und Kirche, deren Verstummen in der Coronakrise, der ironisch-sarkastischen Formulierung "Wir gendern uns einen Wolf - was ist mit den Frauen in der Kirche?" und der klaren Forderung in Sachen Missbrauch: "Statt den Opfern hinterherzubeten, würde ich lieber die Täter in Hölle braten sehen."

Wer in der Kochsmühle nach den zwei Stunden die Selbsteinschätzung "bester Kabarettist im deutschsprachiger Raum" für möglicherweise überzogen hielt, könnte ins Grübeln gekommen sein bei der Erinnerung an das Lied über die Europasprachen, ein Highlight des Programms, das allein schon den Besuch von "Ich" lohnen würde.