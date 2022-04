Wie ein Langzeitarbeitsloser aus dem Kreis Miltenberg mit Coaching endlich den neuen Job finden will

Raus aus der Negativspirale

Miltenberg 24.04.2022 - 09:15 Uhr 3 Min.

Negative Erfahrungen in der frühen Kindheit können laut dem Miltenberger Coach Dominik Schaack daran schuld sein, dass sich Menschen in der Arbeitswelt enorm schwer tun. Ein Mann sitzt in der Bundesagentur für Arbeit. Ein Betroffener aus dem Kreis Miltenberg erzählt, wieso er seit langer Zeit ohne Job ist. Symbolbild: Julian Stratenschulte (dpa)

Nun endlich deuten die Zeichen auf eine Veränderung: Seit eineinhalb Jahren hat Martin G. mit Dominik Schaack einen Coach, der ihn vorwärtsbringt. Schaack arbeitet für den Bildungsträger GSM Training & Integration GmbH in Miltenberg. Dort werden derzeit 15 Erwerbslose individuell auf ihrem Weg in einen neuen Job begleitet. Drei Stunden umfasst das Einzelcoaching pro Woche. Die meisten Teilnehmer werden vom Miltenberger Jobcenter in das Projekt vermittelt. Noch hat Martin G. durch das Coaching zwar keine neue Stelle. Aber Schaack sorgte für etwas anderes, das sich als sehr wichtig herausstellte: »Dank ihm habe ich endlich eine Diagnose.«

Untersuchung vom Psychiater

Ob er damit einverstanden sei, sich einmal von einem Psychiater untersuchen zu lassen? Das hatte Schaack Martin G. im vergangenen Jahr gefragt. Martin G. dachte kurz nach. Und stimmte zu. In der psychiatrischen Institutsambulanz in Miltenberg stellte sich heraus, dass der junge Mann an Depressionen leidet. Irgendwann hatte das sein Hausarzt auch schon mal angedeutet. Doch eine echte Diagnose hatte Martin G. nie erhalten.

Der Landkreisbürger, der keine Ausbildung abgeschlossen hat, weiß nun endlich, warum er schon immer mehr Probleme im Leben hatte als die meisten seiner Altersgenossen. Seit der Diagnose nimmt er Medikamente ein. Die helfen ihm, sich etwas besser zu fühlen und aus der Negativspirale der vergangenen Jahre herauszukommen. »Wer an Depressionen leidet, hat schon allein aus diesem Grund kaum noch Erfolgserlebnisse«, erläutert Coach Schaack. Düstere Gedanken nehmen zu. Das Selbstvertrauen sinkt. Es wird immer schwerer, sich zu motivieren.

Vertrauen gefasst

Zu Schaack fasste Martin G. sofort Vertrauen. Dabei war er nicht gerade freudig in die Maßnahme gestartet, gibt er im Rückblick zu: »Ich dachte mir, hoffentlich ist das nicht schon wieder so ein Käse.« Hatten doch die anderen Maßnahmen des Jobcenters bisher so gut wie nichts gebracht. Bei Schaack hat Martin G. dann das Gefühl, dass er so wie er ist wahrgenommen wird - und nicht in erster Linie als Arbeitsloser. Sein Coach ist aber auch ein besonderer Mensch. Er kommt nicht aus der Arbeitsvermittlung. Ursprünglich hat Schaack Heilerziehungspfleger gelernt. Später studierte er Religionspädagogik. »Was ich tue, ist Arbeit am Herzen«, sagt er.

Angst vor Zwang und Gängelei

Zum Jobcenter zu müssen, empfinden viele Arbeitslose als einen schweren Gang. Sie haben Angst vor Rügen. Weil es wieder nicht geklappt hat, einen Job zu ergattern. Sie haben Angst vor Zwang und Gängelei. Auch Martin G. hat schon schlechte Erfahrungen gemacht. »Einmal konnte ich einen Termin nicht wahrnehmen, weil ich zum Arzt musste«, erzählt er. Er habe versucht, das Jobcenter anzurufen: »Doch es war immer besetzt.« Prompt sei er sanktioniert worden. »Mein Regelsatz wurde um 30 Prozent gekürzt.« Das war gleich zu Beginn seiner Arbeitslosigkeit. Zum Glück, sagt Schaack, sind Jobcenter inzwischen viel kulanter. Vor allem in Miltenberg werde kaum noch sanktioniert.

Verständnis für seelische Leiden

Hart ist es auch, ständig bei Arbeitgebern auf Granit zu beißen. Martin G. hat gefühlt »tausend« Bewerbungen in den vergangenen sechs Jahren geschrieben. Und »tausend« Absagen kassiert. Na ja, so viel seien es wohl doch nicht gewesen, schmunzelt Schaack. In den vergangenen eineinhalb Jahren, seit er mit Martin G. zusammenarbeitet, gingen um die 30 Bewerbungen raus. Auch wenn noch nichts gefruchtet hat, ist Schaack zuversichtlich, dass sich über kurz oder lang ein Job für Martin G. finden wird. Wichtig wäre es für seinen Klienten, dass er einen Chef mit Verständnis für seelische Leiden bekommt.

Manchmal fragt sich Martin G, wo er immer weiter die Kraft hernehmen soll, sich aus dem tiefen Loch »Arbeitslosigkeit« zu befreien. Als sein letzter Zeitarbeitsjob im Lager auslief, hätte er nicht gedacht, dass es so schwer werden würde, eine neue Stelle zu finden. Anfangs sei es ja noch ganz schön gewesen, morgens nicht aus den Federn zu müssen. Keinen Druck zu haben. Doch irgendwann stelle sich die Frage, wie man seinen Tag rumbringen soll. Martin G. schläft viel. Er schaut viel Fernsehen. Er geht viel spazieren. Spaß macht ihm sein Ehrenamt: »Ich bin beim Roten Kreuz.« Da hilft er zum Beispiel, wenn Blut gespendet wird. Aber allzu oft ist das nicht.

Die Inflexibilität vieler Arbeitgeber macht es laut Schaack schwer, Menschen zu vermitteln, die - wie Martin G. - ein wenig anders sind. Der Coach würde sich sehr wünschen, dass Chefs in Zukunft individueller auf Beschäftigte eingehen.

PAT CHRIST

Stichwort: Langzeitarbeitslosigkeit Aktuell sind bundesweit 2,36 Millionen Menschen arbeitslos. Rund 955.000 davon sind von Langzeiterwerbslosigkeit betroffen. Im Kreis Miltenberg sind knapp 1.600 Menschen ohne Arbeit. 550 von ihnen suchen schon seit längerer Zeit einen Job. pat