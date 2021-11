Langer Einkaufstag: Michelstadt heizt ein

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 04.11.2021 - 12:02 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Am Samstag dreht sich beim langen Einkaufstag in Michelstadt alles um das Thema Feuer. Zum Abschluss präsentieren Künstler eine Feuershow. Archivfoto: Manfred Giebenhain

Feurig: Nach dem Debüt im vorigen Jahr setzt Michelstadt an diesem Wochenende seine Reihe der langen Einkaufstage fort, die unter wechselnden Elementen stehen. Am Samstag, 6. November, lädt die Geschäftswelt unter dem Element »Feuer« ein und hat dafür ihre Läden bis 20 Uhr geöffnet. Gastronomiebetriebe bieten passend zum Thema »feurige« Gerichte an, hat das Kulturamt mitgeteilt. Mit von der Partie ist auch die Freiwillige Feuerwehr von Michelstadt, die mit verschiedenen Einsatzfahrzeugen in der Innenstadt vertreten ist. Der Gewerbeverein übernimmt den Glühwein-Ausschank am Marktbrunnen.

Für Kinder wird in der offenen Rathaushalle Laternen-Basteln angeboten. Die Gästeinformation bietet um 15 Uhr die Stadtführung »Es brennt in der Stadt - Feurio!« an. Auch Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Innenstadt haben, sind vertreten. Ein Autohaus stellt neue Fahrzeuge in der Unteren Pfarrgasse vor. Zum Abschluss des Tages gibt es eine Feuershow, die um 19.45 Uhr auf dem Marktplatz beginnt.

Zukünftig: Die Stadt Bad König plant, ihren Wohnmobilstellplatz auszubauen und attraktiver umzugestalten. Einer Meldung nach reagiert damit die Kurstadt auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Stellplätzen. Mit einer Modernisierung versprechen die Verantwortlichen sich auch Impulse für die touristische Belebung der Innenstadt. Dazu heißt es: »Neben der geplanten Erweiterung auf dem Parkplatz am Bahndamm auf etwa 600 Quadratmeter werden die Stellplätze durch Ausbau der Infrastruktureinrichtungen qualitativ optimiert werden.« Darunter seien Investitionen zu verstehen in eine wintertaugliche Wasserversorgung und in die Abwasserentsorgung. Errichtet werden sollen Energiesäulen, ein E-Bike-Ladestellenschrank, ein Kassensystem und ein WLAN-Anschluss. Ferner sollen die Beleuchtung und Müllentsorgung verbessert und durch eine Videoüberwachung und Informationstafeln ergänzt werden.

Bei der Übergabe des Bewilligungsbescheids über eine Kostenbeteiligung von über 81.000 Euro aus dem Leader-Programm für Regionalentwicklung der Europäischen Union betonte Landrat Frank Matiaske, dass die Modernisierung ein wichtiger Beitrag zur Belebung des Gesundheitstourismus von Bad König bedeute. Die Investitionssumme liegt der Meldung nach bei rund 150.000 Euro. Bürgermeister Axel Muhn verband die Hoffnung, dass von der Erweiterung der Stellplätze auch die Gastronomie sowie die Anbieter von Dienstleistungen und der Handel profitieren werden.

Stetig: Zu Beginn der Woche hatte die 7-Tage-Inzidenz noch die 200er-Marke geknackt; nun ist mit 175,7 (Stand Mittwoch) eine leichte Entspannung eingetreten. Mit 291 liegt der Infektionssaldo dennoch auf einem sehr hohen Niveau. Das Gesundheitsamt erfasste in den vergangenen sieben Tagen 171 neue Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl aller bisher bekannten Infektionen ist auf 5409 gestiegen; die Zahl der Genesenen beträgt 4938. Mit dem Virus in Zusammenhang gebracht werden 180 Todesfälle. Auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis in Erbach werden aktuell sechs Patienten behandelt.

Wie die Leitung des DRK-Impfzentrums in Erbach mitgeteilt hat, ist es zuletzt zu längeren Wartezeiten gekommen. Aus organisatorischen Gründen wird daher dringend darum gebeten, einen Termin über die entsprechende Homepage https://www.impfzentrum-odw.de zu vereinbaren. Nur so sei sicherzustellen, dass die erforderlichen Mengen der verschiedenen Impfstoffe zur Verfügung stünden. Die Online-Anmeldung ist bis 14 Tage im Voraus zum gewünschten Termin möglich Personen, die ohne Voranmeldung kommen, werden nicht abgewiesen, müssen jedoch mit erheblichen Wartezeiten rechnen.

Manfred Giebenhain