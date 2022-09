Lange Staus: Ampeln auf Mainbrücke werden nachjustiert

Elsenfeld 23.09.2022 - 16:20 Uhr < 1 Min.

Seitdem die neue Ampel auf der Mainbrücke installiert ist, müssen sich Autofahrer in Geduld üben. Foto: Martin Roos

Aufgestellt wurden die Ampeln, um während der Bauzeit des neuen Kreisverkehrs an der B 426/B469 zusätzlichen Verkehr an der Anschlussstelle Obernburg-Mitte beim Linkseinbiegen auf die St 2308 in Richtung Obernburg verkehrssicher und leistungsgerecht zu leiten. Nachdem sich in den letzten Jahren an der Abfahrt der Anschlussstelle Obernburg-Mitte der B 469 in Fahrtrichtung Norden aber auch auffällig viele Unfälle ereignet hatten, hatte die Unfallkommission, bestehend aus Straßenverkehrsbehörde, Polizei und Staatlichem Bauamt Aschaffenburg, entschieden, dort anstelle einer nur vorübergehenden mobilen Baustellenampel eine fest installierte Signalanlage zu errichten. Mit der soll nun sowohl der baustellenbedingte Umleitungsverkehr abgewickelt als auch allgemein das Unfallgeschehen reduziert werden. Um die jetzt vorhandene Stau-Situation zu verbessern, findet laut Staatlichem Bauamt kommende Woche ein Termin mit dem Verkehrstechnikunternehmen statt, um die Ampeleinstellungen zu optimieren.

ro