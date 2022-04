Landratsamt besteht auf Bebauungsplan

Amorbach 22.04.2022

Wie Bürgermeister Peter Schmitt in der Sitzung des Stadtrats am Donnerstagabend sagte, sei das Bauvorhaben im Bereich des ehemaligen Hotels Frankenberg bereits umgeplant und in der Größe deutlich reduziert worden, so dass das Seniorenheim innerhalb des bestehenden Bebauungsplans liegt. Nun habe das Landratsamt kurzfristig erklärt, dass es zur Realisierung einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan brauche.

»Wir erwarten nun eine Stellungnahme, wie das Bauamt zu dieser Auffassung gelangt«, erklärte der Bürgermeister. Ziel der Stadt und des Investors sei es, das Bauvorhaben gemäß den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans zu realisieren, so Peter Schmitt. Die Behandlung des Bauantrags wurde deshalb von der Tagesordnung des Stadtrats genommen.

