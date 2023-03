Landkreiskommunen wollen Energiewende mitgestalten

Regionales Energiewerk Untermain in Planung - Projekte vor Ort umsetzen und Wertschöpfung in der Region halten

Miltenberg 14.03.2023 - 12:26 Uhr 2 Min.

Der Vorsitzende der Kreisversammlung, Bürgermeister Jürgen Reinhard (Niedernberg), wies darauf hin, dass Tempo und Vehemenz des Umbaus der deutschen Energieversorgung massiv beschleunigt werden müssten. Treiber seien nicht mehr alleine die für jedermann greifbaren Vorboten des Klimawandels. Seit dem Ukrainekrieg sei klar, dass auch gewichtige geopolitische Gründe für die Unabhängigkeit von fossilen Energien sprechen, so Reinhard. Der Ausbau der erneuerbaren Energien habe dabei eine Schlüsselrolle. Bis 2035 soll der komplette Strombedarf in Deutschland klimaneutral gestellt werden. Dazu bedürfe es vieler Anstrengungen.

Ein besonderer Schwerpunkt wird laut Sebastian Büchs von der Regierung von Unterfranken auf den Ausbau der Windenergie gelegt. Durch das Wind-an-Land-Gesetz müssen bis 2032 zwei Prozent der Fläche in Deutschland für Windkraft vorgesehen werden. Für Bayern sei das ein Anteil von circa 1,8 Prozent der Fläche, die auf die 18 Planungsregionen heruntergebrochen werde.

100 Windräder möglich

Für den Bayerischen Untermain bedeute dies eine Fläche von rund 2950 Hektar, was etwa 100 Windrädern entspricht. Künftig sind Windkraftanlagen auch in Landschaftsschutzgebieten möglich. Aktuell gibt es am Untermain 14 Windräder, sieben Windräder sind in Planung. Moderne Windkraftanlagen haben eine Leistung von sechs Megawatt und benötigen 30 Hektar Fläche. Hinsichtlich des Abstandes zu Wohngebieten ist die 10-H-Regel gefallen. Die Regierung von Unterfranken prüfe nun, welche Flächen für Windkraftanlagen geeignet sind. Bis Sommer wird mit ersten Standortvorschlägen zu rechnen sein.

Die Kommunen müssen das Heft des Handelns selber in die Hand nehmen und die Entwicklung steuern, heißt es in der Mitteilung der Kreisbehörde weiter. Jede einzelne Gemeinde sei damit allerdings personell und bezüglich Know-how überfordert. In der Region Untermain werde die Idee eines »Kommunalen Energiewerks« verfolgt, um die kommunalen Interessen zu bündeln.

Bürgerschaft beteiligen

Hierzu referierten die Geschäftsführer Dieter Gerlach und dessen Nachfolger Stefan Maunz von der AVG Aschaffenburg. Die regionale Energieversorgung müsse bei der Wertschöpfung in der Region bleiben. Die Bürgerschaft soll beteiligt werden. Es werde an einem Konzept gearbeitet. Dabei soll eine Regionales Energiewerk (REW) Untermain GmbH gegründet werden, die als Motor der Energiewende erneuerbare Energieprojekt bis zu einer Investitionsreife entwickelt und die Voraussetzungen dafür schafft, dass an der Realisierung und dem Nutzen dieser Projekte die Gemeinden, Landkreise, Gemeinde- und Stadtwerke, Bürgerenergiegenossenschaften und Unternehmen partizipieren können.

Seitens der Bürgermeister wurde das Vorhaben grundsätzlich begrüßt. Vorgesehen ist, das REW im Mai 2023 zu gründen, die Kommunen sollen bis Ende 2023 die Möglichkeit bekommen, sich zu beteiligen. Wichtig wäre eine Beteiligung der gesamten Region Bayerischer Untermain. In der gemeinsamen Sitzung mit dem Kreisverband Aschaffenburg am 16. Mai 2023 soll das Thema beraten und beschlossen werden.

Andreas Gass von der Geschäftsstelle des Bayerischen Gemeindetags informierte über aktuelle kommunalpolitische Themen. Im Mittelpunkt stand die Novelle der Gemeindeordnung. Geplant ist der Wegfall der Altersgrenze für berufsmäßige Erste Bürgermeister. Eingeführt werden sollen Regelungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie mit dem Ehrenamt Gemeinderat.

Kritisch äußerte sich Gass zur zunehmenden Aufgabenbelastung für die Kommunen. Sie müssten sich mit zahlreichen Fragen der Daseinsvorsorge beschäftigen, die nicht in ihrem originären Zuständigkeitsbereich liegen. Als Beispiele führte er die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung, die Energieversorgung und die Pflege an.

