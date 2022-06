Landkreis startet neue mobile Impfkampagne zum Schutz vor Corona

Auftakt in Großheubach

Großheubach 20.06.2022 - 16:05 Uhr < 1 Min.

Am Historischen Rathaus in Großheubach startete die neue Impfaktion des Landkreises.

Kreis Miltenberg. In mehreren Orten des Landkreises werden in den kommenden Wochen an öffentlichen Plätzen sogenannte »Pop-up-Impfungen« angeboten. Am Montagvormittag startete die Aktion am historischen Rathaus in Großheubach, wo das Impfteam von 10 bis 12.30 Uhr präsent war. Am Nachmittag konnten sich Bürger in der Miltenberger Fußgängerzone impfen lassen.

Björn Bartels, Leiter des Miltenberger Impfzentrums, zeigte sich mit dem Aktionsstart zufrieden. Insgesamt 14 Menschen ließen sich in Großheubach eine Auffrischungsimpfung verabreichen. Weitere Stationen des mobilen Impfangebotes sind an diesem Dienstag von 10 bis 12.30 Uhr am Rewe-Markt in Sulzbach und von 14 bis 16.30 Uhr am CAP in Kleinwallstadt. Am Freitag macht das mobile Impfteam von 14 bis 17:30 Uhr am Nahkauf in Leidersbach Halt.

Ralf Hettler