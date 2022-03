Landkreis rüstet sich für 500 Flüchtlinge

Ukrainekrieg: Scherf nennt Hilfen überwältigend

»Wir haben schon viel vorbereitet und arbeiten weiter auf Hochtouren. Auch im Jugendamt. Offensichtlich werden die Kinderheime in der Ukraine evakuiert ? es ist einfach nur furchtbar«, so Scherf gegenüber unserem Medienhaus. Die Kreistagssitzung am Montag in der Untermainhalle in Elsenfeld hatte der Landrat genutzt, um die Kreisräte informieren und von den bisherigen Maßnahmen zu berichten.

Als zentrale Informationsplattform wurde auf der Landkreis-Homepage https://www.landkreis-miltenberg.de unter der Überschrift »Der Landkreis hilft« eine neue Seite eingerichtet und auf ihr alle Informationen gebündelt, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und der daraus resultierenden Flüchtlingsbewegung stehen. Diese Informationen werden tagesaktuell ergänzt, wenn sich Änderungen ergeben. Zudem wurde ein Bürgertelefon 09371 501-199 eingerichtet, das montags bis donnerstags von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt ist.

Auf der Seite finden sich auch Telefonnummern von Jugendamt und Ausländeramt. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass es wichtig ist, dass sich auch privat untergebrachte Flüchtlinge bei den Einwohnerämtern der Gemeinden melden und registrieren lassen, damit Aufenthaltserlaubnisse erteilt werden können.

»Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend«, fasste Scherf die Resonanz auf die bisherigen Aufrufe zusammen. Bislang habe man bereits 100 Unterbringungsangebote - vom Gästezimmer bis zur Ferienwohnung - sammeln können. Es würden aber weitere benötigt. Als größere Anlaufstation hat sich der Kreis inzwischen die AWO-Jugendherberge auf dem Klotzenhof gesichert. Zusätzlich wird seit Dienstag das Gemeinschaftshaus in Großheubach als Erstunterkunft ausgestattet. Auch einen von Kreisrat Boris Großkinsky in Privatinitiative organisierten Hilfstransport in den polnischen Partnerlandkreis Legionowo wird es geben.

kü