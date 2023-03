Landfrauentag begeistert in Kleinheubach 250 Besucher

Kreisbäuerin fordert: 80 Prozent regional und gesund einkaufen

Kleinheubach 12.03.2023 - 11:51 Uhr 2 Min.

Kreisbäuerin Diana Reinhart bringt gemeinsam mit ihren Kolleginnen die Bildungsarbeit des Bayerischen Bauern Verbands auf dem Landfrauentag im Kleinheubacher Hofgartensaal näher.

»Wir stehen Tag und Nacht, 24/7 in unseren Betrieben, um euch wunderbare Lebensmittel - Mittel zum Leben - zu liefern.« Mit diesen Worten wandte sich Kreisbäuerin Diana Reinhart an das Publikum. Gleichzeitig forderte sie dazu auf, 80 Prozent gesund und regional einzukaufen. Bei den restlichen 20 Prozent könne man Produkte aus Übersee oder dergleichen konsumieren.

Für jeden Geschmack

Regionalen Leckereien konnten die Gäste beim gemeinsamen Frühstück zum Start des Tages kosten oder auch an Ständen im Foyer erwerben. Von verschiedenen Wurstwaren über Käse, vegetarische Aufstriche bis hin zum selbst gemachten Müsli und leckeren Säften war für jeden Geschmack etwas dabei. Auch der Nachwuchs durfte mitschlemmen. Denn für die 27 gekommenen Kinder ab fünf Jahren gab es eine eigene Betreuung im Nebenraum. Jüngere Sprösslinge waren mit ihren Angehörigen im Veranstaltungssaal dabei.

Kreisbäuerin Reinhart machte außerdem auf das Bildungsangebot des Bayerischen Bauernverbands aufmerksam. Sie gab den Ehrengästen die Hausaufgabe, als Multiplikatoren das Bildungsangebot in ihre Arbeitsbereiche zu tragen. Viele Kinder wüssten nicht mehr, dass erst Kälber geboren werden müssen, bevor es Milch gebe. Das erfahren sie sowie ihre Kollegen immer wieder, wenn sie Schülern die Landwirtschaft näher bringen.

Im Zentrum des Landfrauentags stand der Vortrag von Martin-Niels Däfler zum Thema »Das Passwort fürs Leben heißt Humor - souverän mit Stress umgehen«. Der Aschaffenburger Professor an der FOM Hochschule in Frankfurt ließ seinen 45-minütigen Vortrag vorbeirauschen wie einen Schnellzug. Langeweile? Keine Chance. Dafür war Mitmachen angesagt, bei dem auch das Lachen nicht zu kurz kam.

Mitreißende Energie

Ganz locker, mit einem mitreißenden Schwung Energie und einer informativen wie auch amüsanten Präsentation, machte Däfler schnell klar: »Gelassenheit wird nicht in die Liege gelegt, sondern lässt sich trainieren«. Wie, das verdeutlichte er anhand seiner »5+1 Techniken«. Kurz gesagt sollte man sich in stressigen Situationen zum Beispiel immer fragen: Gibt es wenigstens einen positiven Aspekt? Und werde ich noch in einem Jahr daran denken? Oder auch: Was passiert, wenn ich jetzt einfach mal (über mich) lache?

Senta Staab, Inhaberin der Aschaffenburger Platanen Apotheke, zeigte den Besuchern die positiven Eigenschaften von Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren. Sie erklärte, dass bei Vitamin D ein »Sonnenmangel gefährlicher als Sonnengenuss« sei.

Einen Impulsvortrag über Achtsamkeit gab dann die Sozialpädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie Tanja Meißner gemeinsam mit Heike Reinhard, die systemischer Coach in der freien Natur ist. Achtsamkeit sei ein ganz großer Beitrag zur Gesundheitserhaltung, schärfe die Sinne, fördere die eigene Wahrnehmung und mache auch psychisch stabiler. »Jedes ehrliche Nein ins Außen, ist ein Ja zu dir selbst«, ermutigte Reinhard abschließend. Alle drei Referenten waren auch mit einem Informationsstand vertreten. Zudem wurden Spenden für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Miltenberg mit Sitz in Kleinheubach gesammelt.

