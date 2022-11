"Lage entscheidend anders": Über Mömlingens Hallenbad entscheidet nun nochmal der Rat

Baukosten gestiegen

Archivbild: Peter Graser, Andreas Schlüter und Jürgen Schneider (von links) begehen im Jahr 2015 das stillgelegte Mömlinger Hallenbad. Seit 2019 ist es abgerissen.

Es ist ein Comeback, wie es im ländlichen Raum selten geworden ist: Während viele Orte über die Schließung ihrer Hallenbäder nachdenken, will die Gemeinde Mömlingen ein neues bauen. Zehn Jahre nachdem das alte geschlossen worden ist. Es war eine zähe Geburt mit mehreren Ratsbeschlüssen und einem richtungsweisenden Bürgerentscheid. Jetzt zeichnet sich ab, wann die ersten Badegäste wieder zum Schwimmen kommen können. Zugleich gilt es noch eine Hürde zu nehmen. Laut Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) wird die Mehrheit im Gemeinderat in der Sitzung am Montag, 14. November, entscheiden, ob das Projekt auf den letzten Metern zum Baubeginn scheitert oder am Leben bleibt.

Siegfried Scholtka redet nicht drumherum, er legt im Gespräch mit unserem Medienhaus die Kosten für den Bau offen: Sie kratzen nun an der Zehn-Millionen-Euro-Marke. Je nach Entwicklung der Preise könnte im Laufe der Bauzeit noch etwa eine halbe Million hinzukommen, schätzt er. Das ist wesentlich mehr als die sieben Millionen Euro, die noch beim Bürgerentscheid vor zweieinhalb Jahren kalkuliert waren. Dadurch habe sich die Ausgangslage so weit verschoben, dass nun die anstehende Entscheidung im Rat zur Zukunftsfrage für das Bad wird.

Der Bürgermeister spricht sich für Mut bei der Entscheidung aus: Er betont die Rolle der Gemeinde als Gestalter und hält den Beitrag weiterhin für finanzierbar. Denn von den zehn Millionen Euro bleibt längst nicht alles an der Gemeinde hängen. Mömlingen erhalte für den Bau Fördermittel in Höhe von 58 Prozent der Kosten aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG). Zudem erwarte Mömlingen Zuschüsse für den Bau des Nahwärmenetzes, das auch das Hallenbad heizt, sowie von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW). Kurzum: Die Gemeinde muss vier von den zehn Millionen Euro aus eigener Kraft stemmen. Bei der letzten Schätzung im Frühjahr lag die Zahl noch bei 9,2 Millionen Gesamtkosten und 3,6 Millionen Eigenanteil. Das hatte im Rat für vier Gegenstimmen gesorgt.

Archivbild: Bereits im Juli 2012 wurde das alte Hallenbad geschlossen.

Die Bürgerinitiative (BI) gegen das Hallenbad ist sich mit Scholtka nun in einem Punkt einig: "Die Ausgangslage ist entscheidend anders als beim Bürgerentscheid", sagt Franz-Josef Vogel. Ein zweiter Bürgerentscheid komme nicht infrage, da akzeptiere die BI die Niederlage. Der Gemeinderat ist an diesen aber nicht mehr gebunden. An die Gemeinderäte appelliert Vogel daher, sie sollten die Gründe gegen den Bau noch einmal gut abwägen. Im Gegensatz zum Bürgermeister rechnet Vogel mit einer weiteren, deutlichen Kostensteigerung auf mindestens zwölf Millionen Euro Gesamtkosten.

Bürgermeister Scholtka sind die Sorgen bewusst: Einerseits fürchten viele Menschen eine rasante Steigerung bei den Baupreisen. Andererseits ist von vielen Einflüssen abhängig, wie sich die derzeit hohe Finanzkraft in Mömlingen in den kommenden Jahren entwickelt. Trotz höherer Kosten sieht Scholtka die Finanzierung aber nicht gefährdet, zumal er den Eigenanteil im Vergleich zu den Gesamtkosten niedrig halten konnte. So stehe eine Verschuldung für den Bau des Hallenbads nicht im Raum. Mömlingen könne eine gut gefüllte Gemeindekasse vorweisen. Kontostand: 5,6 Millionen. Zudem habe die Gemeinde in den vergangenen Jahren immer wieder hohe Beträge für Investitionen aus eigener Kraft erwirtschaftet.

Archivbild: Im Jahr 2004 ist das Mömlinger Schwimmbad von Schulklassen noch rege genutzt worden.

Was die Baupreise angeht, ist Scholtka selbst optimistisch, dass die größten Sprünge vorüber sind. Zudem sei die neue Kostenschätzung kaum auf Preissteigerungen am Bau zurückzuführen. Sie setze sich aus drei Dingen zusammen: Erstens hatte der Gemeinderat selbst die Innengestaltung des Bads um einige Elemente ergänzt. Zweitens mussten die Architekten den geplanten Standort für einen Kamin verlegen, was zu erheblichen Mehrkosten führe (rund 130.000 Euro). Drittens seien bei den vorherigen Schätzungen auch Material- und Arbeitskosten für einen Teilbereich schlicht unterschätzt worden, was etwa 150.000 Euro der erhöhten Kosten ausmache.

Das ist aber nur die eine Seite der Kosten fürs Hallenbad. Die zweite sind die jährlichen Betriebskosten. Mit der Sorge um hohe Dauer-Ausgaben begründeten zum Beispiel Edwin Lieb und Jutta Abel (beide FW) seit Längerem ihre Gegenstimme im Rat. Auch diese Kritik hatte die BI gegen das Hallenbad bereits ausführlich vorgebracht. Sie glaubt zum Beispiel nicht daran, dass Ehrenamtliche alleine die Badeaufsicht garantieren können. Zudem sei ein Schwimmbad renovierungsanfällig, wie Franz-Josef Vogel argumentiert. Hohe jährliche Ausgaben fürs Bad seien also vorprogrammiert.

Archivbild: Im Jahr 2017 gab es eine Graffiti-Liveshow am alten Hallenbad, das 26 Sprühtalente in ein riesiges Kunstwerk verwandelten.

Der Bürgermeister ist dagegen fest überzeugt, dass die Gemeinde mit ihrem Betreiberkonzept die Kosten niedrig halten kann. In Zeiten der Gaskrise muss sich die Gemeinde auch nicht allzu große Sorgen um künftige Heizkosten machen: Die Wärme für den Neubau soll aus Holzhackschnitzeln eines Nahwärmenetzes kommen. Er rechnet bei einem attraktiveren Bad auch wieder mit mehr Besuchern. Zuletzt hatte der Gemeinderat bei der Detailplanung zwar Düsen und Lichter abgelehnt, aber Wärmeliegen, eine Edelstahltreppe zum leichteren Einstieg ins Wasser sowie Wasserspiele fürs Babybecken bewilligt. Das Becken fällt zudem mit 2,10 Metern tief genug für Tauchgruppen aus.

Chronik: Mömlingens Hallenbad Die Zukunft des 1974 eröffneten Hallenbads hat Mömlingen über viele Jahrzehnte beschäftigt. Schon 1996 stand eine Sanierung im Raum, im Jahr 2004 war die Rede von 1,5 Millionen Euro Kosten dafür. Es gründete sich der Förderverein, der bis 2012 ehrenamtlich die Badeaufsicht übernahm. 2019 riss die Gemeinde das Bad ab, der Gemeinderat stimmte für einen Neubau. In der Bürgerschaft bildeten sich zwei Initiativen - dagegen und dafür. Bei einem Bürgerentscheid im März 2020 stimmten in zwei Fragen jeweils über 60 Prozent für den Neubau. Im Jahr 2021 berichtete Scholtka bereits über gestiegene Kosten (damals: 9,2 Millionen); im Rat gab es seither weiterhin eine Mehrheit für den Bau, allerdings inzwischen bei vier bis fünf Gegenstimmen. (kev)

Zum Engagement bei der Badeaufsicht hatten sich zum Bürgerentscheid Ehrenamtliche vertraglich verpflichtet. Die Wartezeit aufs Bad hat dem offenbar keinen Abbruch getan. Melanie Gräbel, Vorsitzende des Fördervereins Hallenbad, kann derzeit sogar auf etwa 40 Helfer zurückgreifen, sagt sie unserem Medienhaus auf Nachfrage. 24 bis 25 Personen erklärten sich zur Aufsicht bereit, 17 weitere als Helfer an deren Seite. Der ein oder andere müsse seinen Rettungsschein vielleicht noch auf den aktuellen Stand bringen, aber: "Wenn das Hallenbad offen ist, stehen wir parat", sagt Gräbel und fügt an: "Jetzt muss nur noch das Bad stehen."

Archivbild: Im Frühjahr 2019 wurde das alte Mömlinger Hallenbad abgerissen.

Für Siegfried Scholtka geht es beim Hallenbad auch darum, ein Wahlversprechen aus dem Jahr 2014 einzulösen. Das Hallenbad erachtet er als wesentlich, um Mömlingen als Wohnort zu entwickeln. Die Gemeinde übernehme damit zudem gesellschaftliche Verantwortung, indem sie dem Schulschwimmen eine Zukunft bietet. Denn offiziellen Zahlen zufolge können viele Kinder heute nicht mehr so gut oder gar nicht schwimmen. Letztlich passe das Hallenbad ins Tourismuskonzept. Mömlingen will Besucher mit Nähe zur Natur und Möglichkeiten zur Bewegung locken.

Franz-Josef Vogel von der BI gegen das Hallenbad macht sich abschließend für die Suche nach Alternativen stark: zum Beispiel den Bau eines Hallenbads in Zusammenarbeit mit finanzstarken Kommunen wie Niedernberg und Großwallstadt. Die eingesparten Kosten könnte Mömlingen wiederum in kostenlose Bustickets für die Besucher benachbarter Bäder ummünzen. Melanie Gräbel vom Förderverein lässt dagegen auch durchblicken, dass sie und ihre Mitstreiter sich als Gewinner des Bürgerentscheids wünschen, möglichst bald wieder Bahnen im Mömlinger Hallenbad zu ziehen.

Archivbild: DLRG und Förderverein kämpfen im Jahr 2015 Schulter an Schulter mit närrischen Mitteln um die Sanierung des derzeit stillgelegten Mömlinger Hallenbads.

Entscheidet sich der Rat in der kommenden Sitzung für die Vergabe des Rohbaus mit Kosten von 1,8 Millionen Euro, dürfte der Bau laut Bürgermeister Ende 2024 abgeschlossen sein.

Interessierte am Hallenbad lädt Melanie Gräbel zum Hallenbad-Frühstück ein. Das nächste ist an diesem Sonntag, 13. November, von 9 bis 12 Uhr im Bürgerhaus Alte Schule.

Alle Hintergründe zum Hallenbad und dem Bürgerentscheid gibt es in unserem Dossier: www.main-echo.de/dossiers/hallenbad-moemlingen/

Kevin Zahn