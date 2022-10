Lage an Grundschulen im Kreis Miltenberg gibt Anlass zur Sorge

IQB-Studie: Alle drei Jahre untersucht das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) die Leistungsstandards der Viertklässler in allen Bundesländern in Deutsch und Mathematik - 2021 zum dritten Mal - und seit Montag liegen die aktuellen Ergebnisse vor.

Fazit: Es ist durchgängig ein Kompetenzverlust festzustellen, der beim Lesen, beim Zuhören, in der Orthografie und in Mathematik in den letzten zehn Jahren zwischen sechs und elf Prozentpunkten lag. Verbessert hat sich - auf niedrigem Niveau - nur die Lage in Hamburg. Sachsen und Bayern liegen bei den Ergebnissen relativ deutlich vorne.

Beispiele: Den Mindeststandard beim Lesen erreichten in Berlin 27 Prozent nicht, in Bayern waren es "nur" 14 Prozent, in Mathematik blieben in Berlin 35 Prozent unter dieser Marge, die für weiterführende Schulen als unverzichtbar gilt, in Bayern 13 Prozent. Schulschließungen sind für diese Verschlechterung zu knapp einem Fünftel als Ursache ausgemacht worden.

Die Lehrerverbände: Im Unterfränkischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (ULLV) sind nach Angaben des Vorsitzenden Helmut Schmid rund 70 Prozent der Lehrkräfte organisiert.

Seine zentrale Kritik: "Eklatanter Personalmangel". Schmid: "Wir schätzen, dass in den rund 350 unterfränkischen Grund- und Mittelschulen etwa 700 Vollzeit-Lehrkräfte fehlen." Er beklagt, dass an manchen Schulen jede fünfte Lehrkraft "nicht vollständig oder gar nicht als Lehrer ausgebildet ist."

Einige Forderungen: "gleiche Wertschätzung für alle Lehrämter" und bessere Eingangsbesoldung an Grund- und Mittelschulen, auch Senkung der Unterrichtspflichtzeit.

In der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind an bayerischen Grundschulen relativ wenige Lehrkräfte organisiert, Prozentzahlen will man nicht nennen. Einige konkrete Kritikpunkte von Monika Hartl, GEW-Vorsitzende Unterfranken: "Ich habe in ganz Unterfranken noch keine Mittelschule gefunden, in der in der 5. und 6. Klasse Werken und Gestalten überhaupt stattfindet." "In allen Grundschulen müssen Kolleginnen und Kollegen weiterhin eine Überstunde pro Woche machen." Ob die jemals, wie versprochen, ausgeglichen werde, sei unsicher. Sie bemängelt, dass es keine Obergrenze für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf pro Klasse gibt und dass sich die Zuweisung von Lehrkräften nur pro Klasse und nicht am Bedarf der Schüler orientiert.

Seit Langem eine Kernforderung der GEW: Eine gemeinsame Phase für alle Lehrämter, danach eine Spezialisierungsphase und A13 als Einstiegsgehalt für alle Lehrämter. hlin