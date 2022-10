Lärmschutz: Öffnung des Schulsportplatzes geregelt

Sulzbacher Gemeinderat beschließt Nutzungszeiten des Herigoyen-Außengeländes auf Probe

Sulzbach 03.10.2022 - 13:41 Uhr 2 Min.

Das Außensportgeände der Herigoyen Schule stand am vergangenen Donnerstag auf der Tagesordnung des Gemeinderats Sulzbach.

Anwohner hatten sich unter anderem über den Lärm beschwert. Nun wurde ein Konzept zur Einzäunung und zu künftigen Nutzungszeiten erarbeitet.

Nutzungszeiten vorgeschlagen

Folgende Zeiten wurden vorgeschlagen. Ab 1. April bis 31. Oktober soll das Gelände an Unterrichtstagen von 16 bis 20 Uhr geöffnet sein. An Samstagen und in den Ferien von 10 bis 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ist die Nutzung untersagt. Im Zeitraum 1. November bis 31. März soll die Außensportanlage zu den Schulzeiten von 16 bis 18 Uhr geöffnet sein, samstags und in den Ferien von 10 bis 18 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist die Nutzung ebenfalls untersagt.

Ebenso sollte ein neues Angebot der Firma Draht Braun bezüglich der Einzäunung vorliegen. Doch aufgrund der derzeitigen Lage war dies nicht möglich. Die Metallfußballtore sollen ausgetauscht und mit Netzen versehen werden. Bei Daniel Schmitt (SPD) stieß das auf wenig Gegenliebe. Er merkte an, dass Netze vermutlich schnell beschädigt würden. Die Tore aus Metall hingegen seien robuster. Norbert Elbert (CSU) wies darauf hin, der Austausch der Tore sei den Anwohnern zugesagt worden, nun müsse man sich auch daran halten. Allerdings befinde man sich in einer Evaluierungsphase, was bedeute »nichts ist in Stein gemeißelt«.

Rainer Vorberg (CSU) bat darum, auch ein Alkoholverbotsschild aufzustellen. Das ist laut Bürgermeister Martin Stock sowieso in Planung. Es sollen Schilder aufgestellt werden, die nicht nur ein Alkoholverbot ausweisen, sondern auch untersagen, den Platz mit Fahrrädern zu befahren. Lukas Almritter (ZAG) regte an, denn Ballfangzaun Richtung Rainweg zu verlängern. Bürgermeister Stock sagte zu, sich die Sache noch einmal anzuschauen, wies aber auf derzeitige Lieferprobleme hin.

Mit einer Gegenstimme wurde dem Nutzungskonzept und die Änderung beziehungsweise Erweiterung der Zaunführung vom Gemeinderat zugestimmt. Das Konzept gilt zunächst für eine Probephase bis zum Ende des Schuljahres 2022/2023.

Miriam Weitz

Gemeinderat Sulzbach in Kürze Sulzbach. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag noch folgende Themen behandelt. Förderinitiative "Innen statt Außen": Mit zwei Gegenstimmen stimmte der Gemeinderat der zukünftigen Entwicklung von Bauflächen für Wohnen und Gewerbe in erster Linie daran auszurichten, dass Innenbereiche genauso Vorrang haben wie flächeneffiziente Bauweisen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, sich für eine Aufnahme in das Förderprogramm "Innen statt Außen" zu bewerben und den Selbstbindungsbeschluss an die Regierung von Unterfranken weiter zu geben. Nachtrag Kirchplatz: Beim dritten Nachtrag zum Gestattungs- und Nutzungsvertrag vom 18 August 1999 erfolgte der Beschluss einstimmig. Bebauungs- und Grünordnungsplan: Das Ergebnis der öffentlichen Auslegung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Zwischen Hauptstraße und Hinterer Dorfstraße - zweite Änderung und Erweiterung" liegt vor. Der Gemeinderat stimmte allen Beurteilungen bezüglich der Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange des Büro PlanerFM zu. Sodenthaler neu aufgestellt: Im Rahmen der Bürgerfragestunde stellte sich die neue Geschäftsleitung der Sodenthaler Mineralbrunnen vor und stand für Fragen zur Verfügung. Henning Rodekohr, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Vilsa-Brunnen, der gemeinsam mit Sodenthaler Betriebsleiter Florian Schmitt das Bürgerhaus besuchte, sieht die Zukunft des Sodener Unternehmens sehr positiv "Wir sind die ersten Schritte sehr gut miteinander gegangen." So wurde seinen Ausführung nach mittlerweile das Sortiment erweitert und die Marke Sodenthaler soll neu am Markt positioniert werden, vor allem im regionalen Bereich. mwz

