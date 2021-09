Anna Hornstein: Warum die Fotografin aus der Obernburger Fußgängerzone nach Eisenbach gezogen ist

»Ladengeschäft nie vorrangig«

Anna Hornstein (links) und Sophia Steffens vor dem neuen Fotostudio in der Brückenstraße 10 in Eisenbach. Foto: Heinz Linduschka

Seit 2015 waren Sie in der Römerstraße Obernburg mit ihrem Geschäft und Atelier präsent. Hat Sie und Ihr Geschäft die Pandemie hart getroffen?

Natürlich hat uns wie viele andere der Lockdown hart getroffen. Monatelang war unser Fotostudio geschlossen, niemand durfte kommen. Für mich war auch schwer zu verstehen, warum wir keine Passfotos machen konnten, während das beispielsweise in Drogerien und anderswo erlaubt war. Da war Fantasie gefragt. Wir haben eine Zeitlang angeboten, im Freien Passfotos zu schießen, was gut angenommen wurde.

Warum zogen Sie eigentlich 2013 vom Allgäu an den Untermain in die Römerstraße und welche Erwartungen hatten Sie da?

Für den Wechsel hatte ich ausschließlich private Gründe, denn im Allgäu fühlte ich mich sehr wohl, auch die Arbeit im Studio machte mir viel Freude. Ich bin nicht der Typ, der mit großen Erwartungen an eine neue Situation herangeht, mir ist Spontaneität - neben der notwendigen Planung - immer wichtig. Ich war ab 2013 auch mit der Lage im Obernburger Studio durchaus zufrieden - auch als angestellte Fotografin. Aber natürlich spielte ich schon bald mit dem Gedanken, mich irgendwann mit einem eigenen Fotostudio selbstständig zu machen - und das gelang dann. Für mich war die Chance ganz wichtig, jetzt kreative Ideen noch besser umsetzen zu können. Ein guter Entschluss war, dass ich Sophia Steffens 2016 als Auszubildende einstellte und mit ihr nach der Prüfung seit 2019 eine ausgezeichnete Mitarbeiterin gewonnen habe.

Aus welchen Gründen zogen Sie vor vier Wochen von der Römerstraße in Obernburg in die Brückenstraße in Eisenbach um?

Diese Frage wird mir oft gestellt, weil viele nicht verstehen, warum man aus einer Fußgängerzone wegzieht. Aber mir ging es nie vorrangig darum, ein Ladengeschäft zu haben, mir ging und geht es um die kreative Arbeit mit den Menschen, die fotografiert werden wollen. Bei uns steht die Arbeit nach Terminabsprache im Zentrum, weil wir so die Zeit haben, mit den Kunden gemeinsam an Bildern zu arbeiten, mit denen alle glücklich sind. Laufkundschaft ist mir natürlich lieb, aber da liegt nicht der Kern unseres Geschäfts.

Welche Erwartungen verbanden Sie mit dem Umzug und wie hat sich das in den bisherigen vier Wochen entwickelt?

Ich habe ja schon gesagt, dass für mich Spontaneität und Kreativität sehr wichtig sind und große Erwartungen nicht im Fokus stehen. Ich hatte die Hoffnung, neue Kunden zu gewinnen, neue Ideen umsetzen zu können. Dass unser neues Studio nun nicht mehr 21 Quadratmeter hat wie das in der Römerstraße, sondern 100 Quadratmeter aufweist, hat uns viele neue Möglichkeiten eröffnet. Für ein endgültiges Urteil sind die vier Wochen viel zu kurz, aber ich kann jetzt schon sagen, dass unser Studio in der Brückenstraße gut angenommen wird. Auch die Reaktionen im Ort und in unserer Nachbarschaft sind sehr positiv, und wir haben tatsächlich schon etliche neue Kunden gewonnen. Auch ganz wichtig: Wir haben den Eindruck, dass unsere alten Kunden uns die Treue halten. Sophia und ich sind jedenfalls bisher rundum zufrieden und haben die Entscheidung zum Umzug bisher noch keinen Tag bereut.

Zur Person: Die Fotografinnen Anna Hornstein ist 1984 in Ulm geboren und wurde im Meisterbetrieb Foto Thanner im Allgäu zur Fotografin ausgebildet. Dort arbeitete sie sieben Jahre, bis sie 2013 nach Obernburg zog. Bis 2015 arbeitete sie dort im Fotostudio in der Römerstraße 45 als angestellte Fotografin, übernahm dann das Studio. Im Juli 2021 verlegte sie ihr Fotostudio nach Eisenbach in die Brückenstraße 10. Sophia Steffens begann nach dem mittleren Schulabschluss an der Main-Limes-Realschule Obernburg 2016 ihre Ausbildung zur Fotografin bei Anna Hornstein und schloss sie 2019 ab. (hlin)