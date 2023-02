Frenetischer Applaus und Raketen in Großheubach

Hebboch Helau

Die mittlere Garde schwingt gekonnt das Tanzbein Bei den Mini Böhnchen wirbeln gleich 14 süße Maulwürfe über die Bühne Antonia Poser war schon bei Franken lacht zu sehen und bringt auch die Großheubacher Büchsen mit ihren Reimen zum lachen

Doch so ganz ohne Männer geht es dann doch nicht und nicht nur das arbeitende Volk ist männlich, auch die Kulissenschieber dürfen mit einer Nummer auf die Bühne und bringen mit ihren ekstatischen Bewegungen die Frauen zum Kreischen.

Fernsehberühmtheiten dabei

Doch bis es soweit war, kamen erst einmal andere Nummern dran und sogar Fernsehberühmtheiten standen auf der Bühne. Da kam Antonia Poser, die schon bei »Franken lacht« die Reihen zum Grölen brachte und auch die Mittlere Garde konnte mit ihrem Tanz schon im Voraus im Fernsehen bewundert werden. Aber nicht nur Fernsehberühmtheiten sorgten für die gute Stimmung. Die Mini-Böhnchen wirbelten als kleine Maulwürfe über die Bühne, nachdem zwei kleine Gärtnerinnen sie aus dem Erdreich befreit hatten.

Evi Laas ist in ihrer Büttenrede fast ein bisschen stolz, dass ihre Kinder es in die Zeitung geschafft haben. Zwar anonym, als Randnotiz im Polizeibericht bei den Coronaverstößen, aber immerhin. Lachend sucht sie nach den anderen Müttern, denn ihr Nachwuchs war natürlich nicht allein. Sie macht einen Rundumschlag, vergleicht die Kindergeburtstage ihrer Zeit mit den Großveranstaltungen von heute, lässt Urlaubsfahrten Revue passieren und macht sich über den Kaffee to go lustig.

»Warum draußen mit einem Kaffee rumlaufen, wenn ich drinnen im Sitzen auch ein Bier trinken kann,« lässt sie das Publikum wissen, das den immer wieder auftretenden Zwischensatz: »Spitzt die Ohren, hört zu ihr Leut, früher war es besser als wie heut!«, schon nach dem dritten Mal fast fehlerfrei mitsprechen kann. Doch nicht nur Laas sorgte für Schnappatmung und Lachkrämpfe.

Im Cafe König zoffen sich Conny Zink und Steffi Stich als ältere Damen um die unterschiedlichen Lebensweisen, Gabi Timme und Vici Moon lassen erst als polnische Putzfrauen die sprachlosen Reihen wissen, dass man bei Hämorrhoiden nach Ägypten muss, weil es da die besten Archäologen gibt und dann besingen sie als überhaupt nicht trauernde Witwen die Last der erneuten Partnersuche.

Der unbestrittene Höhepunkt in der zweiten Hälfte waren gleich fünf Frauen (Jessy Schöner, Gabi Timme, Bianca Gutmann-Yakar, Steffi Stick und Conni Zing), die anschaulich die Unterschiede zwischen Frau und Mann beim Duschen darstellten. Optisch mit Brusthaaren, Schnauzer und Penissen ausgestattet, standen sie als nackte Mannsbilder auf der Bühne, die unter der Dusche nicht nur pinkeln, sondern auch ganz ohne Shampoo auskommen. Frenetischer Applaus, Pfiffe und die Rufe nach einer Zugabe machten eine weitere Rakete des Abends unabdingbar.

Überhaupt war es ein Abend der Superlative. Eine Rakete jagte die andere, Zugaben wurden immer wieder laut eingefordert und es hielt die Reihen kaum auf ihren Stühlen. Auch die Tanzgruppe aus Breitendiel wurde mit Applaus überhäuft.

Sylvia Horlebein