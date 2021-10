Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

La Brass Banda begeistert in Eisenbach

Volksmusik gemischt mit Ska, Reggae, Elektro, Rap und Hardcore

Die Bühnenshow der Band aus dem Chiemgau am Samstagmorgen zum Frühschoppen in Eisenbach war wie ein zweistündiges Feuerwerk. Die Hauptzutat: moderne Volksmusik gemischt mit Ska, Reggae, Elektro, Rap, Hardcore sowie Gesang im bayerischen Dialekt.

Garniert wurde der Auftritt mit mitreißenden Ansagen, Tanzeinlagen, perfekter Beherrschung der Instrumente und absoluter Spielfreude.

Kultband-Auftritt als Preis

Eigentlich füllen La Brass Banda große Hallen wie die Münchner Olympiahalle, spielen bei Festivals wie dem Hurricane und touren durch die ganze Welt. Ihren Auftritt am bayerischen Untermain hat die Region Klaus Groß zu verdanken. 2020 hat der Gastronom mit seinen Veranstaltungen im Niedernberger Lokal »Zur Gemütlichkeit« den ersten Platz des bayerischen Wettbewerbs »Volksfest Doham«, ein Alternativprogramm für das entfallene Oktoberfest, gewonnen. Der Preis vom bayerischen Ministerium für Touristik: ein Auftritt der bayerischen Kultband rund um Bandchef Stefan Dettl.

Auf dem Außengelände der Sport- und Kulturhalle ist daraus am Samstag gleich ein ganzer Open-Air-Tag geworden - stilecht mit Weißwurst, Bier und 500 Zuschauern. »Geil«, »bombastisch«, »mega« - die Superlative hallten vielstimmig aus dem Publikum. Die Zuschauer waren bunt gemischt: Alle Altersgruppen waren vertreten, einige waren in zünftiger Tracht erschienen, viele Blasmusikexperten der örtlichen Musikvereine hatten sich auf den Bierbänken versammelt und staunten anerkennend über die Fertigkeiten der Musiker auf der Bühne: »Die wissen, was sie machen«.

Bereits beim ersten Lied hielt es kaum jemand auf den Bänken. Stefan Dettl fackelte nicht lange: »Jeder dreht sich zur Seite, geht acht Schritte nach vorne, acht Schritte nach hinten«, moderierte er und fügte gleich dazu: »Da schaut's blöd aus auf der Bierbank.« Die Masse vor der Bühne schaffte es aber auch auf engstem Raum, sich im Takt zu bewegen.

Dass der bayerische Dialekt teilweise schwer zu verstehen war, störte nicht. Textpassagen wie »Heut is a scheena Dog, weil I oisam a so gern mog«, sang die siebenköpfige Combo instrumentiert mit Tuba, Trompete, Bass, Gitarre, Schlagzeug, Posaune. Für die zahlreichen Mitsingpassagen griffen sie auf dadaistische Texte wie »Da da da da da« zurück, die die Zuhörer auf dem Eisenbacher Platz in einen großen tanzenden Chor verwandelten.

»Es läuft alles super« freute sich auch Klaus Groß. Reibungsloses Catering, unterstützt von den Vereinen Tuspo Obernburg, Musikcorps Niedernberg und Olympia Eisenbach, die im Gegenzug 80 Prozent der Einnahmen aus dem Kartenverkauf bekamen, beste Stimmung bei perfektem Wetter.

Regionale Bands

Den Open Air Tag rundeten die Auftritte der regionalen Bands »Die acht Franken« und »Gegenlicht« ab. Thorsten Bott von der Band »Gegenlicht« freute sich auch zu später Stunde noch über die »klasse Stimmung« im Publikum. Stefan Dettl brachte es bei seiner Abschlussmoderation auf den Punkt: »Wichtig ist, dass wir uns alle gegenseitig helfen.« So kann dann auch ein perfektes Open Air über die Bühne gehen.

LISA RÜD

Stimmen zum Konzert Kerstin Wagner (48) aus Niedernberg: "Ich finde das Konzert mega gut und die Band "LaBrassBanda" macht eine super Show. Es macht richtig Spaß! Es ist schön, dass es wieder richtige Konzerte gibt." Meike Kurz (42) aus Obernburg: "Es ist super! Die Stimmung hier ist bombastisch, die Band spielt super Musik und es macht einfach richtig Spaß heute hier zu sein." Cordula und Ralf Tater (57&59) aus Dörrmorsbach: "Wir sind absolute Fans von LaBrassBanda und haben sie das letzte Mal 2017 im Colos-Saal in Aschaffenburg gesehen. Näher wie heute kommen sie sicher so schnell nicht mehr, deshalb sind wir natürlich gekommen. Die Musik ist richtig gut, einfach eine andere Blasmusik, die auch für junge Leute interessant ist." Petra Groß (53) aus Niedernberg, Mitorganisatorin des Open Airs: "Wir haben heute super Glück mit dem Wetter. Wir freuen uns, dass die Leute gute Laune mitbringen und hoffentlich über die ganze Veranstaltung hinweg behalten. Endlich darf so eine Veranstaltung wieder stattfinden!"