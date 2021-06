Kuriose Nistplätze: Wanderfalken brüten am ICO-Kamin

Zwei Vogelexperten berichten

Miltenberg 18.06.2021 - 10:29 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wanderfalken-Nachwuchs am großen Schornstein auf dem Gelände des Industrie Centers Obernburg. Die Jungtiere haben eine herrliche Aussicht auf Erlenbach und den Spessart. Das Bild stammt aus den vergangenen Jahren. Vogelfreund Wolfgang Neuberger transportiert einen Wanderfalken-Brutkasten bei Miltenberg. Ein Turmfalke brütet am Kleinwallstädter Schleusensteg.

Er steht am Rand eines Felds und hat sein Fernglas auf den Turm gerichtet. Die Futterübergabe dauert nur ein paar Sekunden. Es war eine Maus, da ist sich Staab ziemlich sicher. »Das Nesthäkchen bettelt, es sagt: Papa, komm und hilf mir, ich hab Hunger«, erklärt er die gerade beobachtete Szene.

Der 56-jährige Kleinwallstädter kennt sich mit den Vögeln gut aus, er ist Leiter der Regionalgeschäftsstelle Untermain des LBV sowie Leiter der Umweltstation Naturerlebnisgarten in Kleinostheim (Kreis Aschaffenburg). Begleitet wird Staab an diesem Tag von seiner kleinen Hündin Ronja, die sich die Sonne auf den Pelz scheinen lässt, während ihr Herrchen Beobachtungen macht. Staab nimmt die Feuerwehr-Falken als Anlass, um über kuriose Brutplätze in der Region zu sprechen.

Beste Aussicht

Der Experte weiß, dass am rund 180 Meter hohen Schornstein des Industrie Centers Obernburg (ICO) Wanderfalken wohnen. Es sind die Tiere mit der wohl besten Aussicht im ganzen Kreis. Wolfgang Neuberger ist ebenfalls ein Vogelfreund. Der Miltenberger arbeitet im ICO und beobachtet die Tiere schon seit über 20 Jahren.

In diesem Jahr haben die Falken zwei Jungen aufgezogen, die aber mittlerweile schon flügge sind, berichtet der ehrenamtliche Naturschutzwächter beim Landratsamt Miltenberg. Er hat die Vögel mit einem Fernglas von unten bei ihren Flugübungen beobachtet. Weiter unten am Turm hätten auch noch Turmfalken einen Horst. Der Hobby-Ornithologe berichtet außerdem, dass Wanderfalken auf dem Funkturm im Miltenberger Stadtteil Wenschdorf brüten.

Ebenfalls ungewöhnlich wohnte ein Turmfalke, der am Kleinwallstädter Schleusensteg ein Nest bezogen hat, direkt in einer Hebeeinrichtung. »Vom Schleusensteg aus konnte man wunderbar den Falken beim Eierausbrüten und Vögel aufziehen beobachten«, erinnert sich Thomas Staab. »Fußgänger und Publikumsverkehr haben ihm nichts ausgemacht.« Dieses Jahr sei das Nest jedoch verwaist.

Ungünstiger Platz

Einen ungünstigen Brutplatz haben sich dagegen Störche im Nachbarlandkreis ausgesucht, wie Staab erklärt. In Kleinostheim (Kreis Aschaffenburg) brüteten Weißstörche auf einer Starkstromleitung, seien dann aber abgezogen, nachdem ihre Jungen einen Stromschlag bekommen hatten. Erfreulich dagegen sei es, dass seit Kurzem wieder ein Weißstorch im Landkreis brütet. Es ist der erste seit 1948. Wo genau das Nest ist, will Staab nicht verraten, um die Tiere zu schützen. Er grenzt es lediglich auf den »nördlichen Landkreis« ein.

Staab nennt auch einen ungewöhnlichen Brutplatz des Verwandten des Weißstorches: So habe in der Vergangenheit ein Schwarzstorch auf dem Dach eines Hochsitzes im Spessart sein Domizil bezogen. Ebenso überraschend sei ein Uhu in Leidersbach gewesen, der auf dem Boden bei einer hervorhängenden Wurzel gebrütet habe.

Schon ausgeflogen

Plötzlich hört Staab vom Kleinwallstädter Feuerwehrturm aus einen zweiten Vogelruf. Er blickt in sein Fernglas, das 60-fache Vergrößerung bietet. Es sind sogar zwei Jungvögel im Nest, wird ihm jetzt klar. Deren Geschwister sind schon ausgeflogen. Das weiß der Vogelexperte, weil er die Feuerwehr-Falken auch von seinem Wohnzimmer aus gut beobachten kann.

Der etwa 60 Zentimeter lange und 40 Zentimeter breite Nistkasten ist nach Staabs Meinung ideal angebracht: In direkter Umgebung befindet sich ein großes Feld mit guten Jagdmöglichkeiten. Außerdem ist das Nest so weit oben, dass kein Fressfeind hinkommt, wie etwa Füchse, Marder, Dachse oder Waschbären. »Der Kasten ist nach Osten exponiert, also weg von der Wetterseite«, erläutert Staab. Wohl auch deswegen ist der Nistplatz schon in Benutzung, seitdem das Feuerwehrhaus 2006 gebaut wurde. Seither bietet das Nest beste Observationsmöglichkeiten.

Vögel nicht stören

Wer jetzt selbst Lust bekommen hat, einmal Vögel zu beobachten, den mahnt der Vogelfreund zu einem respektvollen Umgang mit der Natur. Besonders in der Brutzeit, also zwischen März und September, stünden die Tiere häufig unter hohem Stress. Gerade dann sollte man die Vögel nicht stören und zum Beispiel nicht an gesperrten Felswänden klettern. »Wenn irgendwo ein Vogel mit Warnlauten herumfliegt, ist sehr wahrscheinlich ein Nest in der Nähe«, erläutert der Experte. »Dann sollte man weggehen, um dem Altvogel die Fütterung zu ermöglichen.«

Naturschutzwächter Neuberger weist zudem auf Naturwanderungen hin, die der LBV anbietet. Ansonsten gibt er als Tipp mit auf den Weg: »Mit offenen Augen draußen herumlaufen oder sich einfach mal irgendwo hinsetzen und zuhören, was passiert. Da kriegt man schon sehr viel mit.«

Naturwanderungen und Veranstaltungen des LBV: https://aschaffenburg-miltenberg.lbv.de/news-termine-medien/unsere-lbv-veranstaltungen/

Julie Hofmann

Stichwort: Turmfalke Der Turmfalke wird laut Informationen von Thomas Staab vom LBV wegen seinem typischen Flugbild bei der Jagd auch Rüttelfalke genannt. Im Jahr 2007 war er Vogel des Jahres. Der Ruf des Turmfalken kann wie folgt beschrieben werden: »Kikikik«. Die Vögel leben in Einehe. Sie brüten in der Regel von Mitte April bis Mitte Mai (Brutzeit: etwa 30 Tage) und legen vier bis sieben Eier. Turmfalken nisten überwiegend in Mauernischen von Türmen - daher der Name - oder in Elster- und Krähennestern. Sie ernähren sich von Wühlmäusen, Käfern, großen Insekten, Eidechsen, Regenwürmern sowie von kleineren Vögeln. ()