Kunterbuntes Angebot für junge Künstler im Kreis Miltenberg

Kunstnetz bietet Workshops im Frühjahr für Kinder und Jugendliche

"Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt"

Einen »Einstieg in die Aquarellwelt« erhalten Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren beim Workshop ab Dienstag, 8. März, bei Margarete Sondel. Gemalt werden Motive wie Landschaften mit Häusern und Bäumen, Tiere oder frei nach eigener Fantasie. Dabei erlernen die Teilnehmer, Proportionen und Bewegung auf Papier festzuhalten und was es beim Umgang mit Aquarellfarben zu beachten gibt. Der Workshop umfasst vier Nachmittage am 8., 18., 22. und 29. März, jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr im Werkraum der Grundschule Niedernberg. Anmeldeschluss ist der 1. März.

Die »Offene Werkstatt« von Sandra Wörner lädt Kinder ab acht Jahren am Freitag, 11. März, von 15.30 bis 17 Uhr nach Eichelsbach. Hier werden die Teilnehmer individuell in ihrer gewählten Arbeit unterstützt. Neben Grundlagen im Zeichnen mit Stift und Pinselkönnen sie Kenntnisse im Porträtzeichnens und im Linolschnitts mit Stempeln erlangen- hier können die Kinder ihre freie Wahl treffen. Anmeldung bis 4. März möglich.

Einen eigenen Kraftbaum können Kinder im Alter ab sechs Jahren bei Jessica Hösch im zweiteiligen Workshop an den Freitagen, 1. und 8. April, von 14 bis 16.30 Uhr gestalten. Im ersten Teil legen die Teilnehmer in der Natur die Skizze eines Baumes an, die im zweiten Teil mit Farbe, Spachtelmasse und weiteren Materialien auf Leinwand ausgearbeitet wird. Anmeldeschluss ist der 30. März.

»Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt« - Unter diesem Motto können Fünf- bis Achtjährige mit hochwertigem Material fantasievoll fröhliche Kunstwerke gestalten und dabei verschiedene Maltechniken, Malwerkzeuge und Farben entdecken. Der Workshop bei Christiane Leuner findet am Samstag, 2. April, von 10 bis 13 Uhr im Jugendzentrum in Erlenbach statt. Anmeldung bis 28. März.

Ebenfalls am 2. April findet »?eine künstlerische Reise in den Urwald« mit Christiane Leuner statt. Faszinierende Farben und Formen, Pflanzen und Tiere werden mit verschiedenen Techniken und Malwerkzeugen erschaffen. Der Workshop im Jugendzentrum Erlenbach von 14 bis 17 Uhr richtet sich an Sieben- bis Zwölfjährige. Anmeldeschluss: 28. März.

Anmeldung zu allen Kunstnetz-Workshops erfolgt schriftlich beim Kulturreferat des Landratsamts Miltenberg, Brückenstraße 2. Anmeldeformular sind zu finden im Internet unter https://www.kunstnetz-mil.de wo auch ausführliche Informationen zum Kursangebot bereitstehen. Auskünfte erteilt auch das Kulturreferat am Landratsamt, Tel. 09371 501-506, E-Mail: kultur@lra-mil.de.

