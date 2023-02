Kunstraum in Churfranken bietet Vielfalt zum Zehnjährigen

Vorsitzende berichten über Pandemie, frische Ideen und Vorhaben für 2023

Klingenberg a.Main 17.02.2023 - 10:16 Uhr 3 Min.

Nach einem spannenden Jahr 2022 - unter anderem in Bild und Text in zwei Büchern festgehalten - blicken die beiden Vorsitzenden vom Kunstraum in Churfranken, Sarah Bauer und Hans-Dieter Mocka, hier im Klingenberger Atelier "Im Rathaus 1561", mit Vorfreude auf's Jahr 2023: Der Kunstraum feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen, dazu sind viele Besonderheiten und Überraschungen geplant.

Mocka (66) kommt aus Großheubach und ist seit dem Gründungsjahr 2013 Mitglied es Vereins. Bauer (27) lebt in Kleinheubach, ist seit 2015 Mitglied; zur Zweiten Vorsitzenden wurde sie im letzten November gewählt - als Mocka in seinem Amt bestätigt wurde. Die beiden an der Spitze des Kunstraumes sind selbst aktiv Kunstschaffende; Bauer malt und zeichnet, Mocka malt und entwirft unter anderem Skulpturen.

Mitglieder sind geblieben

Corona habe so einigen Terminen einen Strich durch die Rechnung gemacht, erinnern sich die Vorsitzenden. Nachdem 2020 - wo immerhin Galerien bestückt wurden, um zumindest mittels Schaufenster zu zeigen: »Wir sind noch da« - viele Ausfälle zu verzeichnen gewesen seien, sei es dann 2021 unter Auflagen vor allem im Sommer wieder möglich gewesen, die Ausstellungen mit Vernissage vorzustellen (siehe »Hintergrund«). Finanzielle Verluste, vor allem Werbekosten zu Events, die nicht stattfinden konnten, gab es in der Hochphase der Corona-Einschränkungen. Trotz allem: Wie Mocka mitteilt, habe die Pandemie-Situation dem Verein keine Mitglieder gekostet. Derzeit rund 50 an der Zahl sei diese auch über die schwierige Zeit relativ konstant geblieben.

Die Ausstellungen des Kunstraums zeigen Kunst auch, aber nicht nur von Mitgliedern. Neben Bewährtem wie die Nacht der Ateliers und ein Kunst-Sommercamp in Kooperation mit Wika verfolgt der Kunstraum heuer einige neue Ansätze: »Wir möchten unser Ausstellungsangebot zukünftig neu orientieren, so dass sich auch jüngere Menschen dafür begeistern können. Fortschritt und Zukunft kommen nur durch Erneuerung«, teilt Mocka mit. Das solle als Leitbild für 2023 gelten. Es sei gut, wenn der Kunstraum sowohl für die jungen, als auch für die älteren Menschen Angebote bereithalten könne, und dies wiederum gleichermaßen für Freunde der abstrakten sowie der realistischen Kunst. Ein Künstler wiederum müsse sich selbst Fragen stellen unter anderem: Was will ich? Was ist mein Ziel? Will ich mein Ding machen?

Ausstellung: Neu aufgereollt

Die erste Vernissage in diesem Jahr - eine Werkschau von Bauer und Meltem Fakkusoglu mit dem Titel »Why so serious?« - werde anders sein als die vorherigen. »Sie geht ab von den strengen Vorgaben und Richtlinien, wie eine Kunstausstellung und ihre Vernissage auszusehen hat«, verrät Mocka. Das Thema »Was ist Kunst?« soll neu aufgerollt werden. »Am Ende löst sich der Begriff auf und verläuft wie Wasser auf einer Fläche.«

Auch das weitere Programm 2023 weist Besonderheiten auf. Neben Künstlern aus der Region und Kunstraum-Mitgliedern gibt es mit Reneta Isin aus Darmstadt und Delila Berger aus Dresden auch Ausstellungen von Künstlern, die aus weiterer Entfernung kommen. Der Venezianische Karneval, der heuer in Klingenberg angesagt war, wird ebenfalls vom Kunstraum in Churfranken aufgegriffen: Im Herbst soll es dazu eine Kostüm-Ausstellung in der Galerie Kunstraum geben. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Thema bietet bereits jetzt ein Schaufenster des Ateliers »Im Künstlerhaus« in Klingenberg.

Geburtstagsfeier im November

Wie Bauer verrät, soll die jährliche Mitgliederausstellung im November auch die zum runden Geburtstag und etwas ganz besonderes sein: Sie stehe unter dem Motto »Mein liebstes Bild«, soll aber aufgrund des freudigen Anlasses noch mehr bieten - nämlich einen dokumentierten Rundumblick »Zehn Jahre Kunstraum«. Auch ehemalige Mitglieder sollen mit dabei sein.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Kunstraum in Churfranken Der Verein Kunstraum in Churfranken wurde 2013 in Miltenberg gegründet. Der Sitz wurde 2015 nach Klingenberg verlagert. Der Kunstraum in Churfranken versteht sich als Vermittler von Kunst zwischen Öffentlichkeit und Künstlern. Zweck des Vereins sei die Förderung, Verbreitung und Vernetzung des Kulturlebens mit den Schwerpunkten Bildende und Darstellende Kunst, Literatur und Musik. Die derzeitige Vorstandschaft besteht aus Hans-Dieter Mocka (erster Vorsitzender), Sarah Bauer (zweite Vorsitzende), Petra Strätz (Schatzmeisterin) und Meltem Fakkusoglu (Schriftführerin). Unter dem Motto "Eine Stadt wird zum Atelier" werden mehrere Gebäude in Klingenbergs Altstadt vom Verein genutzt. Die Idee dahinter ist, Leerstände in Stadt- und Ortskernen mit Kunst füllen. Die Stadt Klingenberg unterstützt den Verein, beispielsweise mit der Übernahme der Mietkosten. Für einen Atelierplatz wird von den Künstlern lediglich eine kleine monatliche Nebenkostenpauschale verlangt. Derzeit gibt es das Atelier "Im Künstlerhaus" in der Hauptstraße 31 und das Atelier "Im Rathaus 1561" in der Hauptstraße 26a. Sind diese Räumlichkeiten meist gleichzeitig Ausstellungs- und Arbeitsstätte, gibt es in der Altstadt auch ausschließlich als Galerien genutzte Gebäude: das große Löw Haus/Haus der Kunst in der Hauptstraße 29 oder die Galerie Kunstraum in der Lindenstraße 6. Die jährliche Mitgliederausstellung, bei der um die 30 Personen Werken präsentieren, findet zum Ende eines Jahres im Löw Haus statt. Während Ateliers und Löw Haus Öffnungszeiten in der Regel samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr haben, bestimmendie in der Galerie Kunstraum ausstellenden Künstler die Termin zu ihren Ausstellungen selbst. Die "offenen Ateliers" bieten den Besuchern die Möglichkeit, die Künstler und Hobbykünstler an den Wochenenden in ihren Ateliers zu besuchen und ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.