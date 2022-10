Kunstkalender mit himmlischen Odenwald-Aussichten

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 27.10.2022 - 12:51 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bekannte und weniger bekannte Motive des Odenwalds in Langzeitbelichtung aufgenommen, schmücken den Wandkalender von Jürgen Kiffe.

Künstlerisch: Von »Himmlischen Aussichten« im Odenwald kann der Grafikdesigner Jürgen Kiffe (Brensbach) gar nicht genug bekommen. Nach seinem Debüt im Vorjahr hat er wieder in Eigenregie einen Kunstkalender produziert, bei der es neben der Motivwahl auf einiges mehr ankommt, um in stundenlanger Langzeitbelichtung den Sternenhimmel in Bewegung setzen zu können. Zur Astrofotografie gehört die »perfekte Wetterchoreografie«, wie der Fachmann den ungetrübten Blick gen Himmel bezeichnet. Am Beispiel des Titelblatts, das den Marbachstausee bei untergehender Sonne zeigt, hat Kiffe neun Stunden auf der Dammkrone ausgeharrt, um 770 Einzelbilder aufzunehmen. Den dafür passenden Moment gibt es nur zwei Mal im Jahr, erklärt der Fachmann, wenn die Sonne direkt in der Talverschneidung des Horizonts verschwindet.

In Szene gesetzt hat er für seinen zweiten Kunstkalender auch den Marktplatz von Heppenheim und das Panorama, das sich dem Betrachter bietet, der den Blick von der Altstadt von Miltenberg über den Main hinweg schweifen lässt. In Darmstadt dreht sich mit rasender Geschwindigkeit das Riesenrad auf dem Heinerfest und am Reinheimer Teich begleiten die untergehende Sonne und der wandernde Mond die Stille, die für das nächtliche Schauspiel Pate gestanden hat. In Szene gesetzt hat er auch den neuen Ireneturm auf der Tromm, den Teltschikturm von Wilhelmsfeld und den steinernen Rundturm auf dem Katzenbuckel, dem höchsten Berg des Odenwalds. Der Wandkalender hat die Abmessungen 60 mal 42 Zentimeter und ist mit einer Spiralbindung versehen. Den Monatsblättern hat Kiffe in kräftigem 400 Grammpapier eine weitere Seite hinzugefügt, die sich zum Heraustrennen der Motive in Postkartengröße eignet. Erhältlich ist der Kalender über den regionalen Buchhandel sowie über Kiffes Homepage.

Zügig: Mit einer Verzögerung von etwa einem halben Jahr kommen mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember, die versprochenen zusätzlichen Zugverbindungen auf der Odenwaldbahn. Publik gemacht hat dies die Odenwaldbahn-Initiative und verweist dabei auf die elektronischen Fahrplanauskünfte https://www.bahn.de. Neu ist, dass die Züge täglich von Erbach über Darmstadt-Nord nach Frankfurt zwischen 9 und 20 Uhr stündlich fahren. Ebenso wird es täglich von Babenhausen über Hanau nach Frankfurt stündliche Regionalexpress-Züge (RE) geben. Beides treffe auch für die Gegenrichtungen zu. Mit den zusätzlichen Zügen gibt es auch in den Frühstunden bessere Verbindungen.

Von Montag bis Freitag fährt die erste Regionalbahn (RB) ab Wiebelsbach um 4.34 nach Hanau, samstags die erste RB ab Darmstadt um 6.36 nach Wiebelsbach und am Sonntag um 7.36 Uhr. Samstag in der Frühe kommt eine neue, in Wiebelsbach beginnende RB um 6.18 Uhr im Darmstädter Hauptbahnhof an; am Sonntag um 7.18 Uhr. Von Montag bis Freitag dagegen wird es keine zusätzlichen Fahrten von beziehungsweise nach Darmstadt geben. Mit den stündlichen Zügen über Darmstadt-Nord werden auch Eberbach und die Oberzenter Stationen Kailbach, Schöllenbach und Hetzbach im Zweistundentakt umsteigefreie Züge von und nach Frankfurt erhalten. Als Voraussetzung dafür sei aber zunächst die Wiederherstellung des Kreuzungsbahnhofs Hetzbach dringend erforderlich, heißt es in der Meldung.

Sperrig: Die Montage der zehnten Windkraftanlage im Windpark Hainhaus steht unmittelbar bevor. Wie berichtet, hat das Darmstädter Regierungspräsidium darüber hinaus zwei weitere genehmigt. Zur Anlieferung der Bauteile kommt es zwischen Sonntag, 30. Oktober, und Montag, 14. November, zu einer zeitweisen Streckensperrung auf den Bundesstraßen 45 und 47. Die Kreisverwaltung hat angekündigt, dass mehrere Schwertransporte in den Nachtstunden zwischen 22 und 5 Uhr aus Richtung Darmstadt-Dieburg (B 45) über Höchst bis Michelstadt unterwegs sein werden, um danach über die B 47 bis nach Eulbach und zum Windpark zu fahren. Wie es heißt, muss aufgrund der Transportmaße von bis zu 18 Metern der Gegenverkehr teilweise ausgeschlossen werden. Hierfür wird die Fahrtstrecke jeweils abschnittsweise vollgesperrt, bis die Transporte am Zielort ankommen. pgi

Manfred Giebenhain