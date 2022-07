Kunst vom Untermain begeistert mit »Bewegungen und Durchbrüchen«

Ausstellung: Werke von Karin Laumeister, Matthias Kraus und Alois Straub locken Besucher aus Nah und Fern ins Spitäle

Wörth a.Main 18.07.2022 - 11:19 Uhr 2 Min.

Blick von der Empore in den Ausstellungsraum mit dem dominierenden "Glücksläufer" und den Bildern und Keramikskulpturen. Sie repräsentieren den Untermain als Kunstregion im Würzburger "Spitäle" (von links): Matthias Kraus, Karin Laumeister und Alois Straub.

Eindrucksvoll ist schon ein Blick ins ausgelegte Besucherbuch: Da haben sich in den vergangenen Wochen begeisterte Kunstfreunde nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem polnischen Oppeln, aus der Türkei, aus Frankreich und aus Litauen verewigt und sich mal in ihrer Landessprache, mal in Deutsch für die »anregende«, für die »hochmotivierende« und »energiegeladene« Präsentation bedankt.

Diejenigen, die von den Ausstellungen im Spitäle seit der Umwidmung der Spitalkirche zum Ausstellungsraum der VKU (Vereinigung Kunstschaffender Unterfrankens) Ende der 1960er- und vor allem nach dem Umbau und der gründlichen Sanierung Anfang der 1980er-Jahre begeistert waren und sind, bekommen diesmal beim Gang durch das klassizistische Portal einen ganz anderen Raumeindruck.

Riesiger Glücksläufer

Zentral, aber nie zu dominant zieht der rote, riesige »Glücksläufer« alle Blicke auf sich, ein Gemeinschaftswerk des Zeichners, Malers und Installationskünstlers Matthias Kraus, der das Krauskunsthaus in Hasselroth betreibt und schon lange in internationalen Ausstellungen viel Aufmerksamkeit geweckt hat, mit dem Kunstschmied Alois Straub. Kraus ist mit seiner Kunstklusiv-Installation »Familiale« im Rahmenprogramm der aktuellen Documenta vertreten und bricht dort eine Lanze dafür, dass auch Blinden und Sehbehinderten der Zugang zur Kunst möglich wird. Noch konnte er sich in Kassel nicht gründlich umsehen, weil er unter anderem im Spitäle gefragt war.

»Fluchtläufer« ist ein anderer Name für die große und trotzdem verblüffend leichte, ja luftige lasergeschnittene Stahlskulptur, ein mächtiges Statement für Freiheit und Humanität in Zeiten weltweiter Verfolgung und bei täglich wachsenden Flüchtlingszahlen. Seit fast vier Jahren arbeitet er zusammen mit Alois Straub aus Wörth an diesem Werk und er weiß genau, was er dem kreativen und handwerklich perfekten Straub zu verdanken hat: »Ich knie nieder vor der Kunst meines Freundes Ali Straub, der mit Blut, Schweiß und Beharrlichkeit diesem Glücksläufer Leben eingehaucht hat.« Kraus' expressive Bilder aus einem Materialmix bilden mit der Skulptur ein stimmiges Gesamtkunstwerk, das so manche Kunstfreunde zuletzt mehrfach ins Spitäle gelockt hat.

Stelen können sich behaupten

Eingeladen hat zu dieser Gemeinschaftsausstellung Karin Laumeister, ebenfalls aus Wörth - im Flyer als »la grande dame der künstlerischen Keramik« bezeichnet. Und das ist vielleicht die größte Überraschung in den drei Wochen: Ihre 20 Stelen und anderen keramischen Arbeiten haben überhaupt kein Problem damit, sich neben dem riesigen Glücksläufer zu behaupten - im Gegenteil, sie werden für viele der Besucher sogar zu Magneten der Aufmerksamkeit, wie nicht nur die Einträge im ausgelegten Buch beweisen, sondern auch die roten Punkte auf weit mehr als der Hälfte der Exponate.

Der künstlerische Weg Karin Laumeisters führt seit einem halben Jahrhundert von sehr realistischen, fast naturalistischen Werken in die zunehmende Abstraktion und Verknappung. Die Künstlerin hat es geschafft, auf diesem Weg die immer größer werdende Schar von Bewunderern ihrer Kunst mitzunehmen. Offenbar hat die Keramikerin mit ihren jetzt 80 Jahren weder ihren Elan noch ihre Experimentierfreude verloren: So hat sie sich diesmal an eine neue, sehr aufwendige Technik gewagt, die sie so skizziert: »Meine Idee war schon immer Bewegung und Aufbrüche, aber dazu kommen jetzt strukturierte Durchbrüche, wobei der ganze Innenbereich mit Hohlräumen durchsetzt ist - ähnlich wie ein Wohnhaus, aber nicht in einem klaren System, sondern in abstrakter Form.«

Der Landkreis Miltenberg und der ganze Untermain - vor vielen Jahren schon in Sachen Kunst und Kunstvermittlung mit dem »Leuchtturmprojekt« »Kunstnetz« und »Abenteuer Kunst« deutschlandweit bekannt und anerkannt, hat mit Laumeister, Kraus und Straub in Würzburgs Galerie der Extraklasse ein bleibendes Zeichen gesetzt. Gekrönt wurde das Ganze noch bei der Vernissage durch den mitreißenden Slam »Das Leben, Kunst ist es« der gerade mal 16-jährigen Anna Stock aus Mainaschaff, der auch zu Beginn der letzten Ausstellungswoche noch ein Thema unter den Besuchern war.

Die Ausstellung »Bewegungen und Durchbrüche« ist noch bis zum Sonntag, 24. Juli, täglich von 11 bis 18 Uhr im Spitäle bei freiem Eintritt zu sehen: Zeller Straße 1 in Würzburg.