Kunst und Musik trotzen bei Sulzbacher Open-Air-Ausstellung der Hitze

Auch im siebten Jahr viele Besucher in »Grüne Lunge«

Sulzbach 15.08.2022 - 17:08 Uhr 2 Min.

Paul Merz war einer der Künstler, die bei "Kunst trifft Musik" am Sonntag im Sulzbacher Park mitmachten. Merz kann sich auf seine Einzelausstellung im Herbst im Haus der Begegnung freuen.

Schon bei der Eröffnung um 11 Uhr steigerte Lisa Wombacher-Weis mit den einfühlsamen Klängen ihres Tenorsaxophons den Wohlfühlfaktor in Sulzbachs »Grüner Lunge«. Inzwischen ist man - vor allem wegen der zunehmenden Hitze - ein paar Meter weiter gezogen, in den grünen Park rund um den idyllischen See. Das ist tatsächlich eine ideale Galerie für einen Tag. Diesmal zeigten 17 Künstler aus Sulzbach und den umliegenden Orten, was dabei herauskommt, wenn man mit Talent auf der Leinwand oder an Skulpturen kreativ wird.

Von sieben bis 70 Jahre

Kein Wunder, dass von Jahr zu Jahr auch die Zahl der Besucher zunimmt: Der Facettenreichtum der gezeigten Arbeiten wächst ständig, die Gespräche mit den Kreativen - diesmal im Alter von sieben bis 70 Jahren - lohnen sich. Die Lust am kreativen Arbeiten lässt manchmal sogar Menschen aktiv werden, die sich das vorher kaum vorstellen konnten.

Häufig wurden an diesem Sonntag Unikate und handwerklich gefertigte Kunstwerke zu Preisen angeboten, für die man in Kaufhäusern kaum Massenware bekäme. Umlagert war der Stand von Anita Yusufi und ihrem Mann: Aussagekräftige Figuren und kleine Installationen aus Treibholz regten die Fantasie an und ließen die Betrachter rätseln: Stehen die Schnüre, die Figuren aneinanderbanden, für Solidarität oder für Fesselung und Gefangenschaft? Ein Magnet am Sonntag: die Stein- und Metallskulpturen von Manfred Schott rund um den See.

Vielfalt und viel Talent spiegelten auch die unterschiedlichen Bilder wider, die zu sehen waren. Das Spektrum zwischen konkreter und abstrakter Malerei wurde voll ausgereizt. Manchmal auch von einem einzigen Maler, wie von Paul Merz, der im Herbst eine Einzelausstellung im Haus der Begegnung hat. Oder von Doris Juschtschenko, die Fotografien und Zeichnungen mit Fineliner dabei hatte. Silvia Schneider blieb dem ursprünglichen Platz »an der Mauer« in der Hitze treu. Dort zeigte auch Schneiders siebenjährige Enkelin Mila bunte Bilder. Sie musste sich immer wieder entscheiden, ob sie die zahlreichen Kaufangebote annehmen oder ob sie ihre Bilder lieber behalten wollte.

Farbenfrohe Werke

Birgit Sarembe war zum ersten Mal in Sulzbach dabei und fand gleich viel Aufmerksamkeit. Sie lebt in Kleinwallstadt und ist schon seit fast zwei Jahrzehnten mit ihren farbenfrohen Werken im Spannungsfeld zwischen fotorealistischer Malerei und karikaturhaften Verfremdungen bei Kunstfreunden bekannt. Begleitet wird ihre Kunst von passenden Versen. Die Besucher waren auch von den Gemälden von Sookyoung Bjun-Haschke fasziniert, die mit ihren ausdrucksstarken Bildern zwischen asiatischer und europäischer Kultur seit Jahren zu den Highlights zählt.

Initiiert und organisiert hat dieses Projekt der dritte Bürgermeister Norbert Elbert. Er kündigte die gelungene Abrundung des Events um 17 Uhr an: den Auftritt von »Colored Strings«. Sängerin Lisa Marie Wright und Gitarrist Stefan Sauer lieferten atmosphärisch dichte Songs und Balladen. Thomas Rickert (Percussion) und Bassist Armin Kullmann vervollständigten das Quartett. Man muss kein Prophet sein, um für 2023 die siebte Auflage von »Kunst und Musik« vorherzusagen.

Hintergrund: Alle Künstler 17 Künstler beteiligten sich am Sonntag an der Ausstellung »Kunst trifft Musik« in Sulzbach. Aus Sulzbach und Ortsteilen kamen: Sookyoung Bjun-Haschke, Luitbert Brenner, Harald Hein, Doris Hirsch, Alena Juschtschenko, Christiane Krause, Mila Krenz, Dorota Lenz, Martina Merz, Paul Merz, Wjatscheslaw Raab, Silvia Schneider, Manfred Schott und Anita Yusufi. Aus den umliegenden Orten kamen: Birgit Kunkel-Weiss (Großostheim), Ingrid Seelmann (Leidersbach) sowie Birgit Sarembe (Kleinwallstadt). (hlin)