Fachveranstaltung zum Thema Inklusion in Faulbach

Aufbau multiprofessioneller Dienste

Faulbach 12.03.2023

"Teamwork" steuerte Kultusstaatssekretärin Anna Stolz als Beitrag auf der Pinnwand "Auf dem Weg zur Inklusion" bei. Die Politikerin besuchte die Mittelschule in Faulbach.

Zudem kamen Vertreter der Schulbehörde, der Regierung von Unterfranken, Landräte und Beauftragte verschiedener Organisationen. Sie informierten sich, wie inklusiver Unterricht funktioniert, und redeten mit Beteiligten, Lehrern sowie Eltern darüber, was verbessert werden könne.

Nach Aussagen der Staatsregierung gehört Inklusion zu den Kernaufgaben des bayerischen Schulsystems. Inklusion ist eine Unterrichtsform, in der Kinder mit Handicap in normalen Schulen unterrichtet werden. In die Klasse werden Schüler mit besonderem Förderbedarf integriert, für die zusätzliche Fachkräfte mit sonderpädagogischer Ausbildung unterstützend bereitstehen. Dafür wurden in Bayern bereits 1.300 neue Stellen geschaffen.

Für Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) war der Sinn der Veranstaltung in Faulbach, dass die Entscheider an verantwortlicher Stelle wissen, wo in der täglichen Praxis der Schuh drückt. Dafür bekamen die Gäste Einblicke in laufende Unterrichtsstunden. Lehrer, Eltern und die Inklusionsteams der Schulen aus Faulbach, Stockstadt und Winzenhohl (beide Kreis Aschaffenburg) berichteten über ihre Arbeit. Als Input sollten die Gäste mitnehmen, dass eine Schule, die gemeinsames Lernen ermöglicht, allen Kindern hilft. Dann könne jedes Kind dort abgeholt werden, wo es stehe.

Schätze des Miteinanders

Stolz bedankte sich für das Engagement bei der Umsetzung des Konzeptes »Inklusive Region Aschaffenburg und Miltenberg«. So wie dies in den Schulen dieser Modellregion realisiert und in den Klassen gelebt werde, seien das wahre Schätze des Miteinanders.

Die Faulbacher Gäste erfuhren von den Referenten und in Gesprächen aber auch, dass bis zur vollständigen Realisierung von Inklusion noch viele Barrieren abgebaut werden müssen - in den Bauwerken und in den Köpfen. Das Miteinander werde nur gelingen, wenn über Zuständigkeitsgrenzen hinweg enger zusammengearbeitet werde. Jugendamt, Jugendhilfe sowie Schul- und die Jugendsozialarbeit an den Schulen müssten nicht nur transparenter, sondern auch besser aufeinander abgestimmt werden.

Um zu besseren Ergebnissen zu kommen, müsse die Vielfalt der Menschen angenommen werden. Der Aufbau sogenannter multiprofessioneller Dienste sollte das Ziel sein - also ein Team, das lehrende, erzieherische, pädagogische, sozialpädagogische und therapeutische Aufgaben übernimmt. Es müssten Ressourcen geschaffen werden, um Schulentwicklung betreiben zu können, erfuhren die Gäste in Faulbach.

